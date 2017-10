Dean Wareham: «Hemos sido fieles a los arreglos originales pero cambiando un poco el tempo y el humor» Lee Wall (batería), Britta Philips (bajo), Dean Wareham (voz y guitarra) y Sean Eden (guitarra), es decir, los integrantes de Luna. / LUZ GALLARDO La banda neoyorquina vuelve a Donostia para presentar en el Kursaal 'A Sentimental Education' con Ramírez Exposure y Oso Fan como teloneros JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 3 octubre 2017, 07:42

Tras la triste disolución de Galaxie 500 en 1991, Dean Wareham formó Luna, banda neoyorquina de pop-rock alternativo que hizo época con media docena de discos mayúsculos entre los que destacan 'Penthouse' (1995) o el trabajó que marcó su despedida, 'Rendezvous' (2004). Luego de un paréntesis en el que Wareham lideró el proyecto Dean & Britta, en 2015 Luna volvió a la carga para defender su legado. Aquella gira de reunión pasó por Intxaurrondo, donde confirmaron su legendario gusto por las versiones interpretando 'Sweet Child O' Mine' (Guns N' Roses), el himno 'Bonnie and Clyde' (Serge Gainsbourg) y 'Ride Into The Sun' (Lou Reed). Ahora vuelven con 'A Sentimental Education' (2017), un álbum que salió a la venta el pasado viernes y en el que recuerdan a nombres tan diversos como The Cure, Mercury Rev, David Bowie o Fleetwood Mac. La triple cita de esta noche será en el Espacio K del Kursaal, acondicionado como sala diáfana sin butacas, y comenzará a las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 16 euros.

- Como su título sugiere, ¿las versiones del nuevo disco forman parte de su educación sentimental?

'A sentimental education' 1 'Fire in Cairo' (The Cure). 2 'Gin' (Willie Alexander). 3 'Friends' (Velvet Underground). 4 'One Together' (Fleetwood Mac). 5 'Most of the Time' (Bob Dylan). 6 'Sweetness' (Yes). 7 'Letter to Hermione' (David Bowie). 8 'Walkin Thru the Sleepy City' (The Rolling Stones). 9 'Let Me Dream If I Want To' (Mink DeVille). 10 'Car Wash Hair' (Mercury Rev).

- Algunas de ellas eran importantes para mí cuando yo era joven, como por ejemplo, 'Fire in Cairo', de The Cure, y 'Walking Thru The Sleepy City', de los Rolling Stones. Sin embargo, otras son realmente descubrimientos recientes como 'One Together', de Fleetwood Mac, o 'Gin', de Willie Alexander.

- ¿Cómo hicieron la selección?

- Yo escogí la mayor parte de las canciones porque llevaba un tiempo haciendo una lista con posibles versiones. Algunas también fueron sugeridas por amigos como 'Most of the Time' o 'Let Me Dream If I Want To', de Bob Dylan y Mink DeVille, respectivamente.

- ¿Se dejaron en el tintero alguna 'cover' destacable?

- Hicimos 'Rock Your Baby', de George McCrae, que es una maravillosa canción, pero de momento la dejamos fuera porque Luna no es precisamente una banda de música disco. Nos la reservamos para incluirla en un single de siete pulgadas que publicaremos más adelante.

- Se han decantado por una selección muy poco obvia de temas de nombres icónicos como The Cure, The Rolling Stones, etc.

- 'Fire in Cairo' es una de las primeras canciones que aprendí a tocar. Me encanta la progresión de acordes y cómo hemos hecho la versión: suena a Luna. Los Stones siempre han tenido una enorme influencia, pero claro, preferimos incluir una canción que la gente no conozca muy bien.

- Lo mismo sucede con 'Friends', un tema que Doug Yule grabó bajo el nombre de The Velvet Underground cuando ni Lou Reed ni John Cale estaban ya en la banda. ¿No habría sido más 'fácil' hacer una versión de 'Sunday Morning' o cualquier otro clásico más conocido de ese grupo con el que siempre les vinculan?

