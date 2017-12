The Chemical Brothers, terceros cabezas de cartel del Bilbao BBK Live 2018 The Chemical Brothers. El dúo inglés llevará su electrónica a Kobetamendi en un festival en el que también actuarán Gorillaz y The XX SILVIA CANTERA Martes, 19 diciembre 2017, 12:57

The Chemical Brothers serán cabezas de cartel del BBK Live. La próxima edición contará con el dúo británico, que llevará su sonido electrónico a las campas de Kobetamendi. Tom Rowlands y Ed Simons se unen al festival de Bilbao, en el que también actuarán Gorillaz y The XX. Este martes se han sumado a la lista de artistas que tocarán del 12 al 14 de julio Benjamin Clementine, Fischerspooner, james, Jungle, Ana Curra, Cooper, Young Fathers, Aneguria, Carolina Durante, Cecilia Payne, Melenas, Quentin Gas & Los Zíngaros y YONAKA. En unas semanas, Last Tour anunciará nuevas confirmaciones. Los bonos para los tres días del festival se pueden adquirir por 135 euros más gastos. Los abonos se pueden pagar incluso a plazos.

Gorillaz surgieron en 1989 como cuando, desmarcándose de los populares Blur, su líder Damon Albarn se alió al artista Jamie Hewlet para crear una banda de dibujos animados. Su síntesis de comic, trip hop, dub reggae y dance rock caló mejor de lo esperado y, apoyados en videos y directos efectistas, Gorillaz se convirtieron el grupo virtual más exitoso de la historia, llegando a los más alto de las listas británicas y americanas con sus dos primeros discos 'Gorillaz' (01) y 'Demon Days' (02) con los que acapararon Grammy y ventas porm encima de los diez millones de copias.

Hace dos temporadas anunciaron un retorno que, siete años después de su precedente 'The Fall', se ha concretado en 'Humanz', álbum en el que sus animados componentes Murdoc, Noodle, Russel y 2D vuelven a aliarse a un gran y dispar elenco de colaboradores que, entre otros, incluye a Grace Jones, Mavis Staples, Benjamin Clementine, De La Soul, Pusha T, Vince Staples, Jehnny Beth (Savages), D.R.A.M., Popcaan o Anthony Hamilton.

Con menos calado por estos pagos, el trío londinense The XX practica otro tipo de síntesis que encaja más en el molde habitual del indie británico acomodado, pues sus aún miembros proceden de la misma escuela artística que colegas de pop digital como Burial Four Tet o Hot Chip. Desde hace casi una década, The XX practican una suerte de austero pop con poso after punk asentado sobre los colchones electrónicos su lider Jamie Smith, alias Jamie XX, a la sazón cotizado productor, artista, dj y remezclador de estrellas como Adele o figuras de culto como el malogrado Gil Scott Heron.

Desde sus inicios han contado con el favor de la crítica británica, antes incluso de que su debut homónimo de 2009, galardonado con un Mercury Prize, le situara entre la crema del indie pop británico. Su actuación en Bilbao será en exclusiva y servirá para presentar su tercer álbum 'I See you' (17) con el que, cuatro años después, han vuelto a lo más alto de las listas británicas.