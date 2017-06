Hondarribia consolida su alianza con el blues

El Bidasoa no es el Misisipi, pero cuando llega el mes de julio las aguas del río que desemboca en la bahía de Txingudi navegan cargadas de sonidos muy parecidos. El Hondarribia Blues Festival ha forjado una asociación entre la villa fronteriza y los ritmos bluseros que se consolida a medida que pasan los años. El festival, que cumplirá este año su doceava edición, multiplica el atractivo de Hondarribia y constituye un poderoso imán que atrae a sus calles a una cifra creciente de visitantes. La gratuidad de los conciertos, que es una de las señas de identidad de la casa, es un aliciente añadido que tiene una repercusión directa en comercios y establecimientos hosteleros de toda la comarca.

El festival se celebrará este año entre el 13 y el 16 de julio. Será un largo fin de semana cargado de actividades. El alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, hizo un llamamiento a todos los guipuzcoanos a acercarse a orillas del Bidasoa para disfrutar de la música. Sagarzazu ha participado esta mañana en la presentación de la programación del festival junto a su responsable, Carlos Malles, y al director de proyectos estratégicos del Departamento de Cultura de la Diputación, Patxi Presa. El festival reunirá a un total de dieciséis bandas que ofrecerán 24 conciertos en directo, todos ellos gratuitos. La organización otorgará el Premio Hondarribia Blues al estadounidense Charlie Baty, uno de los mejores guitarristas de blues de su generación, fundador a su vez del grupo Little Charlie & The Nightcats. Baty viajará a Europa expresamente para recoger el galardón y ofrecer un concierto el sábado 15 a las 22:30 horas. Entre los invitados figuran Zac Harmon, la banda Stars from the Commitments o Kenny Neal. El plato fuerte será el sábado con la actuación de Headline Blues Band, Marco Marchi & The Mojo Workers y The JB’s James Brown Original Band. El cierre el lunes correrá a cargo de Annika Chambers y The Black Snakes.

El festival tiene un presupuesto de 350.000 euros, sufragados en un 80% por el Ayuntamiento de Hondarribia. Se calcula que atrae a unas 100.000 personas