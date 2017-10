Enrique Iglesias cobró 115.000 euros tras su polémico concierto de Santander por 8 mensajes en redes sociales

Las inserciones en redes sociales

16 de julio: El cantante subió a las tres redes sociales un vídeo con un primer plano de sí mismo dando las gracias a sus fans por haber ido al concierto. Y este mensaje: «#gracias por una noche magica #santander #españa !!!!!!!!»

17 de julio: el mensaje en Facebook y Twitter fue: «Gracias Santander!!!!!». Adjunto, un vídeo del concierto y el público coreando su nombre y alguna canción

19 de julio: En las tres redes -Twitter, Facebook e Instagram- publicaron un video que recogía la llegada del cantante a Santander, planos del concierto y con sus fans. El mensaje que lo acompaña dice en los tres casos: «gracias de nuevo Santander! To all my real fans I love you!!!!»