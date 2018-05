Artistas a los que la muerte les llegó demasiado pronto La muerte de Avicii cierra –de momento- el largo listado de artistas a los que el éxito en sus carreras profesionales les llevó por mal camino. Terminaron muriendo demasiado jóvenes, la mayoría, por exceso de drogas y alcohol OLGA AGUIRRE Miércoles, 2 mayo 2018, 23:25

Avicii ha sido uno más. La reciente muerte de Tim Bergling ha pillado por sopresa a sus seguidores, que no terminan de creerse el repentino fallecimiento de uno de los DJs más famosos del mundo. La carrera de Bergling, que estuvo marcada por la influencia de DJ Tiesto, quien descubrió las creaciones del sueco en Internet, ha contribuido al éxito global de la música electrónica. Tal vez sea por su edad, por las circunstancias en las que se ha producido o porque, una vez más, un músico carismático ha muerto prematuramente en el momento en el que su carrera se encontraba en su punto más álgido, pero la muerte de Avicii ha conmocionado al mundo.

Mientras la música electrónica llora la pérdida de uno de los suyos, el resto de estilos musicales recuerdan a sus ídolos. El rock and roll tuvo a Buddy Holly, la era sicodélica a Jimi Hendrix y Janis Joplin y el grunge a Kurt Cobain. Y ahora la música electrónica tiene a Avicii. Su muerte a los 28 años le ha impedido, eso sí, por unos pocos meses, no entrar a formar parte del llamado club de los 27, que aglutina a músicos que fallecieron a esa edad y entre los que están Cobain, Hendrix, Joplin, Jim Morrison, la cantante de soul Amy Winehouse y Brian Jones, exintegrante de la banda Rolling Stone.

Michael Jackson

A sus 50 años, el rey del pop sufrió un paro respiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills en 2009. De acuerdo con el informe médico, Jackson falleció por una «intoxicación aguda de propofol», un fuerte anestésico de corta duración, que fue suministrado, supuestamente, por su médico personal. En su cuerpo, también se encontraron varias pastillas en estado de desintegración parcial. La muerte de Jackson sorprendió al mundo de la música ya que un par de meses antes había anunciado su regreso a los escenarios con una nueva gira.

Whitney Houston

La droga pudo acabar con ella, pero la reina del soul pop murió a los 48 años por un fallo cardíaco. Ocurrió en 2011, antes de la entrega de los Grammy en la que iba a actuar, cuando un empleado de Whitney Houston encontró a la cantante inconsciente en la bañera de la suite del hotel Beverli Hilton, de Los Ángeles. La muerte de una de las voces que ha quedado para la historia estuvo envuelta en misterio. Finalmente, la autopsia reveló que falleció a causa de la combinación de un fallo cardíaco y el abuso de cocaína.

Buddy Holly

Pionero y creador del rock and roll, Holly, a pesar de su corta edad (falleció a los 23), fue para muchos grandes creadores de la música su principal fuente de insipiración durante buena parte del siglo XX. Incluso en 2004 la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 13 de su lista de 'Los 100 grandes artistas de todos los tiempos'. Este compositor y cantante estadounidense de mediados de la década de 1950 falleció de forma trágica el 3 de febrero de 1959. Sucedió tras un concierto, cuando Holly decidió contratar un avión para llevar lo antes posible a su siguiente destino. Por razones que al día de hoy no están claras, el avión cayó abruptamente en un campo. Murieron todos los pasajeros, entre los que estaba el también célebre autor de 'La bamba', Ritchie Valens. La muerte de Holly causó un gran impacto en su época y las fotografías del accidente dieron la vuelta al mundo.

Amy Winehouse

La cantante de 'Rehab' tampoco llegó a los treinta. El fallecimiento de Amy Winehouse, como el de otros artistas que marcaron una época, era una muerte anunciada. Los ultimátum de los médicos a la cantante británica no fueron pocos. El alcohol y las drogas, compañeras de viaje habituales de muchas estrellas, siempre la acompañaron y, pese a la insistencia de especialistas y familiares, nada consiguió apartar a Winehouse de ese círculo. Murió en su domicilio de Londres y, según el informe forense, en el momento en el que hallaron su cuerpo se encontraron 416 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre.

