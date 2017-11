Eraul: «Mis canciones reivindican la sensibilidad y lo frágil» Asier Beramendi, alma mater del grupo Eraul, retratado en la plaza Zuloaga de Donostia. / PEDRO MARTÍNEZ Asier Beramendi, Eraul, presenta su primer álbum de larga duración, 'Iraultza', mañana en la sala Dabadaba, donde antes actuará Nogen JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 noviembre 2017, 07:25

Tras la maqueta que en 2013 grabó en Suecia y el EP que hace dos años le dio a conocer en Euskadi, Asier Beramendi (Donostia, 1991) se encuentra en una encrucijada vital y artística que coincide con el lanzamiento del primer disco largo de Eraul, 'Iraultza'. Con inusitado gusto, en él se mezclan estilos como el folk, la americana y el pop con emocionantes canciones que alternan el euskera y el inglés.

- ¿Su alias artístico está relacionado con el pueblo navarro?

- Sí, Eraul es el lugar donde nació mi abuelo paterno. Cuando yo tenía 10 años fuimos a visitarlo y me dio la impresión de entrar en un pueblo fantasma. El cartel de la entrada casi no se veía, había casas en ruinas... En los últimos años lo han recuperado y está mejor, pero elegí el nombre por las sensaciones que tuve aquel día.

- ¿Cuál es su formación musical?

- No estudié solfeo, tuve un par de profesores de guitarra que me enseñaron cosas muy básicas pero fue después cuando aprendí a hacer una cejilla, a arpegiar... Para mí la música siempre ha sido algo visceral, sentimental y emotivo. Toco canciones y no sé qué acordes son, encuentro un sonido y no sé realmente que estoy tocando... Nunca me he planteado vivir de esto de manera profesional, siempre ha sido un juego y me divierte esa ignorancia, ese desconocimiento y esa casualidad de encontrar sorpresas que me gustan.

- En 2015 se dio usted a conocer en Donostia con una maqueta grabada en Gotemburgo. ¿Cómo fue?

- Me fui a Suecia de Erasmus para terminar la carrera de Traducción e Interpretación. Allí conocí a un par de chicos suecos con quienes congenié y me propusieron registrar unas canciones en un estudio de grabación que había en un centro cultural. Durante mayo de 2013, una vez por semana íbamos al estudio y sin presión, con bastante pachorra, grabamos las cuatro canciones que tenía: yo hice la voz, los coros, las guitarras y arreglos muy sencillos. Nunca había cantado con micrófono y aluciné: disfruté muchísimo.

- Aunque estaba grabada de manera rudimentaria, aquella maqueta encandiló al jurado que lo incluyó entre los grupos del circuito Kutxa Kultur Musika...

- Cuando resulté elegido en aquella convocatoria no sé si había tocado más de dos conciertos de una hora, yo solo con la guitarra. Tenía muchas ganas de montar una banda y contacté con Julen Idigoras, que es de la cuadrilla y toca en Skakeitan. Formamos un grupo de seis personas y fue todo muy rápido porque tenía la sensación de que era una oportunidad que había que aprovechar. Coincidió con una época complicada en lo personal para mí y me agobié un poco por la responsabilidad y las expectativas. Ahora tengo la sensación de que no supe encaminar bien el proyecto...

- Pero acaba de lanzar su primer disco, 'Iraultza' (2017), en el que ha regrabado los tres temas que lanzó en el EP de Kutxa Kultur (2015) y ha registrado ocho nuevos...

- Lo grabamos en primavera en el estudio de Haritz Harreguy y fue un auténtico placer. Es un profesional brutal y una persona excelente. Noté una gran diferencia al pasar a un estudio tan preparado y él estuvo muy motivado en todo momento. Trabajar con él ha sido un lujo que no sé si podremos volvernos a permitir...

- 'Behin', la canción que abre el disco, es una estupenda presentación de su música, un folk de rica instrumentación construido a base de contrastes...

- Sí, es una especie de introducción que sirve para contextualizar lo que viene después. Empieza con la guitarra, el chelo y mi voz desnuda, y avanza en un crescendo constante que suma instrumentos hasta llegar al clímax final. Es un gran contraste, me gusta mucho ese tema.

- ¿Qué hay de letras como 'Egia', 'Elephants på Andra Långgatan' o 'Etxea', el hit que han regrabado dándole un nuevo brillo?

- Las letras son superpersonales, muy íntimas. Te iba a decir que me gustaría escribir temas que no hablasen tanto de mí pero no me sentía bien conmigo mismo y tenía que hacerlo así. Mis canciones hablan de una emancipación emocional, de huir de lo establecido, de cuestionar las cosas. Son una reivindicación de la sensibilidad y abogan por lo frágil, pero sin incurrir en sentimentalismos chungos en los que a veces caigo. Hay que tener en cuenta que muchos de los textos del disco están escritos hace siete años cuando yo era un adolescente...

- ¿A qué hace alusión la 'revolución' del título del álbum?

- Viene de esta historia. Un amigo que iba a tener un hijo a los 24 años me contó que querían llamarle Iraultza. Quizá debido a prejuicios míos, yo pensé que sería por militancia pero una noche nos dijo que querían ponerle ese nombre porque el bebé iba a suponer una absoluta revolución en sus vidas personales y en su cotidianidad. Me pareció precioso, un poema en sí mismo. Al final no le llamaron Iraultza pero yo escribí una canción, 'Aimar', con esa idea y titulé el disco 'Iraultza' porque yo también necesito una revolución personal y emocional en mi vida.

- ¿Y el disco puede ser de ayuda? ¿Hacia dónde quiere dirigir sus pasos?

- No lo sé, quizá el disco pueda utilizarlo como un punto de inflexión. Tras grabarlo, Julen Idigoras y Garazi Esnaola ya no están en el proyecto y ahora me gustaría formar una banda estable para tomar las riendas de Eraul. Me gusta sentirme arropado, pero tampoco quiero apresurarme ni forzar algo a riesgo de quemarlo. Para mí la música siempre fue un refugio y el riesgo de que se convirtiera en una especie de oficio con un montón de exigencias me ha hecho dejar en segundo plano la paz y la tranquilidad que siempre he tenido a la hora de hacer canciones. Igual hago un descanso para que al retomarlo fluya de modo natural y sea algo visceral. Suena romántico, pero de ese romanticismo nacen las canciones y la música: una cosa no existiría sin la otra.