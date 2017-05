Salud y rock & roll tengamos todos en el Kursaal

José María Sanz (Barcelona, 1960) vuelve a actuar, siete años después, en Donostia. Una larga espera para los seguidores guipuzcoanos del rocker más emblemático de la música popular española de las últimas tres décadas. Loquillo actuó en aquel 2010 en el escenario que se instala en Sagüés durante la Semana Grande. Hoy lo hace en un auditorio del Kursaal que probablemente colgará el cartel de 'no hay billetes' ya que ayer por la noche quedaban a la venta una veintena de entradas.

Ambos espacios son muy familiares, muy cercanos, para un artista, una estrella para muchos, también para él mismo, al que no es raro ver pasear por la zona. Desde que el Loco, nacido en el barrio del Clot barcelonés, eligiera San Sebastián como ciudad en la que vivir con su compañera e hijo -«Donostia me ha dado madurez, cordura, serenidad y la posibilidad de centrarme en el trabajo», explicó en este periódico- su estirada figura trajeada, sus gafas de aviador y su marcado tupé siguen llamando la atención tanto para los que le reconocen como para los que no. Es una estrella del rock y como tal se comporta. Él lo reconoce muy a menudo, ser diferente, buscar ser especial, es un plus en un negocio musical en el que cada día todo se asemeja más.

Concierto de Loquillo Cartel: Loquillo, gira 'Salud y Rock & Roll 2017'. Lugar: Auditorio del Kursaal. Día: Hoy, 5 de mayo. Hora: 20.00 horas. Precio: 25 euros. Comprar entrada

Tres millones de discos

Ciertamente el papel de Loquillo en el panorama musical estatal sigue creciendo sin parar. Como muestra la gira Salud y Rock & Roll con la que llega al Kursaal. Comenzó con ella en 2016 y ofreció más de 40 conciertos el pasado año, entre ellos el que congregó a más de 15.000 personas en Las Ventas de Madrid el 24 de septiembre, actuación inmortalizada en un doble disco y DVD. El beneplácito del público no solo fue magnífico en los directos, también lo fue en ventas. Recibió el triple disco de diamante por el disco 'Cuero Español', por las tres millones de copias vendidas en toda su carrera, la medalla al Mérito en las Bellas Artes y fue número 1 con dos temas por las ventas con sus últimos trabajos.

Este año el catalán no ha bajado el pistón. Ayer actuó en el Teatro Real de Madrid, hoy en Donostia, mañana en Santander y el 13 de mayo en Barcelona con otro 'sold out' asegurado desde hace días. Es lo que tiene seguir añadiendo canciones notables a un repertorio que ya es inmortal en el rock cantado en castellano. A las 'Cadillac solitario', 'Rock & Roll Star', 'El rompeolas', 'El ritmo del garaje', 'La mataré'... se les han unido en los últimos años discos que muestran a un artista en plena madurez creativa.

Rodeado de talento

La colaboración de 2015 con The Nu Niles fue todo un acierto, una bocanada de aire fresco en el rockabilly estatal a pesar de ser canciones del propio Loquillo regrabadas, y su último álbum de estudio 'Viento del Este' (2016) vuelve a mostrar a un artista rebelde, inconformista y lleno de actitud. En este disco el catalán se rodea, una vez más, de los compositores más interesantes del rock and roll estatal. El Loco firma los temas de 'Viento del Este' a medias con Leiva, Carlos Segarra, Gabriel Sopeña, Carlos Zanón y Juan Mari Montes. Loquillo tiene muchas virtudes pero una de ellas sin duda es saber reconocer donde está el talento. Esta visión, lograda en uno de los grandes momentos de una carrera que está a punto de cumplir cuatro décadas, le ha servido para ser el mejor nexo de unión posible entre la generación más veterana de la escena, Sopeña, Segarra y Sabino Méndez, con la nueva hornada de rockeros españoles como pueden ser Leiva, Igor Paskual o Mario Cobo.

Algunos de estos músicos componen actualmente la banda con la que Loquillo ha grabado su último disco de estudio y con la que está girando. Utilizando un término baloncestístico, recordemos que el mote de Loquillo se lo puso al de Clot el mítico exjugador de basket del Barça Epi, el Loco está rodeado de una banda que bien parece un 'all star' musical. El oiartzuarra Josu García, guitarra, Igor Paskual, guitarra, Alfonso Alcalá, bajo y contrabajo, Laurent Castagnet, batería, Mario Cobo, guitarra y Raúl Bernal, teclados, acompañan al Loco en esta bendita aventura que define muy bien en la primera frase que escuchamos en 'Viento del Este', «salud y rock and roll tengamos todos».