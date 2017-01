Melendi estará en concierto en Donostia en junio

Melendi estará en concierto en Donostia el próximo 2 de junio. La cita será en Illumbe con motivo de 'Quítate las gafas', la última y exitosa gira del cantante asturiano que incluye además parada en Bilbao y Burlada, entre otras ciudades. Un periplo que arranca en América (Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá….), pero que a partir de mayo regresa a la península con la promesa de ser «una de las giras más espectaculares del año».

A LA VENTA A PARTIR DEL VIERNES Comprar entrada

Según destaca la promotora Get In en nota de prensa, «prueba del momento inmejorable que atraviesa Melendi es el anuncio de 'sold out' de su concierto en Madrid a casi 5 meses de su celebración». Para el directo de San Sebastián, las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes.

Mucho ha llovido desde que aquel jovencito Ramón Melendi Espina irrumpiera, con rastas y 'Sin noticias de Holanda', en las principales listas de éxitos musicales. 'Mi Rumbita Pa Tus Pies' se convirtió en uno de los himnos del verano de 2003 y, desde entonces, el cantante ha logrado mantenerse como uno de los cantautores españoles más coreados. También como uno de los más mediáticos, probablemente aupado por su papel como 'coach' en 'La Voz', el 'talent-show' de Telecinco.

'Quítate las gafas' se publicó en noviembre y ya ha logrado alcanzar el doble disco de platino. El álbum se compone de once nuevos temas más personales y maduros, que el cantante entiende como «un viaje interior que invita a reconocerse en lo abstracto en un mundo en el que, si algo no se puede tocar, simplemente no existe».