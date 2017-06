Un bergarés en el mundial de bandas

Es el mundial de las bandas de música y, como las Olimpiadas, se celebra cada cuatro años. El World Music Championship (WMC) de la ciudad holandesa de Kerkrade es un escaparate sin parangón para cualquier director que aspire a ser contratado por las mejores bandas y orquestas del mundo. No es por tanto extraño que el bergarés Txemi Etxeberria, de 36 años, se sintiese como si le hubiese tocado la lotería cuando le comunicaron que había sido seleccionado para dirigir el concierto inaugural del festival holandés. «Para mí ha sido un honor muy grande y, sobre todo, una enorme satisfacción por lo que tiene de reconocimiento del trabajo que llevo haciendo desde que me trasladé aquí hace trece años».

Aunque Etxeberria dio sus primeros pasos musicales en Bergara y Bilbao, ha sido en Holanda y Bélgica donde su carrera profesional ha cobrado forma. «Desde muy pequeño me tiraba la música, quizás porque mi padre siempre andaba con la guitarra o con la armónica. Precisamente me inicié con una armónica, que fue mi primer instrumento, y luego pasé a un pequeño teclado». Después de acudir a la escuela de música de Bergara, estudió trompa en el conservatorio Arriaga de Bilbao. «Hice estudios en Derio al mismo tiempo con la idea de convertirme en técnico de medio ambiente, pero finalmente terminé decantándome por la música».

Su traslado a Holanda fue fruto de una casualidad: «Tuve un problema físico con la embocadura de la trompa que me impedía tocar el instrumento y contacté con un profesor de Maastricht que es un especialista en resolver esas disfunciones. Fui a Holanda a tratarme y decidí completar mis estudios de trompa con un master en el conservatorio de Maastricht. Luego estudié también dirección orquestal en Amberes, me empezaron a salir ofertas de trabajo y decidí quedarme entre Bélgica y Holanda».

Ejercicios ante el espejo

La intensa actividad musical de los Países Bajos no solo le ofrece mayores oportunidades laborales: también tiene más ocasiones para formarse. «El mundo de la música es más rico, hay muchísimas bandas y conciertos, se aprende muchísimo». En el tiempo que lleva allí ha hecho prácticamente de todo. Además de dirigir un sinfín de bandas y formaciones musicales, también ha recuperado su pasión por la trompa. «Resolví los problemas de embocadura haciendo ejercicios con un lápiz en la boca delante de un espejo, desde entonces no he vuelto a tener ninguna dificultad». En la actualidad toca el instrumento en un quinteto de viento integrado por músicos profesionales y también, de forma más relajada, en un grupo de cabaret.

Pero donde realmente Etxeberria se ha hecho un nombre ha sido en la dirección de bandas. Además de encargarse de dirigir la banda de Maastricht, es el responsable musical del coro de la ópera de la misma ciudad. Desde febrero lleva también la batuta de la banda ‘Sint Aemiliaan’ (San Emilio) de Kerkrade, la ciudad que es sede de la World Music Championship. «Es un festival que empezó a celebrarse en 1951 y que se ha convertido en el mayor acontecimiento para bandas de música del mundo», explica el director bergarés. Las cifras que se manejan dan una idea de las dimensiones del fenómeno WMC: «El festival dura unas tres semanas y participarán más de 20.000 músicos y unas 250 bandas, tiene unas dimensiones colosales».

El concierto inaugural tendrá lugar el jueves 6 de julio y constará de dos partes. En la primera el bergarés se pondrá al frente de una de las orquestas sinfónicas más importantes de Holanda, la Philarmonie Zuidnederland (orquesta sinfónica del sur de Holanda). En el programa que interpretarán figura la suite número 2 de ‘L’Arlesianne’ de Georges Bizet. Además, el músico bergarés dirigirá también en la misma jornada a las dos bandas de Kerkrade en un concierto con el que la ciudad anfitriona dará la bienvenida a los músicos llegados de todas las partes del planeta.

Segunda participación

No será la primera vez que Etxeberria participa en el festival de Kerkrade. En la última edición, celebrada en 2013, llevó a la banda de Maastricht al segundo lugar de la categoría más alta. Ahora, sin embargo, la responsabilidad es mayor. «En 2013 -cuenta- el concierto inaugural lo dirigió Jan Cober, que es uno de los directores de banda más importantes de todo Europa, al frente de la orquesta sinfónica WDR alemana. Precisamente nosotros quedamos entonces segundos detrás de la banda que dirigió Jan Cober durante el concurso».

El director bergarés no se olvida de sus orígenes. Además de regresar a Euskadi siempre que tiene oportunidad, procura incorporar a los repertorios de las bandas que dirige obras de compositores vascos. «Trato de fomentar la música del País Vasco en la medida de mis posibilidades y he introducido en los programas de algunas de las bandas con las que trabajo piezas de compositores como Jesús Guridi».