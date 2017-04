Armstrong: «Es sorprendente que el blues, una música tan afroamericana, tenga tanto arraigo en Europa»

James Armstrong es un reconocido bluesman californiano. Lleva más de 40 años sobre los escenarios, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Hijo de un guitarrista jazz y una cantante blues, Armstrong nació para la música y ha hecho suyos ambos roles, guitarra y voz, para convertirse en un referente. Aunque parecía destinado a esto, no ha tenido un camino fácil. En 1997, lo que él llama 'el incidente', estuvo a punto de apartarlo de la música para siempre, pero pudo sobreponerse. Mañana ofrecerá en Irun su primer concierto en Euskadi, una actuación de carácter solidario a beneficio de la ONG Taupadak, organizadora del evento junto a Carlos Malles, director del Hondarribia Blues Festival.

- La genética le marcaba el camino. ¿Cuándo supo que iba a dedicarse a la música?

- Mi padre James Armstrong, tocaba la guitarra, pero lo primero con lo que empecé yo fue con la batería, a los cinco años. Con siete ya cogí la guitarra y a los trece ya estaba en una banda. A partir de ahí ya tuve claro que quería ser músico.

- Hizo mucha carretera hasta que en 1995, con 38 años, sacó su primer disco en solitario. ¿Cómo lo valora más de 20 años después?

- Tenía un gran equipo que me ayudó en mis inicios en solitario. 'Sleeping with the stranger' se publicó con el sello de la discográfica Hightone y el dueño, Bruce Bromberg, me puso en contacto con gente como Robert Cray y Joe Louis Walker. Así, aquella primera grabación fue, y sigue siendo, un buen disco.

- Sólo dos años después de publicarlo, cuando su carrera despegaba, fue cuando sufrió un robo en casa y, forcejeando con el asaltante, resultó usted herido.

- Después de aquel incidente no pude mover ni la mano ni el brazo izquierdo durante un año. Tengo el nervio dañado y sólo puedo utilizar dos dedos de esa mano. Mi regreso después de aquello fue realmente complicado porque ya no podía tocar la guitarra como solía hacerlo. Cuando lo intenté, en realidad sólo me funcionaba un dedo. Fue muy difícil volver a empezar y tuve que trabajar mucho para ganar movilidad y acostumbrarme a la nueva situación. En realidad, han pasado 20 años desde el incidente y todavía estoy adaptándome a una nueva forma de tocar la guitarra.

Los datos Doble concierto. Además de a James Armstrong, el programa incluye a los guipuzcoanos White Towels Blues Band. Lugar y hora. La velada arranca mañana a las 20.00 horas en el Centro Cultural Amaia de Irun Entradas. 10 euros. Pueden adquirirse anticipadamente en Kutxasarrerak o desde una hora antes del comienzo en taquilla.

- ¿Ese estilo que la crítica le atribuye, el 'slow blues', es una consecuencia de aquello?

- Siempre he disfrutado tocando distintos tipos de blues. El blues lento sólo es otra forma de blues. Es cierto que con los dedos así no puedo tocar la guitarra más rápidamente y mi estilo ha cambiado. Pero en la música blues se trata de sentir, para eso no hace falta tocar rápido.

- Sus méritos musicales van más allá de haber superado aquella lesión. ¿Dónde encuentra inspiración para su música y sus letras?

- Lo primero es que me gustan muchos tipos de música: country, rock, bluegrass... Cuando escribo intento siempre incorporar diferentes estilos en mi blues. Luego, habitualmente, empiezo con el título de la canción y partir de ahí viene lo demás.

- ¿A quién admira alguien que es todo un referente de la escena blues?

- Mis primeras influencias me las aportó mi padre. Me convertí en un incondicional de Jimi Hendrix, que es la voz que siempre he amado. Más tarde disfruté con Eric Clapton y los diferentes estilos que era capaz de tocar. Albert Collins, Freddie King, Albert King y B.B. King son mis favoritos hoy en día.

- Ha llevado su música por todo el mundo. ¿Cómo se siente el blues fuera de Estados Unidos?

- La verdad, es sorprendente que una música con tantas raíces afroamericanas tenga tanto arraigo también en Europa. Claro, no hay que olvidar que cuando en los años 60 y 70 estrellas como Muddy Waters estaban en decadencia, fueron músicos europeos como Clapton o los Rolling quienes comenzaron a tocar sus temas en el Viejo Continente y los relanzaron de nuevo al estrellato.

- Ésta será su segunda visita a España. ¿Existe cultura de blues también aquí?

- Estuve en 2014, sí, y estoy francamente emocionado por volver. Los fans aquí realmente entienden y aprecian el blues.

- El concierto de mañana es benéfico. Los fondos se destinarán a una Escuela de Música en la Amazonía boliviana para que niños y niñas puedan recibir educación musical a partir de los cuatro años.

- Cuando mi manager me propuso este concierto, la verdad, me sorprendió. Jamás me habían planteado algo así. Me interesé por el proyecto, lo busqué en internet y estoy fascinado con lo que esta ONG vasca está haciendo en plena selva. No sólo es la formación musical, han rescatado más de 10.000 partituras, la mayoría de más de dos siglos de antigüedad, heredadas de padres a hijos desde la época de las misiones. Tienen mi total reconocimiento.

- Adelántenos algo de lo que verán quienes acudan a ver su actuación.

- Una auténtica velada de blues. Creo que no hay que añadir nada más.