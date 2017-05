Un aluvión de conciertos llenos

Mayo arranca con música en Donostia: la semana llega repleta de conciertos de gran formato. Llena de conciertos llenos. Y de estilos bien diferentes. Jarabe de Palo actúa mañana en el Victoria Eugenia. El viernes, a la misma hora, hay cita con Loquillo en el Kursaal y con el pianista James Rhodes en el mismo Victoria Eugenia. Y el domingo José Luis Perales estará en el auditorio. A todos ellos hay que sumar otros conciertos en escenarios más reducidos.

Jarabe de Palo abre la agenda. El grupo de Pau Donés aterriza mañana a las 20.00 en el Victoria Eugenia con su gira '50 palos', denominada así por el medio siglo que acaba de cumplir el músico. Será un concierto cargado de emotividad, por los problemas de salud que arrastra el cantante, pero también de fuerza musical en el escenario, según ha podido verse en otras escalas del 'tour'. Las aproximadamente 800 localidades del teatro están ya prácticamente agotadas por sus 'fieles'.

La deuda de Loquillo

El viernes será otro día intenso. Repartidos entre las dos orillas del Urumea coinciden dos intérpretes bien distintos pero de acusada personalidad: Loquillo en el Kursaal, Rhodes en el Victoria Eugenia.

El concierto de Loquillo, anunciado a las 20.00, era una vieja deuda que mantenían mutuamente el músico catalán y San Sebastián. El autor de 'Cadillac solitario' lleva años afincado en la capital donostiarra, pero también largo tiempo sin pisar sus escenarios. Loquillo vive un nuevo momento en punta dentro de su larga carrera profesional, que tuvo su reflejo en el histórico concierto en Las Ventas el pasado septiembre, y el viernes llega al Kursaal. El aforo también está vendido, salvo algunas entradas de las últimas filas del anfiteatro, aún disponibles.

Al otro lado del puente, en el Victoria Eugenia, y también a las 20.00, el pianista británico James Rhodes presenta su propio recital. Rhodes ya protagonizó una actuación especial en el Museo de San Telmo el año pasado, pero ahora trae su montaje 'An evening with... James Rhodes', una original propuesta en la que cuenta sobre el escenario, entre piezas de Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert o Beethoven, la historia de su complicada vida y cómo la música le ha ayudado a superar los momentos difíciles. Rhodes, que ha decidido vivir en España, se encontrará bien rodeado: el teatro estará lleno. Ayer solo quedaban por vender unas 70 entradas del anfiteatro. Y si alguien queda con ganas de música más alternativa, ese mismo viernes, en Intxaurrondo, estarán a las 22.00 los americanos The Cracker con Los Bracco de teloneros.

La ruta de las grandes citas musicales, al menos desde el punto de vista de los aforos, concluye el domingo en el Kursaal. El cantante José Luis Perales presenta a las 20.00 su nuevo disco 'Calma', aunque entrelazado con sus grandes éxitos y acompañado en escena de una formación de siete músicos. También Perales tiene su público en Donostia porque el auditorio está casi vendido, salvo entradas de las últimas filas que aún ayer estaban disponibles.

No todo acaba esta semana: el lunes llega a Larrotxene Eñaut Elorrieta con un 'Lagunekin kantari'. Y hay más. El aluvión continúa.