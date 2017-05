Toshio Hosokawa asiste a la grabación del disco que le dedica la OSE

La Orquesta de Euskadi comenzará el próximo sábado la grabación de la segunda parte del disco monográfico dedicado al compositor japonés Toshio Hosakawa con la presencia del propio autor, que llega hoy a Euskadi.

Hosokawa asistirá también a dos conciertos de la temporada de abono que la sinfónica vasca ofrece esta tarde en Vitoria y mañana en San Sebastián, en los que se interpretarán dos de los títulos que se incluirán en el CD, "Klage" y "Autumn Wind".

El primero, que la OSE interpretará en la capital guipuzcoana, es una pieza para orquesta y mezzosoprano que en el Kursaal cantará su compatriota Mihoko Fujimura, mientras que el segundo, incluido en el programa del Principal de Vitoria, es una obra para shakuhachi, una flauta japonesa que tocará Tadashi Tajima.

El todavía director titular de la OSE, Jun Märkl, alemán de madre japonesa, está al frente de este programa de abono, que se abrió el día 8 en San Sebastián, y es también la batuta de este monográfico.

Los lazos de Märkl con Japón

El CD incluye "Meditation. To the Victims of Tsunami" y "Nach dem Sturm", que fueron grabadas en diciembre. La última, una composición para dos sopranos y orquesta sobre textos de Hermann Hesse, contó con las voces de Susanne Elmark e Ilse Eerens.

"La importancia de este nuevo disco radica en la relevancia internacional de Toshio Hosokawa, uno de los referentes de la música contemporánea de las últimas décadas, y en el hecho de que se trata de la grabación de estas obras en première mundial", destaca la OSE en un comunicado, en el que precisa que el registro sonoro se extenderá hasta el 16 de mayo.

Este disco es el colofón del Proyecto Hosokawa que la Orquesta desarrollan esta temporada en colaboración con la institución EU Japan Fest, de la mano de San Sebastián 2016.

La discográfica Naxos es la encargada de la edición de este disco que será distribuido a nivel internacional.

Jun Märkl mantiene "unos lazos muy estrechos" con Japón "tanto en el plano profesional como en el personal". Dirige a menudo la Orquesta filarmónica de Osaka, la New Japan Philharmonic, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, la ópera de Tokyo Nikkai y la orquesta del Conservatorio Kunitachi.