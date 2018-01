Dock of the Bay premia a 'If I think of Germany at night' como mejor documental musical ‘If I think of Germany at night’, del director alemán Romuald Karmakar. El Premio SADE es para ‘La chana’ y el de la Diputación Foral de Gipuzkoa para ‘Atrapados por la serpiente’ RICARDO ALDARONDO Sábado, 13 enero 2018, 00:03

El Festival de Cine Documental Musical de Donostia ha hecho público su palmarés. Ha otorgado el Premio al mejor documental musical Dock of the Bay 2018 a ‘If I think of Germany at night’, del director alemán Romuald Karmakar, "por la búsqueda de un lenguaje audiovisual coherente con el universo que retrata", según ha señalado en una nota, que añade que se trata de "una propuesta arriesgada que exige al espectador una posición activa con la narración". La entrega de premios será a las 22.30 horas de este sábado en el Teatro Principal de San Sebastián.

El Premio SADE ha recaído en ‘La chana’, documental dirigido por Lucija Stojevic, "por el retrato vibrante de humanidad de una figura del flamenco olvidada pese a su pesar, y por reflejar el coraje de una mujer a la que las limitaciones sociales le impidieron desarrollar plenamente su arte y su vida".

El Premio Diputación Foral de Gipuzkoa va a parar a ‘Atrapados por la serpiente’, dirigido por Álvaro Fierro e Ibon Ibarlucea, por su poliédrico retrato de un artista y una banda que, partiendo desde Eibar, emprendió un difícil camino antes de tiempo. Un camino incomprendido en su momento, pero que terminaría sembrando las bases de la revolución musical que marcaría los últimos años del siglo XX.

Antes de la entrega de los premios se podrán ver tres documentales recientes y de gran producción, que abordan la vida y la obra de dos auténticos pilares de la música en sus géneros, John Coltrane en el jazz y Eric Clapton en el blues-rock, y un curioso encuentro que tiene como protagonista a Iggy Pop, dinamitador de convencionalismos en el terreno del rock más fiero, que acaricia su despedida de la actividad musical y para ello recluta a Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age.

El saxo torrencial

‘Chasing Trane’ juega con el título para evocar imágenes reconocibles para los amantes del jazz. ‘Trane’ es el apodo de un auténtico titán del jazz, John Coltrane, quizás el más visionario, junto a ese Miles Davis a quien acompañó en sus comienzos. Al pronunciar ese título en inglés también puede significar la idea de perseguir un tren: una imagen muy descriptiva del torrencial soplido de Coltrane en sus saxos, con sus solos legendarios que en sus tiempos más explosivos en el Village Vanguard y otros clubs legendarios podían durar, literalmente, más de media hora.

Programa para hoy Proyecciones 17.00 ‘Chasing Trane’ de John Scheinfeld. 19.30 ‘Eric Clapton, Life in 12 Bars’, de Lili Fini Zanuck. 22.30 ‘American Valhalla’, de Josh Homme, Andreas Neuman. Lugar Teatro Principal, San Sebastián. Precio 7 euros. Fiesta de clausura 00.00 Con Guille Milkyway DJ.

Pero además de esa locomotora incansable, en su búsqueda de un nuevo lenguaje para la música que encontró y legó para que diera muchos frutos en otras generaciones, Coltrane también desarrolló una faceta espiritual y cosmológica, que se cita desde el principio de ‘Chasing Trane’ para tratar de describir las dimensiones celestiales de su figura y la importancia para la música de un hombre que lo dio todo en sus escasos 40 años de vida.

Músicos tan cercanos a él como el pianista McCoy Tyner, su hijo y también músico Ravi Coltrane, otro saxo titánico y coétaneo, Sonny Rollins, el batería de The Doors que indica la influencia que el jazz tenía en los ritmos de la banda de Jim Morrison y otras muchas importantes figuras tratan de glosar al inabarcable creador de ‘A Love Supreme’.

El guitarrista en una imagen de ‘Eric Clapton, Life in 12 Bars’.

De Eric Clapton puede parecer que no hay mucho que descubrir pero tratándose de un hombre que ha sido eslabón fundamental de toda la cadena del rock y el blues y, su trasvase del negro al blanco y viceversa, y que siempre se ha prodigado mucho más con su guitarra que con la palabra o los gestos en busca de fama, pueden contener muchas revelaciones e imágenes interesantes las dos horas y cuarto de ‘Eric Clapton, Life in 12 bars’. También en ese título hay doble intención: el alcoholismo que ha marcado la vida del guitarrista es uno de los temas principales de un documental que también repasa el resto de su vida y obra.

Iggy Pop haciendo amigos

‘American Valhalla’, dirigido por Josh Homme y Andreas Neumann, deja testimonio del estado reciente de Iggy Pop, marcado por la muerte de David Bowie y planteándose su propio retiro, mientras hace tai chi como el otro mito al que ha sobrevivido, Lou Reed. Y es la crónica del nacimiento de una amistad con Josh Homme, y de la grabación del disco ‘Post Pop Depression’.

Y tras las proyecciones será el momento de volver a bailar y departir en la fiesta de clausura, que se celebrará en el Dabadaba a partir de la medianoche, y que tendrá como maestro de ceremonias a Guille Milkyway DJ. El alma mater de La Casa Azul desplegará su ecléctica visión del pop y la música de baile.