Vaquerizo: «Hasta para ser famoso hay que ser profesional»

Las Nancys Rubias (Madrid, 2004) han pasado por una meditada sesión de chapa y pintura para regresar bajo los focos como hippies desafiantes y contemporáneas en su cuarto álbum, que sale hoy en la multinacional Warner y que se titula 'Marcianos Ye-Yés'. Se trata de un desenfadado cóctel bailongo y sintético pero asumible, donde colegimos muchos ecos de sus adorados Sigue Sigue Sputnik (el tema que lo titula; al final de este texto ponemos su clip oficial) y de Los Vegetales (muchas letras son de Nacho Canut, el de Fangoria, su Nancy Literata, como la bautiza Vaquerizo), pero también de Kraftwerk ('Alfabeto'), de la discoteca atemporal ('Llámame Poupé') y temas de fiesta más transversal, más ambiciosa, más estival ('Son urracas').

Las Nancys Rubias en escena siguen siendo cuatro: Marta (Nancy O), Juan Pedro (Nancy Travesti, que en la última gira hacía de Johnny Ramone y ahora luce una imagen más ambigua), el bilbaíno Miguel (Nancy Reagan) y Mario Vaquerizo (alias Nancy Anoréxica y hermano de Marta). Mario, el consorte de Alaska, lleva la voz cantante también en esta interviú:

-Mario, ¿qué hiciste ayer por la noche (jueves 18 de mayo) y a qué hora te acostaste?

Tras llegar a casa, después de grabar un programa de televisión, Alaska y yo decidimos ir al cine a ver 'Alien Covenant'. La película terminó a las doce, volvimos a casa, nos metimos en la cama y hoy me he levantado a las siete de la mañana, como todos los días, para ir al gimnasio.

-¿Y qué has desayunado?

Lo de siempre: un café con muy poca leche.

-Varias personas me han comentado que cuando te ven por la tele piensan que exageras el comportamiento. Y yo siempre les digo que no, que eres así de amable y de energético. Que estabas pendiente de todo cuando trabajabas de promocionero en Subterfuge.

Las personas que me conocéis sabéis que soy tal cual como me muestro, para lo bueno y para lo malo. Tengo la suerte de tener un carácter que me permite combinar a la perfección, o eso creo yo, mi lado más gamberro, lúdico y lleno de despropósitos, con mi otro lado germánico, responsable y serio. Soy así. Y la verdad, me encanta. Como decía Aristóteles: la virtud está en el medio.

-Y has ascendido de promocionero a manager. El objetivo es el mismo: dar visibilidad a algo para vender el producto. Pero, ¿qué cualidades ha de tener un manager?

Pienso que lo del manager con sus representados es como una relación de amor. Ambas partes lo han de tener claro y han de remar en la misma dirección para alcanzar la felicidad máxima. Eso es lo que me ha pasado con (Elsa) Pataky, Dover, Merche y Leonor Watling, con las que lo pasé en grande y con las que aprendí un montón, al igual que con Fangoria, con los que sigo a día de hoy.

-¿Sigues siendo el manager de Nancys Rubias y de Fangoria?

En el caso de Nancys, es cierto que además del cantante soy el manager. Soy el que habla con la discográfica, planifica los lanzamientos, las giras y demás. Es que me gusta mucho este trabajo y, como soy una 'working girl', no me cuesta nada hacerlo. Aunque es cierto que el booking (la contratación) lo lleva Carlos Mariño, que es el mejor a la hora de conseguir conciertos.

¿De dónde sacas el tiempo para todo? ¿Te da la vida?

Llevando una vida ordenada. Tratando de dormir siete-ocho horas al día, haciendo gimnasia... Aun así te diré que, como he tenido la suerte de que mis aficiones se conviertan en mi medio de vida, no contemplo como una obligación tanta cantidad de trabajo. Soy un poco loco con respecto a esto: me gusta la tele, la radio, escribir, etc., etc. A pesar de todo, es cierto que tampoco debemos olvidarnos de nuestra vida doméstica: salir con los amigos, estar en casa viendo la tele con tu chica, etc, etc. De momento creo que lo voy llevando bien.

-Un día afirmaste en una entrevista que trabajas mucho porque te gusta tener dinero para gastarlo. La pregunta seria sería esta: ¿qué piensas de esa moda de pretender repartir la riqueza? Y es que yo no quiero trabajar, pero sí tener dinero, y me valdría con que me den el dinero de otros. ¿Dónde estaría el equilibrio de esta teoría?

A mí es que esas teorías… No son más que eso, teorías… Yo creo que a todo el mundo le gusta el confort, llevar una vida plena en cuanto a cuestiones materiales, etc, etc. Y claro que hay que luchar porque todos tengamos derecho a la igualdad, a contar con una educación pública y una sanidad y demás cuestiones sociales y políticas. Pero, por otro lado, si yo soy adicto a comprarme casas o a coleccionar obras de arte de Fabio McNamara, pues ese es mi problema y no el de los demás. Seré yo el que deba trabajar para satisfacerme esos caprichos.

