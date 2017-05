«Quería mostrar qué pasa con el amor y los años en las parejas de largo recorrido»

«Me encanta esta arquitectura», dice Mikel Erentxun (San Sebastián, 1964) recorriendo con la mirada las columnas y techos del hotel María Cristina, como quien vuelve una y otra vez a sus sitios favoritos, y a esa otra pasión que nunca abandona. Es la primera entrevista que concede sobre su nuevo disco, 'El hombre sin sombra', que se publica el viernes, y va tanteando cómo explicar la esencia de un disco en el que, como en 'Corazones' (2015), siente que se abre desde lo más íntimo.

-¿Quién es el hombre sin sombra en ese título intrigante?

-Me gusta que te resulte intrigante, porque desde que escribo yo mismo las letras de mis canciones, me encanta hablar de ellas. Antes las escribían Jesús María Cormán o Diego Vasallo, en Duncan Dhu. Y como 'Corazones', este es un disco que habla solo de mí. Y el hombre sin sombra soy yo.

-El disco anterior comenzaba con 'El hombre que hay en mí'.

El nuevo disco 1. El principio del final 2. Cicatrices 3. El amor te muerde los labios al besar 4. Llamas de hielo 5. Dos estrellas 6. Libélulas 7. Deshielo 8. Y sin embargo te quiero 9. Héroe 10. Tienes que ser tú 11. Azar y física 12. Enemigos íntimos + el hombre sin sombra

-'Corazones' giraba en torno a mi paso por el hospital y todo lo que pasó por mi cabeza a raíz de eso. Era como una terapia de psicólogo, y 'El hombre sin sombra' también, porque habla del amor, basándome en mi experiencia y en un año un poco turbulento que he pasado, y que ha sido como una montaña rusa. Me apetecía hacer un disco sobre el amor de larga duración. Quería mostrar qué pasa en las parejas que llevan mucho recorrido, en mi caso 17 años, cómo se conjugan el amor y el desamor, cómo se puede ir enfriando y reconquistando una relación con los años. Porque al final el mejor filón para escribir canciones es hablar de uno mismo. El hombre sin sombra es el hombre sin amor, me gustaba esa idea de perder la sombra, como ese otro yo que a veces te falta y a veces te compensa, ese hombre desnortado, que es como me he sentido yo en este tiempo. Una mañana me desperté con ese título en la cabeza, que también es el título de una canción que está escondida al final del disco. Y en la letra de esa canción se describe de qué va todo esto.

-¿En qué sentido ha sido el último año una montaña rusa?

-Las relaciones al cabo de los años tienen sus crisis, sus momentos de enfriamiento y de recuperación, y un día te levantas hecho una mierda y de repente estás en México y te das cuenta de que estás muy enamorado, o te pones melancólico y piensas si el amor era mejor antes o ahora... un montón de cosas que pueden dar lugar a canciones.

-¿En esas sensaciones influye la edad, el paso de los años, o también las dificultades que conlleva la vida de un músico?

-Es difícil compaginar la vida de nómada y la vida familiar, ese tipo de vida me costó un divorcio hace 17 años. Eso, unido a que tengo ya 52 años y que las relaciones tienden a enfriarse si no se cuidan, y todo ese maremágnum que he sentido, está plasmado en las canciones.

-¿Pero la historia acaba bien?

-Sí, sí, es un disco con claroscuros, pero con final feliz.

-O sea que es una segunda terapia después de la de 'Corazones'.

-Sí, los dos discos me han servido muy bien para desahogarme. He descubierto que escribir canciones y expresar tus sentimientos es una buena terapia. Y escribir el disco ha sido también una prueba de amor gigantesca.

-¿Esas letras surgían a borbotón en momentos de crisis o poco a poco a lo largo del tiempo?

-Cuando yo no escribía las letras, primero escribía siempre la música y mucho después buscaba la letra. En cambio ahora las canciones van creciendo simultáneamente, voy grabando ideas musicales y escribiendo líneas o palabras al mismo tiempo. Y voy juntando palabras y melodías y construyendo la canción poco a poco. Puedo tener cuatro o cinco canciones abiertas, porque soy lento.

-¿Sus canciones ahora son más confesiones que interpretaciones?

-Creo que hablar de mí mismo da un punto de honestidad al disco. Y cuando canto estas canciones las canto con un plus de sentimiento, porque son cosas que he vivido. Últimamente también he escrito canciones a mis hijos. Y eso me hace cantar de otra manera. Pero no se trata de monopolizar y hablar exclusivamente de mí, sino que el oyente también puede decir 'a mí me ha pasado esto'.

-'Corazones' tuvo muy buenas críticas, incluso en revistas especializadas que antes no le hacían mucho caso.

-Sí, las mejores críticas que he tenido hasta ahora. Y acabó con una nominación a los Grammy como mejor álbum de rock. Me dio mucha alegría y me llenó de orgullo que mi disco más alabado sea el número 23 de mi carrera, cuando había cumplido 50 años. Generalmente las carreras que empiezan fuerte, como la mía, luego entran en un declive, y quiero pensar que en mi caso no está siendo así, por lo menos a nivel artístico. Evidentemente en cuanto a popularidad y ventas, mi carrera no es lo que era. Pero que en este momento tenga las mejores críticas, me encanta. Y yo creo que 'El hombre sin sombra' es mejor que 'Corazones', que era más complejo y ambicioso, pero este es más concreto y más rico.

-¿Lo ha grabado con Paco Loco casi a dúo?

