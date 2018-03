Carla Bruni, la sorpresa del Festival de Jazz de Vitoria

Carla Bruni será uno de los grandes atractivos de la42 edición del Festival de Jazz de Vitoria, donde presentará su último disco 'French Touch'. El certamen tendrá lugar entre el 17 y el 21 de julio en la capital alavesa.

La cantautora italiana, nacionalizada francesa, es una de las últimas incorporaciones a este festival anunciadas este viernes, a la que se suma la banda Kool & The Gang y el guitarrista Al Mckay, que homenajeará al grupo al que pertenecía, Earth, Wind & Fire.

Todos ellos completan la 42 edición de un variado festival, que también contará con la presencia de Hudson, The Mingus Big Band y Cory Henry & The Funk Apostles, entre otros. Bruni será la encargada de cerrar el jueves 19 de julio la velada que abrirá The Mingus Big Band en el polideportivo de Mendizorrotza.