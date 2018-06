Cancelan el concierto de Belako y Fermin Muguruza en el Gasca Con la nueva normativa, el aforo se ha reducido de 2.000 a 682 personas, y dado que ya se han vendido más entradas, la cita es «inviable» JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Martes, 12 junio 2018, 08:05

Las promotoras Ginmúsica y Primavera Sound anunciaron ayer la cancelación del concierto que Belako, Fermin Muguruza y Cecilia Payne iban a ofrecer el sábado en el Polideportivo J.A. Gasca de Donostia. El motivo esgrimido para la suspensión es que «tras la actualización de la normativa» de seguridad, «el aforo del recinto para eventos en pista se ha reducido a 682 personas», lo cual ha provocado la «inviabilidad» del evento.

Según explicaron fuentes de Ginmúsica, ayer por la mañana recibieron la habitual comunicación de la Dirección de Juegos y Espectáculos y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco condicionó el permiso a reducir el aforo a 682 personas por razones vinculadas a las salidas de emergencia. Dado que la promotora había vendido más entradas y había fijado el aforo en unas 2.000 personas, decidió «suspender el concierto y renunciar a la utilización de este espacio para este evento tanto ahora como en el futuro».

La decisión se adoptó «tras realizar todas las variaciones posibles en los planes de evacuación» que se le habían exigido. «Hasta ahora el acceso principal se solía dividir en tres carriles para el flujo del público, pero el nuevo reglamento lo considera una única salida descartable en una hipótesis de bloqueo. Eso obliga a contar con otras salidas de emergencia más pequeñas que reducen considerablemente el aforo», lamentan los promotores, que en breve devolverán el importe de la entradas.

En una entrevista que este periódico iba a publicar antes del sábado, Muguruza calificaba de «mítico» el Polideportivo, donde actuó con Kortatu en 1986 y donde ha visto a «miles de bandas y artistas», el último de ellos, Nick Cave (2008). Al mismo tiempo, y casi como una premonición, lamentaba que «los requisitos para actuar en este lugar emblemático son realmente asfixiantes para bandas como las nuestras».

Belako, 18 de agosto

En principio, la del sábado era la octava y última oportunidad de ver a Muguruza con The Suicide of Western Culture, dúo catalán de electrónica de combate con el que ha parido su aplaudido disco 'B-Map 1917+100'; ahora está por ver si encuentra un hueco en su apretada agenda para no defraudar al público guipuzcoano. Belako, por su parte, anunció que el 18 de agosto ofrecerá una actuación gratuita en el puerto dentro del programa de Donostiako Piratak para Semana Grande.