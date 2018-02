Coque Malla: «Mi hogar absoluto es encima de un escenario» Coque Malla posa en la presentación de su disco. / Elvira Megía El músico, que estrena su nuevo disco 'Irrepetible', no iría a Eurovisión «porque les parecería un cantante horroroso» J. LUIS ALVAREZ Madrid Domingo, 11 febrero 2018, 07:23

Treinta años son muchos en la vida de una persona, pero para Coque Malla lo más importante es «el camino que queda por recorrer». Para celebrar estas tres décadas sobre los escenario el que fuera líder de Los Ronaldo publica 'Irrepetible', un álbum en directo en el que recoge temas de sus trabajos anteriores, con la que fuera su banda y en solitario, con la colabarción de Jorge Drexler, Neil Hannon, Santi Balmes, Dani Martín, Iván Ferreiro y Amable Rodríguez.

Coque Malla, con la experiencia a la espalda, asegura que «no echo mucho la vista atrás ni cuento los años». Atrás quedan los bolos en salas pequeñas, los primeros discos, los éxitos, las giras, pero afirma que «estoy mucho más ilusionado con el camino que me queda por recorrer que el que ya he recorrido. Lo que queda es un mundo de nuevas posibilidades, de nuevas canciones, de nuevas giras, de nuevos músicos con los que tocar. Esos 30 años te dan experiencia y cierta seguridad, pero tampoco te lo aseguran».

De lo duro que ha sido el camino, el que fuera jefe de Los Ronaldos destaca el empeño que cada uno debe poner para conseguir lo que se propone, «todo depende de la capacidad de sacar adelante tu pasión». Y esa dedicación de Coque Malla se plasma ahora en 'Irrepetible', un disco en directo grabado el pasado 6 de junio en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Y lo hace con música en vivo, porque «mi hogar absoluto y donde yo me siento absolutamente seguro realizado y feliz encima de un escenario». «Los Ronaldos sacamos un par de discos en directo, 'Quiero que estemos cerca' y 'La bola extra', pero en solitario no tenía ninguno. Para entenderme a mí del todo hay que verme encima de un escenario y eso todavía no estaba hecho. Era el momento perfecto para hacerlo con la banda perfecta y las canciones perfectas», asegura.

De los temas de 'Irrepetible' se puede decir que cada uno tiene personalidad propia, una identidad del momento musical de vive Coque Malla o de los músicos que han colaborado en el concierto. El sonido, por lo tanto, es bastante personal, pero de lejos recuerda aquella banda nacida en 1987 en el madrileño vario de Ventas. «Al que menos conocía era a Neil. El caso de Dani e Iván es especial, porque son como hermanos, amigos desde hace mucho tiempo». Pero tanto con ellos como con Jorge Drexler, Santi Balmes o Amable Rodríguez «siento muchas cosas en común».

De todos Coque Malla confiesa que se quedaría con Neil Hannon, «porque pocas músicas me han llegado al alma tan fuerte como la de este hombre. Todos son artistas muy diferentes y aportan al disco una fuerza muy distinta. Dani es una bestia en el escenario, un torbellino, la actuación de Ivan es emocionante, mientras que la de Jorge y Santi son más sosegadas».

En los próximos meses Coque Malla afronta una etapa de viajes, una gira con 'Irrepetible' que comenzará el próximo día 17 en Cádiz y que ya tiene fechas cerradas en A Coruña y Madrid. «Será un show más enérgico, más de banda, porque el disco es más de cámara con la gente sentada y empezar a pensar en el álbum nuevo. En octubre terminaremos y desapareceré un tiempo para hacer el disco nuevo», anuncia.

Cuando se sabe que Amaia y Alfred serán los representantes de España en el próximo festival de Eurovisión, que se celebrará el próximo 12 de mayo en Lisboa, Coque Malla está seguro de que «no me cogerían, porque les parecería un cantante horroroso». Sin embargo, se aventura a aconsejar que para ganar este certamen «me presentaría con una sinfonía de copas. Tocando las copas llenas de agua con los dedos».