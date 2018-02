Belako y Fermin Muguruza ofrecerán un concierto conjunto en Donostia Cartel diseñado por Iñaki González (Fortun) La cita será el próximo 16 de junio en el Polideportivo José Antonio Gasca y servirá como puesta de largo para sus respectivos nuevos discos AINHOA IGLESIAS Lunes, 26 febrero 2018, 14:32

Fermin Muguruza y Belako han decidido sumar fuerzas. Unidos por «una relación de amistad que les empuja a la transformación, a aceptar desafíos y a mirar siempre hacía el futuro», la sintonía personal y creativa existente entre ellos se plasmará sobre el escenario, en un concierto conjunto que tendrá lugar el próximo 16 de junio en el Polideportivo J.A Gasca de San Sebastián.

Según han dado a conocer mediante nota de prensa, la alianza de Muguruza con Belako «no es de extrañar: tanto uno como otros son artistas que llevan la música con D.O de Euskal Herria por todo el mundo, y se traen todo el mundo a la música de Euskal Herria».

Se da además la circunsatancia de que ambos se subirán sobre las tablas con nuevo disco bajo el brazo. La banda de Mungia desgranará los acordes que componen 'Render Me Numb, Trivial Violence', su tercer álbum, mientras Fermin Muguruza hará lo propio con el resultado de su nuevo proyecto junto a The Suicide of Western Culture, 'B-Map 1917 + 100'.

La elección del escenario no ha sido al azar, sino que pretende ser un marco cargado de significado. «El Polideportivo J.A. Gasca es un espacio célebre dónde tuvieron lugar los grandes conciertos internacionales de la ciudad en la década de los 80. Volverá a abrir sus puertas a la música y de nuevo, lo local y lo universal, lo clásico y lo moderno, volverán a ser lo mismo», reza el comunicado.

Cecilia Payne, teloneros

También la fecha seleccionada coincide con un hito en el calendario de Muguruza. El 16 de junio servirá de cierre a la gira del cantante vasco con The Suicide of Western Culture, tras ocho conciertos en ocho ciudades en las que 'B-Map 1917 + 100' se habrá transformado en una experiencia visual y sonora a los mandos de los compositores del álbum, Fermin y TSOWC, acompañados por Karlos Osinaga ('Txap') a las guitarras.

Por su parte Belako hará parada en Donostia después de haber pisado buena parte de las principales ciudades españolas y haber estado en citas internacionales como el SXSW, el Vive Latino o el Community Festival.

El cuarteto bilbaíno Cecilia Payne, cuyo sonido orbita entorno al grunge noventero, el garaje rock, y el surf oscuro, serán los encargados de abrir el concierto. «La joven banda está creciendo a pasos agigantados y ha sido confirmada para festivales veraniegos como el Bilbao BBK Live», aseguran los organizadores.