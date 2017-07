Belako estrenan nuevo tema 'Over the edge' es el segundo adelanto de su tercer LP DV Miércoles, 5 julio 2017, 14:34

El grupo vizcaíno Belako ha estrenado este miércoles el videoclip de 'Over the edge', segundo adelanto de su próximo disco, Render Me Numb, Trivial Violence, tras el prmer single, 'Render me numb'. La canción y el videoclip tratan de denunciar la violencia de género del que muchas mujeres son víctimas.

'Over the edge' ya ha sido presentada en directo, y pertenecerá al disco que publicarán tras el verano.08/07/17 MADRID Mad Cool13/07/17 BENICASSIM FIB22/07/17 EZCARAY Ezcaray Fest05/08/17 SANTANDER Santander Festival25/09/17 MOSCU Keep Secret Festival28/09/17 TOKIO Three Club21/10/17 LOS ANGELES tbc28/10/17 SAN CRISTOBAL Teatro Municipal11/11/17 MEXICO DF Santo Domingo16/11/17 PARIS Badaboum21/11/17 MUNICH Cord Club22/11717 BERLIN Bussy Club24/11/17 HAMBURGO Pooca Bar25/11/17 FRANKFURT 11er26/11/17 DUSSELDORF The Tube27/11/17 AMSTERDAM tbc29/11/17 LONDRES Hoxton Square01/12/17 EDIMBURGO The Mash House