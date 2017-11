Los conciertos que no te puedes perder antes de que acabe el año Los Planetas actuarán en Euskadi los días 11 y 16 de noviembre. / Alfredo Aguilar Quedan menos de dos meses de 2017, pero en el terreno musical dan para mucho. Estos son los directos más destacados que harán vibrar Euskadi antes de las campanadas EIDER BURGOS Martes, 7 noviembre 2017, 21:00

Menos de dos meses quedan antes de que suenen las últimas doce campanadas de 2017. Un período que en el terreno musical va a dat para mucho. Rock, pop, folk, electrónica y flamenco agitarán las salas de Euskadicon un reportorio para todos los gustos. Desde artistas consagrados como Shakira, The Toy Dolls, Avalanch o Los Planetas a otros emergentes como HINDS o Morgan.

Aquí tienes una selecciones de los directos más destacados antes de que acabe el año:

GIPUZKOA Noviembre

Los Planetas, sábado 11 de noviembre en el Kursaal. Cumplen 25 años. La banda germen del indie español celebra su aniversario con un nuevo trabajo, 'Zona temporalmente autónoma', con el que rompen un silencio discográfico de 7 años. Nunca habían dejado pasar tanto tiempo entre dos álbumes; incluso se especuló con la posibilidad del punto y final de los granadinos. Finalmente, J y compañía continúan escribiendo páginas en la historia del indie con un disco que incluye desde un coda de Yung Beef hasta el quejío y el compás del flamenco. Entradas: 29 euros.

Gatillazo, sábado 11 de noviembre en la Sala Tunk (Irún). Los históricos del punk-rock llegan a Irún en medio de la gira de su sexto trabajo, 'Cómo convertirse en nada'. Publicado en abril del año pasado, celebra el 30 aniversario del legendario 'No somos nada' de La Polla Records, liderada por Evaristo Paramos hasta la trágica muerte del batería Fernandito. Entradas: desde 15,00 euros.

Iseo & Dodosound, sábado 18 de noviembre en Sanagustin Kulturgunea de Azpeitia. En medio de una exitosa gira por festivales y ciudades tanto de España como de Francia y Alemania, los de Pamplona llegan el próximo 18 de noviembre al Sanagustin Kulturgunea de Azpeitia, acompañados de su inconfundible sección de vientos The Mousehunters, para presentar su nuevo trabajo, 'Roots in the Air'. Un proyecto atrevido y singular que combina una eletrónica vibrante y minimalista con el carácter único de la voz de Iseo. Entradas: desde 10 euros.

L.A., sábado 25 de noviembre en La Cripta. Después de rodar por los mejores festivales de España con la gira de 'From the City to the Ocean Side' (2015), L.A. no descansa y vuelve a la carga con su quinto álbum, 'King Of Beasts'. Ha sido el propio Luis A. Segura -el nombre que se esconde tras el acrónimo- el que ha producido el disco, un trabajo «transgresor y al mismo tiempo amable, en el que Pearl Jam puede convivir en perfecta armonía con Alicia Keys y Bon Iver con Lady Gaga», según ha descrito el mallorquín. Entradas: 18 euros.

Jane Birkin, miércoles 29 de noviembre en el Kursaal. A sus 70 años, Jane Birkin regresa a los escenarios. La cantante y actriz se convirtió en un icono de la elegancia parisina junto a su pareja, Serge Gainsbourg, con quien empezó a salir en 1968. Junto a él conoció el éxito mundial en el mundo de la música gracias a la sensual 'Je t'aime, moi non plus'. Se separaron en 1980, pero él siguió componiendo canciones para ella. Ahora Birkin recupera 21 de aquellas canciones para el disco 'Birkin / Gainsbourg, Le Symphonique', que interpretará en el Kursaal acompañada de una orquesta sinfónica. Entradas: 36 euros.

Ken Zazpi, jueves 30 de noviembre en el Kursaal. Dos años después de la presentación del emblemático disco que firmó junto a la Orquesta de Euskadi, Ken Zazpi retoma con ímpetu su proyecto de grupo. Los de Gernika cierran ya la gira de su última creación, 'Phoenicoperus', a la que darán el adiós definitivo el próximo 30 de noviembre en le Kursaal. Entradas: 19 euros.

