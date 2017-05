El exmánager de Alanis Morissette, condenado a seis años de cárcel por robarle

Jonathan Schwartz, exmánager y exgerente financiero de Alanis Morissette, fue condenado a seis años de prisión después de admitir que le había robado millones de dólares a la cantante de rock engañándola respecto a sus finanzas.

Schwartz, que trabajó para una prominente firma del área metropolitana de Los Ángeles (California), GSO Business Management, también deberá pagar 8.657.268 dólares como restitución, según una sentencia de un juez federal anunciada este jueves.

Morissette, quien estaba presente en la audiencia de sentencia, comentó que Schwartz había actuado de "forma prolongada, calculada y siniestra", y que así había acabado con sus sueños de poder centrarse en su familia y sus causas.

Schwartz admitió que había robado 4,8 millones de dólares a la cantante de rock entre 2010 y 2014, catalogando los retiros que hacía como gastos personales de ella mientras le aseguraba que sus finanzas eran sólidas. Al ser confrontado, Schwartz reconoció que mintió diciéndole a Morissette que estaba invirtiendo su dinero en el floreciente negocio de la marihuana.

Schwartz, un contador público certificado, también admitió haber robado 1 millón de dólares a otro cliente bajo el argumento de remodelaciones en la casa, así como 737.500 dólares a un tercer cliente cuya firma falsificó en recibos.

Deirdre Fike, asistente de dirección de la oficina del FBI en Los Ángeles, aseguró que Schwartz "usaba los fondos de sus clientes como un cajero automático personal" y prometió que la oficina seguiría investigando esos delitos. "Las personas tienen derecho a sentirse seguras cuando depositan su confianza, así como grandes sumas de dinero, en los gerentes financieros", afirmó Fike en un comunicado de prensa.

Morissette saltó a la fama siendo aún muy joven. Tenía 21 años cuando su álbum 'Jagged Little Pill' ganó en 1995 el Grammy como Álbum del Año, convirtiéndose en la artista más joven en ganar ese prestigioso premio, un récord que posteriormente superó Taylor Swift.

La artista de origen canadiense es autora de algunos de los éxitos más conocidos de los años 90, entre ellos las canciones "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" y "You Learn".

El caso de Morissette rememoró la saga de otro artista canadiense en Los Ángeles, el fallecido Leonard Cohen, quien una década atrás descubrió que un exmanager le había robado 5 millones de dólares, por lo que el cantante y poeta se vio obligado a salir de su jubilación parcial.