Amaia Montero vuelve con el single 'Nacidos para creer' tras cuatro años de silencio

Viernes, 26 enero 2018

Amaia Montero rompe cuatro años de silencio discográfico con la publicación del single ‘Nacidos para creer’, una canción en la que se reivindica en su madurez y con el que celebra su dilatada carrera como cantante y compositora. Montero ha presentado este viernes este adelanto del que será su cuarto disco en solitario, aún sin fecha definitiva de lanzamiento.

«Esta canción es un ajuste de cuentas a todos aquéllos que hacen los comentarios de las estrofas con las que da comienzo» el tema, ha asegurado en declaraciones a una emisora de radio la cantante, cuya nuevo single arranca con un «hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada / pocos me han desnudado / otros me hacen la cama / otros juran que bebo / y que en persona no valgo nada / que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros».

La canción, cuyo lanzamiento va acompañado de un videoclip de ambiente carcelario, está producida por Martin Terefe, con quien Montero ya ha trabajado con anterioridad. La grabación tuvo lugar en los Kensaltown Reccording Studios de Londres y en la composición de algunos temas ha contado con la colaboración del poeta y novelista Benjamín Prado.