Elvis Presley

Los últimos años de vida del Rey del Rock no fueron precisamente los mejores. Elvis Presley se divorció en 1973 y desde entonces su vida cambió… a peor. Dicen que era capaz de pasarse días enteros encerrado en su habitación leyendo, se gastaba el dinero que había generado y ya no vendía tantos discos. Llegó incluso a tener que hipotecar Graceland porque se estaba quedando sin fondos. Tampoco le acompañaba la salud y engordó. Como no podía dormir, tomaba grandes dosis de sedantes. Finalmente, el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, murió a causa de una sobredosis.

Brian Jones

Fundador en 1962, junto al cantante Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y el pianista Ian Stewart, de la banda de rock por excelencia, los Rolling Stones, Jones falleció en 1969 a los 27 años. Se dijo que la causa oficial de la muerte fue por ahogamiento, tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina. Su muerte llegó unos meses después de que los otros miembros de la formación le comunicaran que no seguiría formando parte de ella.

Jim Morrison

La muerte de Jim Morrison sigue siendo una de las más enigmáticas de la historia del rock, ya que nunca se ha llegado a conocer con exactitud qué sucedió aquel 3 de julio de 1971 en París. Encontraron muerto a Morrison en el apartamento donde vivía con su pareja Pamela Courson. El parte médico registró que el cantante murió por un fallo cardíaco agravado por el abuso de alcohol, pero nunca se realizó una autopsia debido a que no se evidenció violencia. Este último hecho hizo que surgieran todo tipo de hipótesis y teorías en torno a su muerte. Se llegó a especular diciendo que en realidad no murió, sino que todo fue parte de una puesta en escena para hacerle desaparecer… teoría que también abonan fans de otros componentes de esta lista.

Jimi Hendrix

Como ocurrió con muchos otros rockeros de la época, la muerte de Jimi Hendrix también se produjo, según indican la mayoría de teorías, por sobredosis. El que muchos consideran el mejor guitarrista de la historia falleció el 18 de septiembre de 1970, cuando tan solo tenía 27 años, en una habitación del Hotel Samarkand del barrio londinense de Notting Hill. Llegó tras una larga noche de fiesta junto a su novia y murió asfixiado por su propio vómito poco después tras mezclar pastillas para dormir y alcohol. Tras su defunción hubo una fuerte polémica, puesto que su novia aseguró que falleció dentro de la ambulancia por una negligencia médica. La policía y el personal sanitario, en cambio, aseguraron que ya había perdido la vida cuando llegaron a la habitación del hotel.

Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994 el líder de Nirvana, banda revelación de la década, decidía poner fin a su vida. La versión oficial es que se suicidó, pero se llegó a especular que fue asesinado de un disparo en la cabeza. Hace ya 24 años del fatídico día en que Kurt Cobain se quitó la vida en su casa de Seattle, con tan sólo 27 años. Dos años antes, el 24 de septiembre de 1991, el carismático músico había cambiado la escena musical para siempre con el inesperado éxito de 'Nevermind', un álbum que de la noche a la mañana se convirtió en el icono de una generación. El compositor y cantante de rock duro estadounidense, creador y principal miembro del grupo Nirvana, intentó suicidarse en dos ocasiones, además de ser internado por una sobredosis en 1993.

John Lennon

Su luz se apagó la noche del 8 de diciembre de 1980 por los cuatro disparos de Mark David Chapman a la puerta de su apartamento en Nueva York. El británico tenía 40 años y lo era todo en el mundo de la música. Creador y destructor de los míticos Beatles («Yo empecé la banda. Yo la disolví» llegó a decir), Lennon era reconocido a nivel planetario por su creatividad y por la belleza de sus composiciones. También experimentó profundamente con las drogas y sin embargo sobrevivió a ellas. No pudo hacerlo a las cuatro balas de un fanático.