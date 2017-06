«En concreto estoy enfadado con todo»

1983 fue el año en el que Robe Iniesta (Plasencia, 1962) formó su primer grupo: Dosis Letal. Cuatro años después hizo lo propio con Extremoduro. Desde entonces este cantante, guitarrista y autor de canciones se ha convertido en un icono para la legión de seguidores que veneran un grupo que se encuentra en «stand by. Nos volveremos a juntar pero Iñaki Uoho está concentrado en su nuevo grupo, Inconscientes, y yo en esta nueva aventura», explica el extremeño.

LA CITA Cartel: Robe Iniesta, Carlitos Pérez (violín); David Lerman (clarinete); Álvaro Rodríguez (piano); Alber Fuentes (batería y percusiones) y Lorenzo González (coros). Lugar: Auditorio del Kursaal. Día y hora: Jueves 15 de junio, a las 20.30 horas. Precio: 30/55 euros, kursaal.eus.

Se refiere Robe a su nuevo proyecto en solitario, en el que se ha rodeado de una banda que logra embellecer con violines y clarinetes sus reflexiones más amargas y pesimistas y que presenta el jueves 15 de junio en el Auditorio del Kursaal.

- Primera gira en solitario bajo su nombre, ¿cómo se siente?

- Poco a poco me voy encontrando mejor. Al principio estaba un poco perdido. Ya hemos hecho siete conciertos y es cierto que estoy más a gusto sobre el escenario, me estoy adaptando a este tipo de conciertos y a este nuevo estilo de música. Lo que más me está costando es el cambio de registro, de espacio, tocar en auditorios con todo el mundo sentado. Se me hace un tanto extraño, es una experiencia nueva.

- En la presentación de la gira hablaba de «escuchar, ver y sentir más que bailar y corear». ¿Lo está consiguiendo en los conciertos?

- (Risas) Pues la verdad es que no.

- ¿Cómo lo interpreta?

- No lo sé, es raro. Si a todo el mundo le apetece levantarse y cantar está bien pero no sabes nunca como interpretarlo. No sé si el público viene a escuchar las nuevas canciones y participar en este nuevo planteamiento o quieren cantar y bailar como siempre. Lo que sí está siendo es emocionante.

- Ha titulado la gira 'Bienvenidos al temporal'. Su nuevo disco se titula 'Destrozares' ¿Es una declaración de intenciones?

- Este nuevo disco y el anterior, 'Lo que aletea en nuestras cabezas', son dos proyectos diferentes de mi carrera. Y sí que 'Destrozares' es un trabajo más tormentoso. Es un temporal de todo tipo, de sensaciones, de letras y de emociones.

- Además de las canciones de 'Destrozares', ¿qué otros temas presenta en directo?

- Estamos tocando los dos discos y hacemos algunas sorpresas. Pero para saberlas hay que ir a los directos. Y a ser posible sin mirar en internet de que se trata, es más emocionante. Es interesante no hacernos spoiler a nosotros mismos.

- Sus seguidores viven con pasión su trayectoria. ¿Le genera presión o tranquilidad presentarles estas nuevas canciones?

- Por una parte, genera presión. Después de tantos años sabes que siempre se espera algo de ti con mucha ilusión. Pero por otra parte tengo la tranquilidad de que hay mucha gente que sigue mi historia y eso me da pie a arriesgar como he hecho con estos dos discos que están un tanto alejados de mi trayectoria. Sé que hay gente que va a responder y eso me ofrece seguridad. Te da las dos cosas. No quieres decepcionar y a la vez quieres sorprender. A mí lo que más me gusta es sorprender.

- ¿Es 'Destrozares' un disco de rock?

- No lo sé, no lo tengo muy claro. No sé muy bien lo que es rock y lo que no lo es. Sé que esta música es transgresiva, igual que el rock que hacemos con Extremoduro pero creo que estos discos no son rock. Si no, no me hubiera planteado hacer la gira así. Creo que es otro tipo de música pero no sé como llamarla. Realmente creo que la música rock, con mucha marcha y distorsiones es para otro tipo de espacios. Esto que hago ahora es distinto, la música es más tranquila, es para oír de otra manera.

