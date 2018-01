Amaia Montero vuelve con 'Nacidos para creer' El 26 de enero estará disponible la primera canción de su nuevo álbum en todas las plataformas digitales EFE Madrid Lunes, 15 enero 2018, 16:09

Amaia Montero ha anunciado hoy que el 26 de enero estará disponible en todas las plataformas digitales su canción 'Nacidos para creer', que también dará título a su próximo al álbum, según ha informado Sony Music.

En este nuevo proyecto, Montero repite con el productor sueco Martin Terefe, al que ya confió la producción de su anterior álbum y que se grabó en Londres, en Kensaltown Recording Studios.

El escritor Benjamín Prado, amigo de la cantante y que también ha participado en la creación conjunta de las letras de varios temas, ha asegurado que 'Nacidos para creer' es el resumen de un "viaje lleno de idas y venidas, es un autorretrato de muchas caras, una confesión, una radiografía, un desnudo integral de la parte de adentro".

"Algunas de sus estrofas son un ajuste de cuentas y otras son un tributo, una forma de dar las gracias a los que están a tu lado llueva o haga sol", ha destacado el escritor que ha recordado cómo el día que Amaia Montero le puso esa "melodía avasalladora" en su casa, "fue como agarrar unos cables de alta tensión: era emocionante, sutil y feroz a un tiempo".

Para Benjamín Prado, 'Nacidos para creer' no es "sólo una canción: es un himno. O si lo prefieren, es una bomba, en el buen sentido de la palabra. No le falta de nada, no va a dejar indiferente a nadie".