Stevens: «El mundo necesita una energía más femenina»

Un estudio sobre la reina Isabel I de Inglaterra fue la chispa que encendió el cuarto disco de Becca Stevens (Winston-Salem, Carolina del Norte, 1984). Aquel libro se convirtió en «una inspiración mucho más amplia» que incluyó la energía que rodea a la palabra 'reina' y desembocó en la creación de una suerte de 'alter ego', Regina.

- ¿Por qué eligió la figura de la reina como eje del disco?

- Inicialmente porque la fuerza y divinidad de esa figura me inspiraron profundamente. Incorporar esos conceptos me ayudó a escribir mi música con más fuerza interior y concentración. También me inspiré en la fuerza femenina inherente al concepto de 'reina'.

- Aparecen reinas de todo tipo en las canciones, algunas reales...

- Sí, cada canción está dedicada a una 'reina' . Algunas son reales, como Isabel I o mi abuela, y otros son personajes del folklore, como la reina Mab, o literarios como Ofelia de Shakespeare, de quien he sido fan desde que tengo uso de razón.

- Ha incluido hasta a Freddie Mercury, de Queen...

- En la fase inicial del proyecto, antes de reconocer a la musa que estaba emergiendo, yo sólo buscaba conexiones con la palabra 'reina'. Me inspiré mucho en las citas de entrevistas de Freddie y decidí escribir una canción para él: 'Mercury'.

- Háblenos de Regina, esa musa o 'alter ego'... ¿Cómo es?

- Ella me ayuda a ver las cosas importantes en el núcleo de la canción, a no distraerme con dudas o inseguridades y a creer en el proceso.

- Le ha dedicado 'The Muse', una canción coescrita y cantada junto a David Crosby, de Crosby, Stills, Nash. ¿Cómo surgió esa colaboración?

- David expresó interés en escribir juntos y me envió algunas de sus letras para componer una canción. Escogí la poesía de la musa y la compuse unos meses después. Él terminó incluyéndola en su disco 'Lighthouse' (2016) y yo la grabé en 'Regina'.

- ¿Diría que el disco es un homenaje a las mujeres?

- No sólo a las mujeres, sino a la fuerza regia y divina que habita en todos nosotros. Quería captar eso con la música y que, con suerte, pudiera llegar a quien la escuche. ¿Por qué? Creo que en este momento el mundo necesita más fuerza de este tipo, una energía más 'femenina' que, sin embargo, no es sólo inherente a las mujeres.

- 'As', la canción que cierra el álbum, es una versión de Stevie Wonder...

- Elegí ese tema porque me encanta y porque siento que encarna ese tipo de amor al que aludía: un tipo de amor incondicional, divino, femenino, regio... Y también el amor por la madre naturaleza...

-¿Cómo influye su lugar de nacimiento, Carolina del Norte, en su música?

-Nací y crecí escuchando folk irlandés, folk apalache, bluegrass y mucha música clásica ecléctica y 'world music'. Al escuchar una variedad tan grande de sonidos, amplié mi perspectiva de lo que era 'normal', que, por supuesto sigue siendo parte de mí hoy en día.

-Jazz, pop, rock, folk, rhythm and blues, ritmos africanos... ¿Cómo definiría el sonido de 'Regina'?

-Durante las mezclas del disco me quedé sorprendida por su naturaleza, que me pareció 'de otro mundo'.

-¿Pero no diría que el jazz es el nexo común entre las canciones?

-Claro, quizá sea así, pero honestamente, tampoco lo sé ni me importa demasiado...