Gozategi y 'Reinci', por San Juan

Andoain Gozategi + Reincidentes Hoy, 23.00. Nafarroa Plaza. Gratis.

Gozategi y Reincidentes tocarán esta noche en la plaza Nafarroa de Andoain. La primera banda apura una gira para celebrar sus 25 años, mientras que los sevillanos compaginan sus conciertos con la grabación de su vigésimo disco oficial. Hasta que éste salga a la calle, los espectadores podrán disfrutar de los temas de 'AWKAN' y de otros grandes clásicos de la banda liderada por Fernando Madina.

Reincidentes se presentan por sí solos. Ellos no son punks ni rockers... Ellos hacen el rock'n'roll más puro. Eso sí, no sólo conquistan por sus sonidos, sino que los mensajes de las letras de sus temas tienen mucha carga y sentido: ellos no rehúyen ninguna cuestión por conflictiva que pueda resultar.