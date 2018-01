Así será la banda sonora de 2018 Este año las actuaciones de mediano y pequeño aforo seguirán dominando la escena. ¿Vendrá Sabina a Illunbe? La La Brooks. / DV JUAN G. ANDRÉS Lunes, 8 enero 2018, 16:58

Sin apenas tiempo de haber digerido el atracón musical de fin de año -hubo cuatro veladas consecutivas en el Victoria Eugenia, varios 'sold out' en el Dabadaba...-, 2018 llega repleto de promesas de conciertos y festivales de lo más diversos. En los últimos tiempos, Donostia se ha revelado como una de las plazas musicales más activas del Estado, especialmente en lo referido a las salas de mediano y pequeño aforo, y todo apunta a que en el presente ejercicio la dinámica seguirá siendo idéntica.

Mediano y pequeño aforo

Por distintos motivos, Le Bukowski Musika Kluba ha bajado su ritmo de programación y últimamente realiza sólo conciertos puntuales. La promotora Ginmúsica, responsable del Kutxa Kultur Festibala y Donostikluba, también ha «bajado el pistón» y al margen de dichas citas y alguna función aislada, dejará de organizar actuaciones para cambiar de tercio y centrarse en el management de artistas. «Hemos currado muchísimo, desde Nirvana o The Cure a Wilco y The Stranglers, por no hablar de la infinidad de grupos locales que hemos programado e impulsado. Pero la música en salas no es un gran negocio, sino algo casi siempre deficitario. Ahora queremos descansar un poco para desarrollar las carreras de Belako e Izaro y también de amigos como Niña Coyote eta Chico Tornado, Rafael Berrio, Luma y Flavio Bánterla», explica Cruzado, quien elogia el «potente curro de agenda» que están realizando otros agentes de la ciudad.

Por dedicación y frecuencia, no cabe duda de que la mayor carga programadora recae sobre la Sala Dabadaba de Egia, que muchas semanas supera las cinco noches de conciertos -en 2017 pasaron por sus palés más de 300 grupos-. Para este año, uno de sus socios, Álex López Allende, promete «mantener el nivel», tal y como atestiguan algunos nombres del primer semestre: Mammane Sani (24 de enero), Los Punsetes (3 de febrero), Wand (4 de febrero), Chain & The Gang (20 de febrero) y otros artistas como Mujeres, Nuria Graham, Grises o Bigott. Entre sus intenciones figuran «apuntalar hitos» como el festival Doble Check, dedicado al nuevo talento local y que intentarán «doblar en días y grupos», al tiempo que tratarán de «abrir más el abanico de estilos» recuperando el flamenco e incorporando el jazz. Por último, el Dabadaba coorganizará en agosto la tercera edición del exitoso festival Glad Is The Day, «ya comprometida con Donostia Kultura».

En la otra punta de la ciudad, la sala Doka también dará muestras de hiperactividad y sólo en enero programará los conciertos de Corrosive, Mosh y Aski Da (mañana), Anari (día 11), Band Jovi (día 12) y Su Ta Gar (día 13), entre otros. También habrá que seguir de cerca la labor de la joven promotora Gure Bazterrak, que el día 27 de este mes comenzará su temporada con el concierto que Syberia y Hyedra ofrecerán en la Cripta de Convent Garden, su sala favorita.

En lo referido a la programación institucional, Donostia Kultura ha invitado en invierno a gente como Josele Santiago (12 de enero), Sofia Rei (29 de enero), Mikel Urdangarin (1 de febrero), Rocío Márquez (4 de febrero), Izaro (9 de marzo) o Angel Olsen (10 de mayo), mientras que Kursaal Eszena recibirá a Apocalyptica (8 de abril), Silvia Pérez Cruz (22 de mayo), Lila Downs (27 de junio) y Fleet Foxes (10 de julio).

Pocos grandes nombres

No abundarán los grandes nombres en un año -otro más- en el que el estadio de Anoeta no albergará ningún macroconcierto debido a las obras de remodelación, que durarán hasta finales de 2019. Iñigo Argomániz, responsable de Get In, trabaja para que Joaquín Sabina concluya en Illumbe su gira del disco 'Lo niego todo' en una fecha por concretar de mayo o junio. El veterano promotor, responsable de haber traído a la ciudad a estrellas como U2, Bruce Springsteen o Tom Waits, recuerda que la capital guipuzcoana necesita «espacios adecuados» y con capacidad mayor que la del Velódromo, que tras las restricciones de aforo por motivos de seguridad, no puede albergar más de 5.000 espectadores. En su opinión, esa carencia hace que muchos conciertos importantes se desvíen a Bilbao, como los que darán en el Bizkaia Arena de Barakaldo Ringo Starr (1 de julio), el primer Beatle que pisa Euskadi, o Dani Martín (20 de octubre).

