Diez festivales de verano para danzar por Europa

Kutxa Kultur Festibala. Lasarte-Oria (15-16 septiembre)

Una buena forma de celebrar los últimos retazos del verano será acudir al Hipódromo de Lasarte, que recoge el testigo del parque de atracciones de Igeldo para disfrutar de música de calidad alejada de las listas de éxitos. La vuelta a escena de los míticos The Jesus and Mary Chain con nuevo disco debajo del brazo, los veteranos The Divine Comedy, The Hives o los más noveles The Drums, sumado a propuestas más cercanas o locales, crean una cocktail delicioso para dar los últimos sorbos al verano. Al lado de casa y con un abono de 55 euros, Europa no está tan lejos.