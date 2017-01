Robert Treviño: «Desde mi infancia me he preparado para llegar aquí. Estoypara servir al público»

El texano Robert Treviño se pondrá al frente de la Orquesta de Euskadi a partir de la próxima temporada. Con 34 años, sustituirá al todavía titular, el alemán Jun Märkl. Llega cargado de energía, proyectos, buscando una OSE más fuerte e internacional. En la conversación introduce en bastantes ocasiones la palabra 'nosotros' porque «ya me considero parte de esta institución». Tiene las cosas claras porque, según explica, «vengo preparándome para ser director titular de una orquesta desde pequeño».

- Es texano y se apellida Treviño. ¿De dónde le viene ese apellido?

- De Treviño. Cuando era pequeño mi bisabuela me decía que mis orígenes estaban en un pequeño pueblo de España. El gran orgullo de nuestra familia es que habíamos construido la iglesia. Cuando vine en marzo para dirigir el primero concierto fui a visitar el pueblo. Tardas más en llegar que en verlo, pero es un sitio precioso. Me han dicho que hay algunos Treviño que quieren conocerme. Cuando vuelva iré y quizá pueda descubrir qué familiar mío decidió emigrar a Estados Unidos.

- Con 34 años va a afrontar por primera vez el reto de ser director titular de una orquesta. ¿Cómo se siente?

- Desde mi infancia me he estado preparando para llegar aquí. Es algo que me hace sentir muy humilde. Estoy muy emocionado pero también siento una gran responsabilidad. Cada decisión acerca del repertorio, del programa, de cuántos conciertos voy a hacer con la orquesta, adónde vamos a ir de gira, a quién vamos a contratar... van a tener un impacto duradero más allá de mi estancia aquí. Un director invitado es algo puntual, vienes como artista, pero como director titular te conviertes casi en un funcionario. Estoy aquí para servir al público. Es una gran responsabilidad en cuento al bien común, al público, a la audiencia. Tengo muy presente que la Orquesta es un activo que pertenece a la ciudadanía.

- ¿Qué ha visto en la OSE para decidir dar con ella el salto al puesto de director titular?

- Fue fundamental mi experiencia musical. Tengo una intensidad muy particular. Se puede decir que es una obsesión. A algunos esa llama les quema, pero no a los componentes de esta orquesta. Han estado ahí, dispuestos a darlo todo. Desde el primer momento me sentí muy cómodo en este entorno. Tras cierto tiempo de conversaciones con la dirección comprobé que la visión que tienen del arte, de la música clásica, de lo que se podría hacer en el futuro y lo que se puede proyectar al mundo es muy parecida a mi propia visión. Esto ya sería suficiente para hacer conciertos juntos, pero para ser director titular tiene que haber algo más. Hace falta fe, curiosidad, entusiasmo y un deseo profundo de construir sobre lo conseguido hasta ahora. Tenemos una visión común de cómo queremos que sea la orquesta. No puedo decir que ha sido fácil, pero de una forma muy responsable llegamos a la decisión de que lo que necesitábamos era trabajar juntos durante muchos años.

- ¿Entonces, la vocación de su contrato es que sea de larga duración?

- Esa es mi intención. Mi contrato tiene una organización un poco distinta a los convencionales. Estoy dando muchos pasos para demostrar a los músicos y al pueblo vasco mi profundo compromiso con este proyecto. Mi mujer, que es pianista, y yo vamos a vivir en San Sebastián, al menos gran parte del año.

- ¿Y qué condiciones especiales se especifican en su contrato?

- He firmado para tres años con una posible prórroga de un año. Tras la primera temporada tenemos la opción de ampliarlo una más. Es una situación poco usual. El contrato más frecuente es de cuatro años. Mi intención es ser de utilidad para la Orquesta. Después de un año, como se recoge en el contrato, tenemos la obligación de reunirnos para preguntarnos si estamos contentos con la dirección que hemos tomado. Si la respuesta es no, habrá que cambiar cosas; si es sí vamos a necesitar más de tres años para desarrollar todo el proyecto. De todas formas, sospecho que no voy a firmar un único contrato con la OSE. Tenemos trabajo para cientos de años.