Citas donostiarras Enero Lagartija Nick, Anari, Su Ta Gar, Mammane Sani, Josele Santiago, Sofía Rei... Febrero Rufus T. Firefly, Raveneye, Los Punsetes, Wand, Chain & The Gang, Mikel Urdangarin, Rocío Márquez... Marzo Izaro, Mojo Workin' (Spencer Wiggins, La La Brooks, Jerry Williams y Vandellas)... Abril Pablo López, Marc Ribot, New Pull, Apocalyptica... Mayo Manolo García, Toundra, Angel Olsen, Silvia Pérez Cruz... Junio Lila Downs... Julio Fleet Foxes, Jazzaldia (Gregory Porter, Cécile McLorin, Carla Bley, Dave Holland, etc.)... Agosto Glad Is The Day. Septiembre Kutxa Kultur Festibala... Octubre Sergio Dalma... Noviembre Rozalén... Diciembre Artistas por confirmar.

«Hay que ponerse las pilas», asegura Argomániz, que insiste en su recomendación de adaptar la plaza de Illumbe como espacio multiusos para entre 8.000 y 10.000 espectadores. Y como ejemplo cita el WiZink madrileño, que compagina los partidos de dos equipos de baloncesto -el Real Madrid y el Estudiantes- con una media de 120 conciertos al año. «Todo es buscar una fórmula de costes mínimos para acondicionar el lugar», apunta el mandamás de Get In, que ya ha sacado a la venta las entradas para varios nombres importantes de la música española: Pablo López (15 de abril), Manolo García (17 de mayo), Sergio Dalma (27 de octubre) y Rozalén (24 de noviembre). Todos ellos pasarán por el Auditorio Kursaal, un espacio que «está batiendo récords» y ha ofrecido «muchas posibilidades» a artistas de ese perfil.

No quiere olvidarse el promotor de otras citas que se organizarán desde su oficina y que en el primer semestre del año llevarán a Kutxa Kultur Kluba a Lagartija Nick (26 de enero), Rufus T. Firefly (16 de febrero) y Los Coronas (28 de abril), mientras que Raveneye (22 de febrero) y New Pull (abril) actuarán en el Convent Garden y Toundra (3 de mayo) en el Doka. «Siempre digo que para tener grandes conciertos hay que organizar también grandes pequeños conciertos, pues los artistas 'pequeños' de hoy serán los grandes de mañana», señala Argomániz.

Los festivales

De pequeño gran festival podríamos calificar al Mojo Workin', que celebrará su novena edición en Gazteszena del 16 al 18 de marzo. Arkaitz Kortabitarte, uno de los organizadores a través del colectivo Gure Gauza, asegura que «tras el exitazo de los Contours en 2017 era difícil confeccionar un cartel que estuviera a la altura», pero creen haberlo conseguido a juzgar por el «muy buen ritmo» al que discurre la venta de abonos. «Estamos muy satisfechos porque por primera vez tendremos a un representante del southern soul de Memphis, Spencer Wiggins; a La La Brooks, cantante de las míticas Crystals de Phil Spector; a un mito del rhythm and blues, el rock and roll y el soul como Jerry Williams, y a las fundadoras de las míticas Vandellas de Motown», explica Kortabitarte, que también destaca la presencia de Las Kasettes y Los Jambos, que estrictamente no son grupos de soul y R&B pero «han sido influenciados por la música negra en algún momento» y ofrecerán versiones de grandes clásicos.

En la primera división de los festivales, el Jazzaldia ha anunciado recientemente a los primeros artistas de la 53ª edición, que tendrá lugar del día 25 al 29 de julio. Gregory Porter repetirá por segundo año consecutivo para recrear con su arrolladora voz las canciones de Nat King Cole junto a una orquesta sinfónica. También recalarán en Donostia dos importantes novedades: la inventiva vocalista Cécile McLorin Salvant y el sorprendente y arrollador multiinstrumentista Jacob Collier, a cuyos nombres habría que añadir también los de Carla Bley, Dave Holland, Michael Portal y Zakir Hussain, entre muchos otros.

El Azkena Rock Festival de Vitoria (22 y 23 de junio) ya ha anunciado nombres como Joan Jett, Glueficer, MC50 y Turbonegro, mientras que el Bilbao BBK Live (del 12 al 14 de julio) tendrá a Gorillaz, The XX, The Chemical Brothers, Alt-J, David Byrne y Noel Gallagher como principales protagonistas. Sin embargo, habrá que esperar todavía un tiempo hasta conocer qué artistas cabalgarán en el Donostia Kutxa Kultur Festibala (14 y 15 de septiembre), que espera celebrar con mejor fortuna meteorológica su segunda edición en el hipódromo.

Y es imposible citarlos a todos pero también conviene recordar que Gipuzkoa albergará la celebración de festivales como el Andoaingo Rock Jaialdia, que de momento cuenta con Legendary Tiger Man y The Kill Devil Hills, y otras muchas citas aún por perfilar como Dantz, Irun Rock Jaialdia, Donostikluba o Jazpana Fest de Beasain.