Diciembre

Sexy Zebras, sábado 9 de diciembre en Dabadaba. Después de recorrer los principales festivales del país, Sexy Zebras se embarca en su gira otoño-invierno. Banda revelación del rock alternativo en 2011 con su álbum debut 'Nada más lejos de la realidad', poseen ahora su propia discográfica, 'Vagabundos Records', con la que acaban de publicar 'La Polla'. Sus letras, tan escatológicas como el título del disco y listas para descargar sudorosos directos. Entradas: desde 8 euros.

Jorge Drexler, viernes 22 de noviembre en el Kursaal. El uruguayo Jorge Drexler se subirá al escenario de la sala de cámara del Kursaal para presentar su último trabajo, 'Salvavidas de hielo', un álbum que ha sido grabado (excepto las voces) íntegramente con guitarras y sus materiales. Un conciero intimista y en acústico para repasar tanto sus nuevos sencillos como sus grandes éxitos. Entradas: 40 euros.

India Martínez, miércoles 27 de diciembre en el Kursaal. Un día después de su visita al Euskalduna, la gira 'Tour Secreto' de la cordobesa India Martínez realiza una nueva parada en San Sebastián. Jennifer Jessica Martínez Fernández presenta su nuevo álbum, 'Te cuento un secreto', con el que ha alcanzado los puestos más altos de las listas gracias a sus dos primeros singles, 'Todo no es casualidad' y 'Gris', y su sonido flamenco pop. Entradas: entre 36 y 42 euros.

Mikel Erentxun, viernes 29 de diciembre en el Teatro Victoria Eugenia. Tras visitar Bilbao, Madrid y Barcelona, llega a casa para presentar 'El Hombre sin sombra', su decimotercer álbum en solitario entre discos de estudio y directos. Producido entre Cádiz y Nueva York, el cantautor habla «sobre el amor y sus consecuencias». Colabora en el álbum Maika Makovski, que concede su voz femenina para completar el cuadro de una ruptura sentimental. Entradas: desde 22 euros.

BIZKAIA Noviembre

Loquillo, sábado 11 de noviembre en el Palacio Euskalduna. Una semana después, Loquillo vuelve con su gira 'Salud y Rock & Roll', que toma el título del primer single del álbum 'Viento del Este', publicado en 2016. En dos horas de concierto, el 'Loco' repasará sus últimos trabajos «sin olvidar los grandes éxitos que le han hecho grande dentro del panorama musical», destacan desde el Euskalduna, el escenario que acogerá a la leyenda española del rock 'n' roll. Entradas: entre 30 y 47 euros.

Los Planetas, jueves 16 de noviembre en Kafe Antzokia. Cumplen 25 años. La banda germen del indie español celebra su aniversario con un nuevo trabajo, 'Zona temporalmente autónoma', con el que rompen un silencio discográfico de 7 años. Nunca habían dejado pasar tanto tiempo entre dos álbumes; incluso se especuló con la posibilidad del punto y final de los granadinos. Finalmente, J y compañía continúan escribiendo páginas en la historia del indie con un disco que incluye desde un coda de Yung Beef hasta el quejío y el compás del flamenco. Entradas: desde 25 euros.

Shakira, viernes 17 de noviembre en el BEC. La de Barranquilla vendrá a enamorar a los bilbaínos el próximo 17 de noviembre. Shakira recalará en el BEC en medio de su gira 'El Dorado World Tour'. Un concierto que promete baile y ritmo en las caderas al son de sus grandes éxitos como 'Waka-Waka' o 'Hips don't lie', y los incluidos en su último disco, como 'Chantaje', 'Déjà vu' o 'Me enamoré'. Entradas: de 61 a 203 euros.

Bilboloop: Hinds + Jerry Williams + Cavaliere, sábado 18 de noviembre en Kafe Antzokia. El festival de bandas emergentes Bilboloop cambia este año de formato y se reparte a lo largo de dos días -uno fue el 3 de noviembre- en dos semanas diferentes. El cartel del 18 de noviembre lo encabeza HINDS, la banda de chicas más prometedora del momento. Del Reino Unido llegan Jerry Williams. Y como es norma en Bilboloop, artistas locales: Cavaliere. Entradas: 12 euros.

Fuel Fandango, sábado 25 de noviembre en la sala Santana 27. Apurando el mes llegará a Bilbao el dúo Fuel Fandango. Su mezcla de pop, electrónica y flamenco son promesas cumplidas de baile y fiesta. Tras patearse todos los festivales habidos y por haber del verano, el dúo de Nita y Alejandro Acosta ponen fin a la gira de su exquisito álbum 'Aurora'. Han adelantado, además, que no darán un solo concierto el próximo año 2018. Entradas: desde 18 euros.

