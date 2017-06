Una azotea desde la que gritar Viva Suecia

«Sin duda el grupo revelación del año pasado, va a estar en todos los festivales de este verano». Así se refería Iñaki Estévez, promotor musical e impulsor del Irun Rock, la pasada semana cuando presentó a la banda murciana Viva Suecia, grupo que actuará en la plaza San Juan de Irun en la celebración de la octava edición del festival irundarra que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre.

No habrá que esperar tanto para verlos entre nosotros ya que Viva Suecia visita hoy Donostia para ofrecer un concierto «acústico especial en un sitio maravilloso», según anuncia la propia banda. Lo de «especial» significa que solo va a acudir a la cita Rafa Val, cantante del grupo. Y sobre el sitio maravilloso poco hay que añadir sabiendo que el acústico se va a realizar, en la terraza del Convent Garden, situada en pleno centro de San Sebastián ante un aforo máximo de 125 personas, es decir, en un formato íntimo. Este el objetivo del proyecto Live the Roof en el que se enmarca su actuación. «Si The Beatles acabaron su carrera desde una azotea, ¿por qué no seguir con esa idea?», explican los organizadores del evento. La idea es ofrecer actuaciones de diferentes artistas para un aforo reducido en espacios con encanto. Revolver, es decir, Carlos Goñi, actuó el pasado 15 de junio en este formato, hoy lo hace Viva Suecia-Rafa Val y se anuncian otras dos fechas más, Elefantes el 14 de julio y L.A. el 25 de agosto.

El concierto Cartel: Rafa Val cantante de Viva Suecia, gira 'Live the Roof'. Lugar: Terraza del Convent Garden, calle Manterola 15. Día y hora: Hoy, a las 20.00 horas. Precio: 15 euros, en www.wegow.com.

Paso firme desde 2014

Viva Suecia es un grupo relativamente nuevo en la escena indie estatal, pero lo cierto es que su trayectoria está siendo meteórica. Formados en 2014, Rafa Val (voz y guitarra), Jess Fabric (bajo), Alberto Cantúa (guitarra) y Fernando Campillo (batería) han sido capaces gracias a canciones como 'Los años' o 'Palos y piedras' que su carrera adquiera una velocidad de crucero.

Confirmados, entre otros, en el Mad Cool (Madrid), Crüilla Festival (Barcelona), FIB (Benicàssim), Contempopranea (Alburquerque) y Low Festival (Benidorm) podemos decir que este 2017 es el año de su consagración definitiva.

Han publicado hasta la fecha dos singles y dos discos, 'La Fuerza Mayor' (Subterfuge Records-2015) y 'Otros principios fundamentales' (Subterfuge Records-2017) en los que van puliendo y definiendo una sonoridad en la que podemos encontrar ciertas similitudes con Los Planetas. Parten de un claro planteamiento pop pero son capaces de pisar el acelerador para sacarle partido a sus guitarras. Si a todo ello le unimos la épica voz de Rafa Val está claro que Viva Suecia ha acertado con un camino emprendido que por ahora le está reportando réditos artísticos.