Eric Clapton, Los Bravos y el poderío de Manchester brillan en el Dock of the Bay Denis Itxaso, Eva Rivera y Jaime Otamendi, en la presentación del Dock of the Bay. / LUIS MICHELENA La próxima edición del festival de documentales musicales se celebrará del 6 al 13 de enero y tendrá una retrospectiva de Tony Palmer RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 23 diciembre 2017, 08:26

En vísperas de Navidad se nos ponen los dientes largos con los planes postnavideños. El 6 de enero empieza la fiesta: la de la fusión del cine y la música que practica el festival Dock of the Bay y que activa a través de la proyección de documentales musicales, pero también con una exposición, un seminario, un libro y varios conciertos.

Flanqueada por el diputado de Cultura Denis Itxaso, y el director de Donostia Kultura, para demostrar el rotundo apoyo institucional a una iniciativa ciudadana que ha ido creciendo año a año, la directora del festival Eva Rivera presentó ayer la programación de la undécima edición que se celebrará del 6 al 13 de enero.

Con «una seña de identidad clara a lo largo de esta década» y con el apoyo de «un público asentado que nos da legitimidad y fuerza para seguir renovando y construyendo el Dock of the Bay», Eva Rivera desgranó las distintas líneas de la programación.

La proyección de documentales, en tres secciones, es el núcleo del festival. Veinte títulos en total, repartidos entre una sección oficial a concurso que consta de ocho películas, el panorama de actualidad fuera de concurso que es Perfect Day, y una retrospectiva con cuatro títulos de Tony Palmer, uno de los realizadores más destacados del género, de quien se verán 'All You Need Is Love-All Along the Watchtower' (1977), 'Callas' (1987), 'The Wigan Casino' (1975) y 'Ginger Baker in Africa' (1973).

En la sección oficial, con el producto de temporada, figura un documental sobre Los Bravos, 'Black is Black', de Fran Parra; un repaso al legado de la influyente banda bilbaína Cancer Moon en 'Atrapados por la serpiente' de Álvaro Fierro y Ibon Ibarlucea; el descubrimiento de la pionera de la electrónica Suzanne Ciani en 'A Life in Waves', de Brett Whitcomb; la reivindicación de las cintas en 'Cassette: a Documentary Mixtape', de Zack Taylor; el homenaje a una bailaora de flamenco con mucho misterio en 'La Chana', de Lucija Stojevic; o la indagación en la parte más bailable de una ciudad cargada de música y movimientos innovadores en 'Manchester Keep On Dancing' de Javi Senz, entre otros títulos.

Los datos Fechas Del 6 al 13 de enero. Lugar Cines Trueba y Teatro Principal (San Sebastián). Películas 20, con tres estrenos. Secciones Sección Oficial (competición), Perfect Day (panorama de actualidad) y la retrospectiva de Tony Palmer. Seminario 'La música como constructora de imágenes'. Otras actividades Exposición '¿Quién es esa chica?' y conciertos. Precios 7 euros por sesión.

En Perfect Day se dan cita verdaderos titanes de la música en documentales también creados este mismo año: 'Eric Clapton Life in 12 Bars' de Lili Fini Zanuck, que repasa el estrellato y los dramas personales del guitarrista; 'Faithfull', realizado por la actriz y directora Sandrine Bonnaire, sobre una de las figuras más icónicas del universo rock, Marianne Faithfull; un testimonio de las actuaciones de los grandes de Daptone como Sharon Jones en 'Living On Soul' de Cory Bailey y Jeff Broadway y una biografía de un genio como John Coltrane en 'Chasing Trane' de John Scheinfeld, entre otros.

Una exposición de seis fotógrafas con el título de '¿Quién es esa chica?'; un seminario de reflexión sobre 'La música como constructora de imágenes'; un concierto de Kokoshca y tres fiestas con DJs, más la publicación de la biografía de Johnny Hallyday 'A toda tralla' de Felipe Cabrerizo, son algunas de las actividades. Están a la venta las entradas para todas las sesiones en las páginas web del festival y de la Sade.