-Sí, Paco Loco se ha vuelto casi como mi alter ego. Y creo que es el mejor productor con el que he trabajado, ha sacado lo mejor de mí. Grabamos todo entre los dos, con algunos músicos que han hecho cosas esporádicas. Y hemos grabado en analógico, en ocho pistas, y en cinta magnética. Nos propusimos no utilizar ningún elemento que fuera posterior a 1977, que es cuando los dos pensamos que la música empezó a patinar en cuanto a sonido.

-¿Se ha quedado en los 70?

-Sí, y es curioso, porque antes los 70 me parecían horribles. Me gustaban los 50 y los 60, y luego los 80, que es la música con la que yo crecí, Lloyd Cole, The Smiths, U2... Pero los 70 los identificaba con Pink Floyd, el rock sinfónico, David Bowie...

-¿Tampoco le gustaba Bowie?

-Tampoco. Ni el rock duro, ni Queen, nada de eso. Pensaba que la música había muerto con el 'Let It Be' de The Beatles. Pero resulta que estaba equivocado, y ahora veo que desde 1967 con el 'Sargeant Peppers' de The Beatles hasta el 'God Save the Queen' de Sex Pistols, es el mejor y más creativo periodo de la música. Ahí están los mejores Beatles, los mejores Stones, el mejor hard rock con Led Zeppelin, Dylan, Lou Reed... y también David Bowie y Pink Floyd.

-¿Y musicalmente también ha tenido como referencia esa década?

-'Corazones' fue como un tributo a todas mis influencias. En cambio ahora Paco Loco no paraba de repetirme que yo ya tengo una voz, y un estilo y una personalidad propia, y que ya no tengo que recurrir a nadie, porque sueno a mí mismo. Así que las canciones surgieron de una manera muy natural, y como solo había ocho pistas, no había sitio para mucho más, y ha salido un disco mucho más acústico, casi no hay guitarras eléctricas y todas las baterías están grabadas en mono en una sola pista. Creo que ha salido un disco con bastante personalidad. Pones la radio y todos los discos suenan igual, y bastante fríos. Al menos el mío suena distinto.

-¿O sea que no ha metido 'autotune' a la voz para corregir la afinación, como se hace tanto ahora?

-No, ni hablar, mi disco está lleno de fallos e imperfecciones. Otra cosa que le debo a Paco Loco es que ha hecho que no renuncie a mi voz. A mí no me gustaba nada mi voz, y llevo varios discos huyendo de ella, bajando de tono en 'Detalle del miedo', rasgando mucho en '24 golpes', poniendo un montón de filtros en 'Corazones'... Y en 'El hombre sin sombra' por fin he aceptado que yo canto así y esto es lo que hay y no reniego de mi voz. Es el disco en el que canto de la manera más natural. Otro gran acierto de Paco es el toque femenino.

-¿Cómo es eso?

-Me propuso meter una voz femenina y me pareció genial que el disco tuviera un contrapunto femenino, que es algo que yo no había hecho nunca. A mí se me ocurrió contar con Maika Makovski. Ella se implicó mucho y al final está en casi todas las canciones del disco. Y la tercera aportación de Paco fue que yo tocara todos los instrumentos.

-¿Y toca de todo?

-Sí, batería, bajos, guitarras, pianos... Yo toco mal todo, pero ese tocar mal le da cierta personalidad. Y Paco también toca muy mal pero también toca de todo. Y nos lo pasamos muy bien, cuando toca él le grabo yo, y al revés. Y está también Karlos Aranzegi tocando algunas baterías, y hay algo de cuerda y metales. Pero en un 90% somos Paco y yo.

-¿Y cómo encuentra su voz respecto a sus inicios?

-Afortunadamente mucho mejor. A mí solo me gusta cómo cantaba en el primer disco de Duncan Dhu, un poco en 'Canciones', y ya en 'El grito del tiempo' empecé a cantar mal. Aquello fue degenerando con una voz muy aniñada, escuchó singles como 'La casa azul' con esa voz como pitufilla y me digo, 'Dios mío, ese no puedo ser yo'. Empecé a cantar bien a finales de los 2000. Ahora es cuando mejor canto, porque la voz me ha cambiado algo y tiene un punto más de gravedad.

-¿También ocurrió que quería imitar a otros?

- Sí, sí, cuando empecé quería cantar como Jaime Urrutia, más grave. Luego hubo una época muy larga en la que quise ser mucha gente, Morrissey, Lloyd Cole y otros, y eso fue un gran error. Ahora hay muchas cosas que me gustan pero no trato de emularlas.

-Ya han salido dos adelantos del disco, 'Cicatrices' y 'El amor te muerde los labios al besar'.

-'Cicatrices' tiene una letra muy sencilla y enlaza un poco con 'Corazones'. En cuanto a la segunda, habla de que el amor es una droga, estar enamorado es una droga maravillosa, pero como las drogas tiene todo tipo de fases y a veces te hace mucho daño. El título es como muy de Rafael Berrio, ¿no? Lo poco que sé de escribir lo aprendí de Cormán, Vasallo y Berrio, que son de los mejores del panorama español. Yo veo en mí las influencias de ellos, y esta es quizás la canción más Berrio que he escrito.

-¿Sigue viviendo con ilusión la publicación de un nuevo disco?

-La verdad es que sí, porque además me encuentro en mi mejor momento. Pero la ilusión siempre ha estado ahí. Y sigo teniendo ideas para el futuro. Mientras la gente me aguante...