- Realmente en este proyecto el punto diferenciador está en la banda. ¿Por qué esta elección?

- No fue algo que busqué intencionadamente. Yo quería hacer este disco de otra manera, con otros instrumentos y otra gente. Pero no sabía ni con qué gente ni con qué instrumentos. Y eso me gustaba porque yo soy el primero que necesita sorprenderse. Fue todo un poco al azar. Yo conocía al batería, él me habló de David Lerman y los suyos me parecieron unos instrumentos cojonudos. Y luego llegó Carlitos Pérez con el violín y me pareció una mezcla interesante. El único instrumento buscado era el piano, y lo elegí por darle al proyecto una unión que también le ofrece la guitarra. A partir de ese momento nos pusimos a experimentar, a probar sonidos y cada vez se abrían más posibilidades sonoras. El primer disco fue un poco más de probar, porque no teníamos ni idea de cómo iba a salir, y en el segundo disco, también hemos experimentado, pero sabiendo lo que queríamos.

- ¿Y le ha sorprendido el resultado?

- Sí, me sorprendió mucho el primer disco, me pareció muy bonito y éste también. Con 'Destrozares' hemos tenido las cosas más claras y creo que hemos aprovechado mejor estos instrumentos.

- Contrasta esa belleza instrumental con la amargura, pesimismo y hartazgo de las letras.

- Es cierto que hay mucho de todo ello pero creo que también hay un punto de esperanza. He querido soltarme la melena y dejar en el disco plasmado todo mi sentimiento. Digo por eso que he puesto mis carencias, mis errores y mi mala leche. Evidentemente no pienso que lo mejor sea que tengamos una guerra nuclear como canto pero sí que a veces te cabreas. En este disco doy rienda suelta a mis sentimientos, no solo los positivos, dejo constancia mi enfado. Lo he dejado todo en 'Destrozares'.

- ¿Con qué o quién está enfadado?

- Con la sociedad, con cómo van las cosas en general. En concreto, con todo. Porque es que son muchas cosas, a cualquier lado que mires parece que todo funciona mal y no deja de funcionar mal y pasan los años y siguen las cosas igual o peor.

- También podríamos enmarcar en ese contexto los problemas que está teniendo con ciertas webs que venden entradas para sus conciertos.

- Es un tema muy grave. Tú pones las entradas de un concierto a la venta y Viagogo te compra una serie de entradas, algo que no puedes prohibir, y las empiezan a vender al mismo tiempo que tú el doble de caras. Y lo peor es que ellos son los primeros que se posicionan en internet. Pones en la red 'entradas robe iniesta' y son los primeros que salen en los buscadores. Entras con toda la buena voluntad a comprar entradas y lees 'página oficial viagogo' y caes y compras, y has pagado el doble.

- ¿Y hay algo que nos pueda salvar?

- Sí, claro. Hay gente que hace cosas guapas. En la gira vendemos camisetas de asociaciones que trabajan por el medio ambiente, recuperación de fauna, ayuda al refugiado... y son la prueba de que hay gente que nos hace tener esperanza, por lo menos es en lo que se basa mi esperanza.

- Visita una vez más Donostia.

- Llevo yendo toda la vida a Gipuzkoa. Era uno de los pocos sitios a los que iba cuando salía de Extremadura para ir a ver conciertos. Y con Extremoduro hemos ido siempre.

- Nuevos compañeros de viaje, ¿nueva música en la furgoneta?

- Se escucha de todo. Aunque yo soy el que menos música escucho. Me pasa lo mismo que con la poesía. Lo habitual es que vuelva a libros que ya he leído. Novedades musicales pocas. Escucho a Lole y Manuel y a Triana. Prefiero tener la cabeza limpia de música porque si no parece que siempre te vas influenciando de lo que oyes y luego al final haces un tema y se parece a otro y no puede ser.