Diciembre

Mikel Erentxun, viernes 1 de diciembre en Kafe Antzokia. El donostiarra Mikel Erentxun presenta 'El Hombre sin sombra', su decimotercer álbum en solitario entre discos de estudio y directos. Producido entre Cádiz y Nueva York, el cantautor habla «sobre el amor y sus consecuencias». Colabora en el disco Maika Makovski, que concede su voz femenina para completar el cuadro de una ruptura sentimental. Entradas: desde 22 euros.

Love the 90's, sábado 2 de diciembre en el BEC. Promete ser «la mayor fiesta 'remember' de música electrónica». Tras arrasar en Madrid, Zaragoza o Valencia, Love the 90's cerrará su gira en Bilbao con iconos de la escena noventera: Chimo Bayo, Jenny de Ace of Base, Technotronic, OBK, Rebeca o The Jumper Brothers serán algunos de los agiten el BEC «en un escenario espectacular, con un gran despliegue audiovisual y de iluminación, dos cuerpos de baile y una escenografía y ritmo propios de grandes shows internacionales como los MTV Awards o Eurovisión», promete la organización. Entradas: desde 38 euros.

Rayden, sábado 2 de diciembre en Kafe Antzokia. El mismo día, el rapero Rayden presentará su último trabajo, 'Antónimo'. David Martínez Álvarez, que así se llama este joven de 29 años, es uno de los poetas y compositores del rap español con mayor proyección actualmente. El retorno del MC de Alcalá de Henares, antiguo miembro de formaciones como A3Bandas y Crew Cuervo, incluye colaboraciones con Mäbu, Sidecars, Leonor Watling y Carmen Boza. Entradas: desde 16 euros.

La M.O.D.A., viernes 8 y sábado 9 de diciembre en Kafe Antzokia. Los chicos de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocidos por el acrónimo de La M.O.D.A., publican nuevo disco y para la ocasión hacen doblete en el Kafe Antzokia. Los días 8 y 9 de diciembre el septeto burgalés presentarán 'Salvavida (de las balas perdidas)', en el que continúan con la mezcla de folk, country, punk y rock and roll al ritmo de banjo, acordeón, mandolina y saxo. Entradas: 16 euros.

Café Quijano, miércoles 13 de diciembre en el Teatro Campos Elíseos. Los leoneses Café Quijano cumplen 20 años de su debut y lo celebran con una gira aniversario que les llevará al Teatro Campos Elíseos. Los hermanos Quijano forman una de las bandas más reconocidas del pop rock latino del país. En el concierto del próximo 13 de diciembre repasarán los temas más icónicos de su carrera, pero también otros nuevos como 'Perdóname', colaboración con el líder de Taburete, Willy Bárcenas. Entradas: desde 23 euros.

Backyard Babies + Jim Jones and the Righteous Mind + Guadalupe Plata (WOP Festival), sábado 16 de diciembre en Santana 27. El WOP Festival es una cita anual con el mejor rock. Este año, el gran cuarteto sueco de punk rock Backyard Babies, los británicos Jim Jones and the Righteous Mind y el rock 'n'roll de los jienenses Guadalupe Plata serán los encargados de sacar a lucir sus guitarras en la sala Santana 27. El evento, además, tiene finalidad social: todo lo recaudado se destinará a la investigación médica en busca de terapias para enfermedades neurodegenerativas. Entradas: 30 euros.

Los Zigarros, sábado 23 de diciembre en Kafe Antzokia. Los valencianos Los Zigarros son una de las grandes promesas del rock nacional. Liderada por los los hermanos Tormo (Ovidi, voz y guitarra, y Álvaro, guitarra), en abril del año pasado lanzaron su segundo álbum, 'A todo que sí', con el que ahora llegan a Bilbao. Rock fresco y canalla en la víspera de Nochebuena en el que será su penúltimo concierto de la gira antes de echar el telón en la sala Riviera de Madrid. Teloneará la banda de Portugalete Tacoma, antiguos Flaming Riffs. Entradas: desde 13 euros.

Avalanch, viernes 24 de diciembre en Santana 27. Precisamente en Santana 27 esta Nochebuena no sonarán villancicos. Los históricos Avalanch descargarán heavy metal la víspera de Navidad para conmemorar 'El Ángel Caido' (2001), su trabajo de mayor éxito. Hasta el mítico ángel obra de Luis Royo se actualiza ahora en formato digital. Con más de 20 años de trayectoria al frente de la banda, su fundador, Alberto Rionda, reedita el disco con una formación plagada de estrellas: Jorge Salán (guitarra), Mike Terrana (batería), Magnus Rosen (bajo), José Paz (teclados) e Israel Ramos (voz). Entradas: desde 24 euros.

