Andrés Suárez: «Tocar en el metro viene muy bien para el ego»

La historia de Andrés Suárez (1984) suena a guión de película que acaba bien: joven músico de Ferrol que toca en orquestas y pequeños grupos de rock coge un día el tren y se planta en Madrid; comienza a tocar en el metro y el propietario de un bar le da una oportunidad; al principio, no va nadie y toca para los camareros; poco a poco, el local empieza a llenarse hasta que una gran compañía discográfica se fija en él. Y a partir de ahí, álbumes, giras y grandes conciertos. ¿Demasiado bonito para ser verdad? “Soy feliz”, confiesa.

Andrés Suárez es uno de los jóvenes cantautores más importantes del panorama nacional. Su nuevo disco, ‘Desde la ventana’ (Sony), precedido por el single ‘El corazón me arde’, es la confirmación de un artista que se siente más optimista y quiere abrirse al mundo. “Los discos que uno saca tienen que ver con su momento vital y tras vivir durante un tiempo la noche y su alevosía, han llegado tiempos buenos”, explica. Canciones roqueras y otras más íntimas conforman su nuevo trabajo.

Al echar la vista atrás, Andrés Suárez ve a un adolescente que llegó a Madrid con la ilusión de triunfar y se quedó sorprendido porque “había calles con cuatro carriles de ida y vuelta”. “Yo vengo de una aldea y cuando hacía trasbordo en el metro, salía y entraba de la estación, no pensaba que se pudiera hacer de otra forma”. Precisamente el metro fue su primer escenario. Allí pasó muchos meses, tocando para la gente que va y viene con prisa y que apenas pone atención a la música que oye, la banda sonora de una vida con prisas. “Tocar en el metro viene muy bien para el ego. Cuando uno trabaja en la música le aplauden cada tres minutos, lo que dura una canción. Pero en el subsuelo descubres que eres un artesano, no un artista. Nadie se fija en ti, te pisan la funda de la guitarra… El concepto de artista te aleja del pueblo y allí descubres que un tío que canta es igual que los demás”, relata.

Tras el metro llegó el momento de los bares pequeños. Suárez recuerda con cariño ‘El rincón del arte nuevo’. “Muchas noches canté para los camareros porque no venía nadie”, sonríe. Pero poco a poco su nombre comenzó a sonar en los círculos musicales de Madrid y dio otro salto, al mítico Libertad 8, aunque las cosas tampoco eran fáciles. “A veces no venía mucha gente, pero Julián (Herráiz, dueño del Libertad 8) me dijo: ‘Tú vas a tocar aquí porque yo quiero’”. El artista reitera su agradecimiento: “Muchos Libertad 8 acaban haciendo un Palacio de los Deportes”.

La llamada de las multinaciones llegó en 2010, cuando Andrés Suárez fichó por Emy. “Lo recuerdo con mucho cariño. Yo era de los que maldecía a las discográficas, pero tengo que decir la verdad, son maravillosas. Ni Emy ni Sony me han obligado a hacer nada que no haya querido, siempre me preguntan qué quiero hacer. Para mí, es un honor”.

La honestidad (brutal) es uno de los grandes rasgos de la personalidad de Andrés Suárez. Políticamente, se declara partidario del cambio, pero también se califica a sí mismo como un patriota. “Soy una persona de izquierdas, pero con grandes amigos en la derecha. De adolescente era radical, pero leí mucho y maduré. Hay gente maravillosa en la derecha y gente que le ha fallado al pueblo en la izquierda. No puedo callarme ante las injusticias, pero no volveré a radicalizarme”, asegura.

“A mis conciertos viene gente de Lavapiés y de barrios ricos. Tengo un vídeo en el que se ve a gente de extrema izquierda y a otros de extrema derecha abrazados cantando juntos una de mis canciones”, asevera, y continúa: “La labor del cantautor es protestar: tenemos que estar ahí cuando el pueblo necesite una voz. Me avergüenzan los políticos cuando roban, cuando desahucian a una pobre familia”.

Juan Luis Guerra y Franco Battiato son dos de las variadas influencias musicales de Andrés Suárez. “No sé muy bien cuál es mi estilo”, bromea. Lo que sí tiene claro es que se considera “un artista de directos”. Aunque ahora le toca presentar y firmar su disco (este domingo en el FNAC de Madrid), la gira comenzará después del verano: 'Desde una ventana Tour' se abrirá el 22 de septiembre en Albacete y en total ya están confirmadas 18 fechas.