- Bueno, habría sido imposible hacer 'Sunday Morning' tan bien como la Velvet, aunque Holger Czukay logró una gran versión de ese tema. 'Friends', en realidad, no es una canción de la Velvet, sino de Doug Yule, pero nadie lo sabe.

- Hay al menos dos modos de afrontar una versión: cambiando totalmente la canción original o siendo fiel. ¿Cuál prefiere?

- Está bien modificarla, pero no si vas a hacer algo horrible. Creo que en la mayor parte de las canciones del disco hemos sido bastante fieles a los arreglos originales, pero hemos cambiado un poco su tempo y su humor.

- ¿Es difícil encontrar el equilibrio?

- Lo intentas y a veces todo sale mal, y si vuelves a intentarlo con el mismo resultado, entonces te das cuenta de que simplemente no va a funcionar.

- A modo de pack el disco incluye 'A Place Of Greater Safety', un EP con seis temas instrumentales. ¿Son todos originales?

- Sí, dos de ellos aparecían en 'Tell Me Do You Miss Me', el documental sobre Luna. El resto son pequeñas ideas de guitarra recogidas en la aplicación Voice Memo de iPhone que rápidamente trabajamos en el estudio.

- Un disco es de versiones y el otro, instrumental. ¿No habrá nuevo material de Luna con música y letras originales?

- Cuando esté listo, no tengo prisa.

- Alguna vez ha sugerido que esa posibilidad es improbable...

- Ahora acabamos de sacar dos álbumes al mismo tiempo. Antes solía ocurrir que todos los discos eran de versiones, por ejemplo, cualquier de Elvis Presley, Nina Simone o Nancy Sinatra. The Animals, The Byrds, los Stones... ¡Todos empezaron haciendo versiones!

- Pero un nuevo disco de Luna sería...

- ¿Sólo se puede considerar un álbum de Luna si yo escribo las letras? Veamos primero si alguien compra nuestros nuevos discos. Además, vivimos en distintas ciudades repartidas por el país y no es fácil reunirse para preparar y grabar un álbum: se necesita tiempo, dinero y planificación.

- ¿Guardará sus nuevas letras y canciones para Dean & Britta, el proyecto que comparte con su mujer?

- Honestamente, no he escrito ninguna canción en un año. Probablemente escriba algunas en 2018 pero, una vez más, insisto: no tengo prisa. Sólo escribo canciones cuando tengo un plan para grabar un álbum con nuevo material, eso es lo que me hace escribir.

- ¿Y Galaxie 500? ¿Es imposible que la banda se una de nuevo?

- Creo que Galaxie 500, Joy Divison o Talking Heads son bandas que jamás volverán para reunirse. No somos enemigos pero tampoco somos amigos: no nos hemos visto desde 1991, así que sería demasiado extraño. De todos modos, de vez en cuando seguiré haciendo funciones como 'Dean plays Galaxie 500'.

- Si vuelven ahora a la carretera es porque la experiencia de reunir Lune en 2015 fue positiva...

- Fue una experiencia estupenda, sí. Fue genial incluso en ciudades pequeñas en las que llenamos varias salas. Además, la comida es deliciosa. Nuestra gira por EEUU también estuvo bien, pero no tan bien como la que hicimos por España.

- ¿Echaban de menos la carretera?

- No exactamente. Nuestras últimas giras en 2004 y 2005 no fueron muy divertidas porque la banda estaba precipitándose hacia un final prematuro. Además, cuando estás en ruta pierdes mucho tiempo esperando. Hacer la prueba de sonido nunca es divertido, pero tienes que hacerla. Bueno, en realidad, algunas grandes estrellas de rock jamás prueban el sonido. Una vez abrí un concierto de Patti Smith y ni se molestó en aparecer para probar. Simplemente llegó a la hora del concierto.

- ¿Cómo serán los conciertos de esta gira que comienza hoy en Donostia? ¿Tocarán también los clásicos de Luna?

- ¡Por supuesto! Odio cuando un grupo sólo toca su nuevo disco. Seguramente, puede ser interesante para el grupo, pero no para la gente que quiere escuchar sus temas favoritos.