India Martínez, martes 26 de diciembre en el Palacio Euskalduna. El popular flamenco pop de India Martínez también tendrá cabida en Bizkaia, justo después de Navidad, con la gira que la cordobesa ha bautizado como 'Tour Secreto'. Jennifer Jessica Martínez Fernández, que así se llama en realidad, presenta su nuevo álbum, 'Te cuento un secreto', con el que ha alcanzado los puestos más altos de las listas gracias a sus dos primeros singles, 'Todo no es casualidad' y 'Gris'. Entradas: entre 30 y 45 euros.

MClan, jueves 28 de diciembre en Kafe Antzokia. Le ha cogido gusto Mclan a Bilbao. Tras el acústico que concedieron en abril del año pasado y el concierto de esta última Aste Nagusia, los murcianos vuelven a la capital vizcaína al borde de las campanadas. Continúan con la prolífica gira de su último trabajo, 'Delta', que lanzaron en septiembre de 2016, el duodécimo de su carrera. Entradas: desde 23 euros.

ÁLAVA Noviembre

Gasteiz Calling: Buzzcocks + Sick Of It All + Sham 69 + Discharge + Satanic Surfers + Madball + Stiff Little Fingers y más, viernes 10 y sábado 11 de noviembre en Iradier Arena. No hay dos sin tres y el Gasteiz Calling cumple su tercera edición. Esta, promete, «el doble de bestia que las anteriores». Los próximos 10 y 11 de noviembre de 2017, el Iradier Arena se convertirá en la meca del punk rock y el hardcore con bandas de todo el planeta del nivel de Buzzcocks, Sick Of It All o Discharge. Entradas: 59 euros.

HINDS, miércoles 15 de noviembre en la sala Jimmy Jazz. Mientras en España la crítica las miraba por encima del hombro, HINDS se han ganado el respeto de los medios y el público extranjeros, especialmente en Reino Unido. La banda formada por Ana Perrote, Carlotta Cosials, Ade MartÍn y Amber Grimbergen se está viendo recientemente redimida en su país al tiempo que van puliendo un sonido gamberro muy personal. Su debut, 'Leave Me Alone', les ha valido ser catalagodas como promesa, lo que ha derivado en una apretadísima agenda. El próximo miércoles 15 de noviembre sacarán un hueco para revolucionar al personal en Vitoria. Entrada: gratuita.

Los Zigarros, viernes 17 de noviembre en la sala Hell Dorado. Los hermanos valencianos Ovidi (voz y guitarra) y Álvaro Tormo (guitarra) lanzaron su segundo álbum en abril del año pasado, 'A todo que sí', que promete larga vida en el rock 'n' roll. El dúo llega a Vitoria en el tramo final de su gira, donde darán rienda suelta a su sonido fresco y canalla en la sala Hell Dorado. Entradas: desde 13 euros.

McEnroe, viernes 24 de noviembre en la sala Jimmy Jazz. Los getxotarras McEnroe llevan a la capital alavesa su nuevo trabajo, 'Rugen las flores', el título inspirado en el poema de Eduardo Lizalde 'Recuerdo que el amor era una blanda furia'. Precisamente con este concepto juegan en el 'playlist', con aquellos «momentos en que la alegría y la luz hacen callar a todos los demás ruidos». Entradas: desde 15 euros.

L.A., viernes 24 de noviembre en Mítika. Después de acabar rodar por los mejores festivales de España con la gira de 'From the City to the Ocean Side' (2015), L.A. no descansa y vuelve a la carga con su quinto álbum, 'King Of Beasts'. Ha sido el propio Luis A. Segura -el nombre que se esconde tras el acrónimo- el que ha producido el disco, un trabajo «transgresor y al mismo tiempo amable, en el que Pearl Jam puede convivir en perfecta armonía con Alicia Keys y Bon Iver con Lady Gaga», según ha descrito el mallorquín. Entradas: desde 18 euros

Diciembre

Rayden, viernes 1 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. Se estrena diciembre al ritmo del rapero Rayden, que presentará su último trabajo, 'Antónimo'. David Martínez Álvarez, que así se llama este joven de 29 años, es uno de los poetas y compositores del rap español con mayor proyección actualmente. El retorno del MC de Alcalá de Henares, antiguo miembro de formaciones como A3Bandas y Crew Cuervo, incluye colaboraciones con Mäbu, Sidecars, Leonor Watling y Carmen Boza. Entradas: desde 16 euros.

