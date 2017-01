«Este tipo de concierto es más interesante»

«La gente aquí está muy abierta a relajarse y a hacer amigos, nadie se come a nadie», opina uno de los 52 músicos que componen la EGO. Ese buen ambiente que se respira en el Complejo Educativo, en donde buena parte de los intérpretes proceden de Musikene, hacen más amena la semana intensa de ensayos que tienen que vivir. En la antigua Universidad Laboral se mezclan veteranos de la orquesta con principiantes, que dan cuenta del tipo de actuación que ofrecerán.

Joaquín Marco: «En un concierto normal tienes más libertad»

Joaquín Marco, de Vitoria, con 23 años es el más veterano dentro de la agrupación ya que este será su sexto año dentro de ella. Marco explica que al principio de la semana «tuvimos seccionales por instrumentos» para comenzar a ensayar y cree que el concierto que interpretarán es más complicado que uno normal «porque tienes más libertad».

Asier Urreta: «Lo más complicado es seguir todos a una»

También vitoriano, Asier Urreta, de 21 años, cuatro de ellos en la EGO, opina que en un formato como este «lo más complicado es seguir todos a una. En una sinfonía no pasa nada si te desvías un par de segundos, aquí vas con una película que no se va a parar a esperarnos». «Un montón de onomatopeyas de un perro ladrando, quedaría muy feo si empezara a ladrar en la pantalla y a los diez segundos sonase. Hay que ser muy puntual».

Iñigo Setuaín: «El saxofonista es como el bicho raro en una orquesta»

Iñigo Setuaín, a diferencia de los dos primeros que estudian en Musikene, lo hace en Salamanca. Este saxofonista de 22 años puede disfrutar de participar en una orquesta, cosa poco habitual para su instrumento. «Es muy diferente tocar en una orquesta a hacerlo en otras formaciones, sobre todo con el saxofón que estás más acostumbrado a tocar con más saxofonistas. Está guay tener este tipo de experiencias. Somos tres personas, pero cuando el saxofonista toca en una orquesta es como el bicho raro, normalmente no está, en cuanto afinas y das algo nota te miran porque el timbre es muy característico. Se nota que una orquesta tiene saxofón por el timbre y no es habitual. El centro de atención eres tú y tienes que hacerlo muy bien».

Ainhoa Garayar: «Es muy diferente tocar sola que con diez personas»

Ainhoa Garayar, violinista de 20 años de Zarautz, considera que con la EGO «aprendes a tocar en una orquesta». «Es muy diferente tocar sola que con diez personas lo mismo». Además, apunta que al proyectarse una película las luces se apagan para que se vea la pantalla y «es peor porque no hay contacto visual entre nosotros. Parece que no, pero despista muchísimo».

Diego Aragón: «Esto es como un laboratorio»

Diego Aragón, de Corella (Navarra) es un trompetista de 25 años que lleva cuatro en la EGO. Tras finalizar sus estudios ha comenzado a buscar empleo, y este encuentro supone una pausa en su camino. «Estoy un poco de 'freelance', me muevo entre el clásico y el jazz, por orquestas, por big band. No veo el panorama del todo mal, me he ido a Madrid para empezar». Más que como un trampolín Aragón se toma la EGO «como un laboratorio. Puedes probar, equivocarte, aprender y te forma para que luego puedas hacer las pruebas para trabajar en una orquesta profesional. Te mete en la rutina de la orquesta, del trabajo». «Este tipo de concierto es más interesante para la gente, muchos se olvidan que van a ver un concierto, mucha gente tiene la percepción de que un concierto de música clásica es aburrido, a mí también me pasa, pero si le pones una película y una banda sonora en directo es mucho más llevadero y más fácil de ver», opina por último.

Noél Doblas: «Tienes que estar concentrado al cien por cien»

Noél Doblas, violinista bilbaíno de 15 años es el músico más joven de la orquesta. Actualmente estudia cuarto de la ESO que lo combina con su formación en un conservatorio. En verano se presentó para las pruebas de selección y le llamaron para este encuentro. «Esto es una orquesta, en conjunto, y lo otro son clases individuales. Ya había participado en una orquesta, pero este tipo de formato de concierto no tiene nada que ver, es más complicado», dice. «No es un concierto al uso en el que tocas al tempo que quieres, tienes que seguir la película, la sincronía que hay. Tienes que estar concentrado al cien por cien en la hora y pico que dura la película». Pese a ser el más pequeño de la agrupación, reconoce que «todavía no he sufrido ninguna novatada». Aún no sabe qué futuro le espera en la EGO, de momento prefiere centrarse en sus estudios.