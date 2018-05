Canciones al son del feminismo Muchos artistas han querido abanderar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, una batalla que no entiende de géneros musicales Las Vulpes. GARAZI REZABAL San Sebastián Jueves, 31 mayo 2018, 19:24

La música lleva aproximadamente 200.000 años en la Tierra, por lo que podría ser, al menos, tan antigua como el Homo Sapiens. Desde entonces se le han atribuido un sinfín de funciones, desde comunicar emociones hasta su uso terapéutico, pasando por su empleo como protesta.

Es innegable que la música ha servido como arma para denunciar injusticias que han ocupado titulares nacionales e internacionales y esta tradición de las canciones protesta, que se desarrolló sobre todo a lo largo de los 60, no se ciñe al pasado. Hoy en día también encontramos multitudinarias composiciones y letras inspiradas en movimientos sociales vigentes que tienen como objetivo concienciar a la civilización sobre una determinada problemática. Por ejemplo, las canciones al son del feminismo.

Si realizamos un repaso al panorama musical, vemos que han sido muchos los artistas que a lo largo de la historia han querido abanderar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Este movimiento siempre ha encontrado cobijo en distintos estilos que han mantenido encendida la llama de este movimiento. Repasamos algunos ejemplos.

Blues 'Sam Jones Blues' - Bessie Smith

«Solía ser tu compañera, pero el juez cambio mi destino. Hubo un tiempo en el que podía haber entrado y llamar a este lugar tu hogar dulce hogar, pero ahora es todo mío para siempre, soy libre y vivo sola». Así dice la canción Sam Jones Blues de Bessie Smith, considerada la primera cantante feminista. El tema fue creado en 1923. Esta mujer, utilizando como vehículo su gran voz y el blues, puso sobre la mesa temas como la violencia machista y el lesbianismo.

Punk 'Me gusta ser una zorra' - Vulpes

'Me gusta ser una zorra' fue el tema con el que el primer grupo de punk femenino de España se dio a conocer en 1983, y no de cualquier manera. La banda bilbaína saltó a la fama cuando presentaron esta canción en el programa 'Caja de Ritmos' de Televisión Española, emitido en horario infantil y dirigido por Carlos Tena. Tras su paso por la pequeña pantalla, estas punkies pasaron a formar parte de la historia del punk nacional. Con 'Me gusta ser una zorra' y otras de sus creaciones, Lola Vázquez (Anarkoma Zorrita), Mamen Rodrigo (Evelyn Zorrita), Begoña Astigarraga (Ruth Zorrita) y Lupe Vázkez (Pigüy Zorrita) reclamaron de forma desgarradora el derecho de la mujer a hacer y decir lo que les viniera en gana, sin ser por ello tachadas de 'malas mujeres'.

Pop 'Girls just wanna have fun', Cyndi Lauper

Esta canción que ha pasado a la historia en el mundo del pop, se convirtió en himno feminista en los 80 por considerarse una réplica a todo aquel que juzga y cuestiona el papel de la mujer en la sociedad. El tema creado por Robert Hazard e interpretado por la cantante estadounidense Cyndi Lauper ha sido catalogado como uno de los mejores hits del pop tanto por la revista Rolling Stone como por las cadenas MTV y VH1.

Grunge 'Polly' - Nirvana

Esta banda, una de las más importantes e influyentes de la era moderna, también se ha sumado a estas reivindicaciones feministas. Con la canción 'Polly' incluida en el álbum Nevermind, el grupo habla sobre la historia real de una joven de 14 años, víctima de una violación en Tacoma, Washington. La menor fue abusada sexualmente y torturada después de asistir a un concierto de punk rock. Kurt Cobain leyó la historia de esta adolescente y decidió crear un tema narrando lo ocurrido y denunciando la cultura de la violación. Lo más impactante de este trabajo es que el músico de Seattle se pone en la piel del violador.

Reggae y hardcore 'De guerra' - Mafalda

La sexualización de la mujer, su marginación y la desigualdad de género son algunos de los asuntos sobre los que trata 'En Guerra', una creación de Mafalda. Esta banda valenciana de música combativa que nació en 2010 se entrega al feminismo con absoluta dedicación en sus canciones y espectáculos. Un claro reflejo de su lucha por la igualdad de género es este tema donde sus miembros, Marcos, Vera, Bárbara, Vime, Anoni, Berto, Mario, Ximo y Lucia, reclaman de manera contundente el papel de la mujer en la sociedad y animan a que estas se levanten para que cambien su situación.

Rap y electro-swing 'Orfidal' - Anita Parker y La Furia

El electro-swing del grupo guipuzcoano Anita Parker y el rap navarro de La Furia se han unido este 2018 para dar voz a 'Orfidal', una canción contra la violencia machista. Anita Parker, banda que apuesta por la música en euskera y compuesta por Iñaki Bengoa, Jon Zubiaga (Osoron), Ane Martínez y Olatz Andueza, presentó el año pasado su primer trabajo 'Izar Gorria'. La Furia, por su parte, nació el 2013 con 'No hay clemencia', disco salvaje de rap feminista y contundente donde la artista no pierde la ocasión de reflexionar sobre la discriminación que viven las mujeres en su día a día.

Reggaeton 'Lo malo' - Aitana y Ana Guerra

El Reggaeton ha sido tachado como machista en más de una ocasión. Sus letras, que muchas veces convierten a las mujeres en meros objetos sexuales, no gustan a colectivos que luchan por la igualdad y trabajan día a día para que las mujeres consigan los mismos derechos que lo hombres. Pero esta relación ha vivido un giro de 180 grados después de que Aitana y Ana Guerra, concursantes de OT 2017, presentaran 'Lo malo', un tema que incluso las asociaciones feministas han utilizado durante sus manifestaciones. No es la primera canción de reggaeton que reivindica el papel de la mujer, sus derechos y sus libertades; el reggaeton feminista ya existía antes de que las 'triunfitos' sacarán a la luz este 'hit'. Basta con escuchar los temas de la banda madrileña Tremenda Jauría para darse cuenta de ello. Pero el alcance mundial que ha logrado este tema creado por Brisa Fenoy es inigualable. Ganador de un disco platino, 'Lo malo' ha conseguido el primer puesto en la lista de España de Spotify, se ha situado entre los primeros diez temas en las playlist del mundo y, en apenas cuatro días tras su publicación, consiguió casi 1.300.000 reproducciones.

Trikiti 'Zer izan' - Huntza

Este grupo vasco compuesto por Josune Arakistain, Uxue Amonarriz, Aitor Huizi, Aitzol Eskisabel, Inhar Eskisabel y Peru Altube, incluyó este tema en su segundo álbum Luma, presentado el pasado diciembre en la Durangoko Azoka. Esta canción, que cuenta con la colaboración de Mafalda y Tremenda Jauría, se centra en la libertad de las mujeres subrayando que nadie les dirá «qué hacer, cómo decir, cómo hacer ni qué ser». Para realizar el videoclip, el grupo acudió a la manifestación del 8-M convocada en Madrid, donde compartieron la canción a lo largo de toda la jornada con todos aquellos que asistieron a la protesta. No es la primera vez que este grupo guipuzcoano formado en 2014 en las calles de Bilbao apoya esta causa. La primera aparición de Huntza tuvo lugar el 8 de marzo de 2016 y aprovecharon la ocasión para presentar su canción 'Harro gaude', en homenaje a las primeras valientes que se atrevieron a subir a un escenario rompiendo la tradición y facilitando así el camino a las venideras generaciones de músicos mujeres.