Ainhoa Arteta homenajea a Bernstein en el cierre de la temporada del Arriaga Ainhoa Arteta estrena hoy 'I hate music' con la Coral de Bilbao y la orquesta sinfónica de la ciudad

La soprano tolosarra Ainhoa Arteta cierra hoy y el sábado con la BOS y la Coral de Bilbao la temporada del Teatro Arriaga con el estreno de 'I hate music' (Odio la música), un concierto producido por el escenario bilbaíno en homenaje al compositor norteamericano Leonard Bernstein, uno de los grandes genios musicales del siglo XX, de cuyo nacimiento se cumplirán 100 años el próximo 25 de agosto.

Ainhoa Arteta estará acompañada en el escenario por los miembros de la Coral de Bilbao y, en el foso, por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, así como por dos excepcionales pianistas, la israelí, aunque nacida en Italia, Michal Friedlander, y Rubén Fernández Aguirre.

Todos los intérpretes actuarán bajo la batuta del maestro Karl-Heinz Steffens, director alemán que goza de un enorme prestigio internacional tanto en el mundo operístico como en el sinfónico, precisa el Arriaga en un comunicado. El concierto contará también con elementos adicionales como los audiovisuales creados por Sergio Verde o el diseño de luces de Michael Bauer.

El concierto tendrá presente el origen judío de Leonard Bernstein, autor de melodías populares como el tema central del musical 'West side story', 'Candide' y 'On the town', entre otros, y su relación con la ciudad de Nueva York, donde vivió la mayor parte de su vida y que fue fuente continua de inspiración para su música.

Ainhoa Arteta ha comentado que el espectáculo «va a ser una sorpresa. Para mí este espectáculo es un regalo. Quienes me siguen saben de los 17 años que pasé en EE UU y Bernstein era entonces uno de mis pilares». No llegó a conocerle, «pero siempre sentí gran admiración por él. Era un gran músico, por supuesto, pero además un hebreo muy estimado en Nueva York, muy exigente consigo mismo. Crecí y me crié musicalmente en ese ambiente, y me siento muy afín a esa cultura».

En el Arriaga, Arteta cantará con el piano, luego con un coro y también con la orquesta. «Así es. Se trata de un show muy trabajado, con elementos audiovisuales. Se han seguido las pautas marcadas por la familia, lo que quizá ha reducido un poco el margen de actuación. Pero va a sorprender. Es un espectáculo innovador, moderno, que evoca los años cincuenta, unos años de rebeldía, incluso en la música».