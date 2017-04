Francois & The Atlas Mountains y el DJ Erol Alkan, nuevos reclamos para el Kutxa Kultur Festibala

Los franceses Francois & The Atlas Mountains y otros quince nombres se han sumado al Kutxa Kultur Festibala, que ya ha cerrado el cartel de su próxima edición, que encabezan The Jesus and Mary Chain, The Divine Comedy y The Hives.

Erol Alkan y Floating Points se han unido también a este festival, que en su nuevo emplazamiento del hipódromo de San Sebastián contará con un nuevo espacio para sesiones electrónicas, llamado Paddock, por el que pasarán además de estos DJ, el colectivo londinense Horsemeat Disco, la francesa Morgan Hammer, la japonesa Powder y Pional.

The Hives, Love of Lesbian, Francois & The Atlas Mountains serán los grandes protagonistas de la primera jornada de este evento, la del viernes 15 de septiembre. Ese mismo día actuarán Depedro, Jeremy Jay y Zea Mays, además del donostiarra Havoc, que ha encabezado las mayores escuchas de "streaming" del año con su tema "Cosas", Vulk y División Minúscula, grupo que arrasa en México y para el que el Kutxa Kultur Festibala será su estreno en España.

El dúo funk disco Twersky y el grupo cántabro-madrileño Baywaves se hallan entre las novedades que han dado a conocer este jueves los organizadores del festival.

El sábado 16 será el turno de The Jesus and Mary Chain, The Drums, The Divine Comedy y Hercules and Love Affair, grandes reclamos de una lista de la que también forman parte Kokoshca y Vanessa Zamora y a la que se acaban de incorporar Kaixo, Kelly Kapowsky, The Lookers con su garaje punk y Skaiketan.

El espacio para la música electrónica

Las sesiones del espacio Paddock comenzarán a las nueve de la noche y se extenderán hasta las seis de la mañana, con tres intervenciones cada día.

La del 15 arrancará con Floating Points, nombre del proyecto del inglés Sam Shepherd, al que se considera uno de los músicos electrónicos más avanzados de su generación. Este neurocientífico y productor de "beats" es también uno de los DJ más solicitados del mundo gracias a su particular estilo, entre el disco, el funk y la electrónica, ha explicado la promotora Ginmusic en un comunicado.

Por el "paddock" pasará el sábado Erol Alkan, uno de los mejores DJ de la actualidad, que se vale para sus "remixes", en los que combina el rock, el electro, el house, el techno y la música disco, de grupos como Justice, Metronomy y New Order.