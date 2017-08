Dos bailarinas para una misma 'Carmen' en la inauguración de la Quincena Musical

La Quincena Musical celebró ayer su jornada inaugural, y por primera vez en su historia la danza fue la gran protagonista en el día de su estreno. El Kursaal acogió la nueva versión que ha realizado el coreógrafo Víctor Ullate del clásico 'Carmen'. Una propuesta que se aleja de tópicos y lugares comunes para adentrarse en la esencia de la historia, y que tuvo a Lucía Lacarra como bailarina invitada en el papel principal -las entradas para la función se agotaron días antes-. La obra volverá a representarse hoy, aunque en esta ocasión será la cubana Marlen Fuerte, la bailarina principal del Víctor Ullate Ballet, la encargada de interpretar a la heroína de Bizet.

El de ayer fue el estreno de Lucía Lacarra como 'Carmen' en esta versión creada por el coreógrafo Víctor Ullate. La artista zumaiarra «nació como bailarina» en su escuela antes de iniciar su carrera a nivel internacional. Pero tal y como reconocieron ambos, han seguido manteniendo una estrecha relación. Algo que quedó palpable ayer en la presentación del espectáculo, donde estuvieron acompañados por la 'otra' protagonista, Marlen Fuerte, el bailarín Josué Ullate -que encarna a don José - y Eduardo Lou, director adjunto del Ballet Víctor Ullate. Tras la rueda de prensa, las dos bailarina y el coreógrafo participaron en un encuentro en el Museo San Telmo, en el que ante más de un centenar de personas, hablaron sobre 'Carmen' y sus respectivas carreras.

Una Carmen vanguardista

El primer contacto de Lucía Lacarra con esta nueva versión de 'Carmen' se produjo en verano pasado. Coincidiendo con su presencia en Madrid, Ullate la invitó a acudir al ensayo de la obra, y nada más verlo supo que quería interpretarlo. «Si algo he tenido estos últimos años es un instinto para saber las cosas que me van o no, porque creo que todo bailarín, por mucho nivel que tenga, no está para interpretarlo todo, hay cosas que están más adaptadas a ti», afirmó Lacarra. «Pero me bastaron dos minutos de ensayo para saber que esa 'Carmen' tenía que bailarla, porque como artista necesito vivir, sentir esa experiencia, y con Carmen lo sentí».

Ullate se inspiró en la bailarina principal de su compañía, Marlen Fuerte, a la hora de crear la obra, pero se mostró «encantado» cuando Lucía le propuso participar en la obra. El coreógrafo se deshizo en halagos hacia la bailarina guipuzcoana, a la que se refirió como «su niña», la «hija» que le hizo «llorar mucho cuando se marchó de casa». El coreógrafo también se mostró «orgulloso» con su trabajo de formación de bailarines, y en particular, con la exitosa carrera posterior de Lucia Lacarra.

A punto de retirarse, tal y como reconoció, surgió la idea de hacer su propia 'Carmen'. Esta obra sigue siente fuente inagotable de inspiración para el mundo de la danza. Durante unas vacaciones comenzó a gestarse la obra, que ahora tiene «tanta fuerza», admitió. La nueva propuesta de Ullate es una revisión, porque «una pieza que tiene más de un siglo de antigüedad necesita de una mirada nueva y audaz, pero respetuosa con la base de la historia».

La obra presenta a una mujer fatal, coqueta y seductora. «Se han hecho muchas versiones de Carmen, pero en ésta, se mantiene la esencia de una mujer liberal, vanguardista, que toma las riendas de su vida», aseguró Eduardo Lou. «Hemos mantenido esa esencia en un punto atemporal, fuera de todo tipo de estereotipos españoles, sin claveles ni mantones, y sí más actual y glamurosa. Nuestra Carmen es una modelo».

El director adjunto del Ballet Víctor Ullate destacó también el vestuario de la obra, así como la producción, ya que se ha incluido una pasarela y se realiza un desfile. «Hay muchos matices que la hacen diferente, como la presencia de la muerte como hilo conductor de la trama y la parte más cómica con sus dos amigas». Lou matizó que «se ha mantenido la esencia de la obra clásica. Siempre hemos sido respetuosos con mantener la idea original».

Marlen Fuerte interpretará a Carmen en la segunda representación que acogerá hoy el auditorio del Kursaal. La bailarina cubana se mostró ayer «feliz» por participar en este proyecto. «Para mí es un sueño hecho realidad». El protagonista masculino que encarna el papel de don José es Josué Ullate, hijo del coreógrafo, quien confesó que «al principio el personaje me venía grande y lo cogí con miedo». Sin embargo, ahora «le encanta» interpretar este papel, con el que muchos espectadores se identificarán «al ver cómo una mujer le puede cambiar la vida a un hombre».

Gira y estreno oficial

El Ballet Víctor Ullate estrenó su nueva 'Carmen' en el marco del Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial el pasado 30 de junio. El 7 de julio se presentó en el Teatro Campoamor de Oviedo y ayer y hoy en San Sebastián. La compañía continuará de gira por Italia, Francia, Gerona y Santander, y a finales de mes tendrá lugar su estreno oficial en Teatros del Canal de Madrid, donde inaugurará la temporada y permanecerá hasta el 17 de septiembre.

Lucía Lacarra volverá a interpretar a la heroína de Bizet en Madrid, «y cuando me lo vuelvan a pedir», aseguró. «Cuando disfruto con algo quiero hacerlo lo máximo posible y esta experiencia ha sido maravillosa, algo que no esperaba a estas alturas de mi carrera». La bailarina guipuzcoana confesó que el público va a poder sentir cómo los intérpretes «disfrutan bailando» y «la conexión que tienen entre sí».