-Ya.

Para mí, tener coche no es una prioridad en la vida, ya que existen el taxi y el metro. Pero entiendo a las personas que trabajan para darse el capricho de tener un coche porque les gusta. Cada cual que haga lo que quiera con su dinero, ganado honradamente.

-Entremos en el disco nuevo,'Marcianos Ye-Yés'. En la primera pieza, el 'Alfabeto', dices lo de 'efe' de fama. ¿Siempre has querido ser famoso?

Aunque no te lo creas, la fama me ha venido dada. Cuando me casé con Alaska ya me convertí en 'el marido de', y yo encantando. Provengo de la filosofía warholiana y, por tanto, no tengo ningún problema con la fama y con el estatus de famoso. Es más, lo disfruto a tope, pero mi finalidad en la vida no ha sido ser famoso. Esta ha sido, y lo sigue siendo a día de hoy, ser dueño de mi vida, ser honesto conmigo mismo, y ser feliz.

-¿Qué es lo malo de la fama? Si lo hay, claro. Quizá a veces te refugias donde nadie te reconozca…

No hay nada de malo en la fama, de veras. Es cierto que quizá a veces es un tanto molesta, por lo de las fotos y demás, pero yo jamás veo este aspecto de la fama en relación a mí. Es decir, que si estoy en una terraza tomando cervezas con mis amigos y me piden fotos, no me molesta por mí, sino por mis amigos, pues al fin y al cabo ellos no han de pasar por ello. Pero por lo demás, siempre que la gente se te acerque con educación y ese día tengas tiempo, no tengo problemas en hacerme todas las fotos del mundo. Hasta para ser famoso hay que ser profesional.

-¿En el alfabeto de las Nancys el término 'indie' es un concepto negativo, ya sea adjetivo o sustantivo, como parece oyendo la canción 'A mí no me la das'?

No estamos en contra del indie. Estamos en contra de las indies tontas porque no son sinceras consigo mismas. No quieren reconocer que les gusta el mainstream y la fama y se escudan en una especie de espíritu de autenticidad asegurando que no les gusta lo comercial cuando se mueren por llenar estadios. O dicen que no quieren a las discográficas porque en el fondo ninguna se interesa por ellas. Reconócelo, bonita, que no pasa nada. Sé sincera contigo misma. Pero, como no lo son, vomitan toda su frustración en las gentes que tenemos la suerte de no ir de nada, ni lo pretendemos. Además, es que se les ve a la legua. Soy ya muy viejo y la experiencia así me lo ha demostrado siempre.

-Las Nancys Rubias fusiláis canciones ('Lust For Life'), os inspiráis en grupos que os gustan (Kraftwerk, SSS…), y esta vez versionáis a Baccara en la canción 'Yo sí bailo'. ¿Por qué a ellas?

Porque tenemos un gran background, o como se diga. Es muy amplio y variado, ya que no somos fundamentalistas ni tenemos prejuicios. Como siempre decimos, nos gustan los Ramones y Village People por igual. Lo mismo nos pasa con Iggy Pop y Baccara, que sencillamente son maravillosas y han lanzado canciones que perdurarán de por vida, como 'Yes Sir, I Can Boogie', de la que hemos hecho una versión partiendo de otra versión que ya existía de un grupo catalán (se refiere a Sala & The Strange). Si es que somos marcianas hasta en eso: ¡hacemos versiones de versiones!

-Tituláis al disco 'Marcianos Ye-Yés'. ¿Sabes que los jóvenes, y no tanto, los treintañeros incluso, no saben lo que es un yeyé, que no les suena?

Pues para eso estamos las Nancys. Lo yeyé forma parte de nuestra cultura. El cine yeyé con Toni Leblanc y Gracita Morales, cantantes como Marisol, o folclóricas grandes como Lola Flores, Carmen Sevilla y Marujita Díaz. El pop en estado puro. Eso es ser yeyé.

-¿A qué aspiráis con este disco?

A nada. Ya lo hemos sacado y estamos encantados con el resultado. Puestos a pedir, a ver si damos cien conciertos este verano. Ojalá. De momento llevamos firmados 20. ¡Viva la nancy-furgo!

-Y una curiosidad: ¿cómo ha acabado un bilbaíno como Nancy Reagan en Madrid y en las Nancys Rubias?

Por selección natural. Somos muy de Darwin. Hay especies destinadas a estar juntas, y esto nos ha pasado a las Nancys con las gentes de Bilbao. Y viceversa.

Clip oficial de 'Marcianos Ye-Yés'