La Fuga, sábado 2 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. La veterana banda celebra su 25 aniversario con la gira 'Humo y Cristales' y el lanzamiento del CD/DVD 'Mientras brille la luna'. Actualmente compuesta por Nando a la guitarra solista, Edu a la batería y Pedro a la guitarra y voz, los de Reinosa retoman la carretera para rodar por salas de todo el país al calor de su último single, 'Banderas'. Entradas: desde 15 euros.

Napalm Death + Looking For An Answer + Deathrite, jueves 7 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. Con 14 discos a sus espaldas, Napalm Death es toda una leyenda del grindcore. Sorprendentemente a pesar de su ruido infernal, han conseguido llegar a las listas de éxitos discograficos, aparecer en televisión y llegar al libro Guiness de los Récords (tienen la canción más corta de la historia, 'You Suffer', de solo 1,316 segundos). Regresan ahora a los escenarios, en esta ocasión acompañados de la banda de death metal Looking For An Answer, que presenta su nuevo disco, Dios Carne, y de Deathrite, alemanes mezcla de metal y punk que ellos han bautizado como 'sludgecore'. Su último 7", 'Where Evil Arises'. Entradas: desde 18 euros.

Morgan, sábado 9 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. Son una de las bandas revelación de este año en nuestro país. Con su mezcla de rock, soul y pop, Morgan se ha metido en el bolsillo a público y crítica con su debut 'North'. Su trayectoria se ha visto impulsada gracias a la colaboración de la voz de la formación, Carolina de Juan -más conocida como Nina-, en el último trabajo de Quique González para la canción 'Charo' y como corista durante la gira del madrileño. Entradas: desde 7 euros.

The Toy Dolls, sábado 16 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. Los incansables The Toy Dolls tomarán el testigo en la sala vitoriana una semana después. 35 años de punk rock y bufonismo no parecen ser suficientes para los británicos que continúan girando por el mundo con sus divertidas letras y la inconfundible voz y guitarra giratoria de Olga. En esta ocasión ruedan con la banda de punk rock catalana Crim. Entradas: desde 20 euros.

Burning, viernes 22 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. Aunque a veteranía ganan los Burning. Nada menos que 42 años de rock 'n' roll es lo que llevan rodado Johnny y compañía que se vuelven a subir a la furgoneta con la gira 'Corre Conmigo' 2017'. El 22 de diciembre «llevarán la pólvora» a Vitoria qu explotará al son de tales himnos del rock nacional como 'Qué hace una chica como tú en un sitio como este' o 'Mueve tus caderas'... Telonearán Neon. Entradas: desde 20 euros.

Green Valley, sábado 23 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. «Ander Valverde es la semilla y Green Valley la planta». Y el ecosistema resultante, un valle donde crecen el reggae y el dancehall. Con una sorprendente puesta en escena, Green Valley trata de mandar de concienciar a través de mensajes positivos y letras reivindicativas. Su última llamada, 'Ahora', álbum publicado en 2016 y con el que la mitad del grupo vuelve a casa tras actuar por festivales de todo el país. Entradas: desde 12 euros.

Julián Maeso, viernes 29 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. El ex Sunday Drivers Julián Maeso continúa con la gira de 'Somewhere, Somehow', una obra que refleja la pasión del toledano por los distintos géneros del rock y su habilidad como multiinstrumentista, especialmente cuando se pone al frente del órgano Hammond. El artista bebe de artistas como The Band, Cream, Bob Dylan, Van Morrison o Crosby, Stills, Nash & Young… un legado variado que quedará reflejado en la sala Jimmy Jazz a través de once nuevos temas y otros de sus dos álbumes previos en solitario. Entradas: desde 15 euros.

Gatillazo + Manolo Kabezabolo, sábado 30 de diciembre en la sala Jimmy Jazz. Los históricos del punk-rock Gatillazo llegan a Vitoria en medio de la gira de su sexto trabajo, 'Cómo convertirse en nada'. Publicado en abril del año pasado, celebra el 30 aniversario del legendario 'No somos nada' de La Polla Records. La banda de Evaristo Paramos estará teloneada por la otra gran figura del punk nacional como es Manolo Kabezabolo, acompañado por la formación Los Ke No Dan Pie Kon Bolo, con los que lleva ya siete años y acaba de lanzar el EP digital 'Manuel Japan'. Entradas: desde 15,00 euros.