- ¿Cuáles son esos objetivos?

- Incrementar el significado que tiene la Orquesta para su público. Tenemos, y digo tenemos porque ya me siento parte de esta institución, 7.000 abonados. En un mundo ideal todos los ciudadanos vascos estarían abonados a la OSE porque es su orquesta, les pertenece. Por eso queremos incrementar ese número de personas que conozcan y amen la Orquesta. Como dice el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, el País Vasco ha hecho una inversión muy importante en la OSE y debemos cuidar lo que tenemos. La mejor manera es con la educación. Hay que ver cómo trabajamos con los niños y con los jóvenes músicos. Vamos a acercarnos a las personas para que entiendan mejor nuestro arte. Al mismo tiempo es una orquesta nacional que conlleva otras obligaciones. Representamos a la nación vasca, sus ambiciones culturales, su historia y también cómo la sociedad ha decidido darnos su apoyo. Por eso, uno de los propósitos es ir de gira. Hay que mejorar nuestra presencia en la comunidad internacional, darnos a conocer en el mundo. Debemos exportar el talento de los compositores vascos y al mismo tiempo traeremos a grandes artistas del resto del mundo aquí. No hace falta decirlo, pero cada día trabajaremos para ser mejores músicos.

- Para la próxima temporada tiene previsto interpretar obras de John Adams o Thomas Adès. ¿Quiere marcar un sello propio desde el principio introduciendo a compositores contemporáneos?

- Mi propósito no es dejar mi impronta. Lo que quiero hacer es abrir las relaciones que tiene la orquesta con algunos de los compositores más prominentes que existen en este momento en el mundo. Esto se enmarca dentro de los objetivos de los que hablaba antes.

- ¿Qué peso ha tenido su opinión en la confección de la temporada 2017-2018?

- Muchísimo. La Orquesta no parte de cero. Tiene muchas ideas y proyectos que llevan tiempo y tampoco quiero cambiar todo. Quiero formar parte de la continuación de lo que se ha hecho en el pasado. Antes de tener en cuenta las giras y otros proyectos, voy a dirigir cinco conciertos de la temporada, que para un primer año es bastante.

- ¿Dentro de esas giras tiene previsto una por Estados Unidos?

- Sí, pero no en la primera temporada. Sería demasiado pronto. La planificación lleva mucho tiempo.

- La OSE tiene en su repertorio a compositores vascos. ¿Cuál es su conocimiento de la música vasca?

- No sé suficiente, pero lo voy a remediar. En la primera temporada originalmente iba a hacer cuatro conciertos, pero los hemos incrementado a cinco para cumplir con los objetivos. He cancelado uno que tenía en otro lugar para poder estar aquí en marzo del año que viene y participar en Musikaste. Creo que se trasmite un mensaje negativo si el titular dirige los conciertos de los grandes maestros y deja a los invitados las obras vascas. Parece que hay dos niveles distintos. En mi primer año quiero hacer ese concierto para demostrar mi curiosidad, las ganas que tengo de conocer mejor esa música. Voy a pasar tiempo con Jon Bagüés que me va a recopilar montones de partituras para estudiar y así poder ser un defensor real de la música vasca, como lo intentaré demostrar más en profundidad en la segunda temporada.

- Forma parte de la importante agencia de representación Columbia Artists Management Inc. (CAMI). ¿Cómo va a influir en su trabajo con la Orquesta?

- En que no vengo solo. Detrás de mí hay un equipo de personas que trabajan conmigo, que se van a convertir en colaboradores de la OSE.

- ¿A qué se refiere cuando habla de su equipo?

- Trabajo con tres 'managers' en Nueva York y tengo el apoyo de otro más para proyectos de gran envergadura. En Francia está un equipo de gestión que va a trabajar con la Orquesta para prestar toda la ayuda posible. Es una familia muy grande.