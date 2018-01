La música punk y la electrónica llegan hoy al Dock of the Bay Fotograma del documental 'A life in waves', donde se narra el trabajo de Suzanne Ciani. G.G. Allin y Suzanne Ciani serán los protagonistas de los dos documentales que se proyectarán en los cines Trueba dentro de la sección oficial del festival ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 enero 2018, 06:40

El documentalista Tony Palmer ha sido la estrella invitada en el arranque del festival de cine documental musical Dock of the Bay. El documentalista británico es una figura clave para entender la evolución de la música popular de la segunda mitad del siglo XX, y los cinco documentales que se han podido ver en la retrospectiva que le ha dedicado el festival durante este fin de semana han servido para recordar parte de su trabajo realizado en la década de los setenta, con algunas de las estrellas de la música del momento.

Tras las proyecciones del sábado y domingo en el Teatro Principal, el festival se traslada hoy a los cines Trueba, donde hasta el viernes se exhibirán las ocho películas que competirán en la sección oficial del certamen, así como los ocho documentales que se incluyen en la sección Perfect Day, dedicada al panorama actual. El sábado, último día del Dock of the Bay, las proyecciones volverán a ser en el Principal.

Defecar en el escenario

El cantante de Punk G.G. Allin y una de las pioneras de la música electrónica, Suzanne Ciani, serán los protagonistas de los dos documentales que se podrán ver esta tarde dentro de la sección oficial. A las 19.30 horas se proyectará 'The Allins', del director danés Sami Saif, donde se recuerda la figura G.G. Allin, artista estadounidense reconocido por sus notorias actuaciones en directo, que frecuentemente consistían en actos agresivos y desafiantes, tales como defecar y orinar en el escenario. G.G. murió de sobredosis en 1993 y su familia intenta convivir con este legado. Su madre Arletta ve incómoda esa turba de fans que visitan a diario su tumba para defecar en ella. Su hermano Merle encabeza un necrófago memorial mientras lucha por mantener viva su banda, los Murder Junkies

El programa de hoy Cines Trueba, a las 19.30 horas. 'The Allins', de Sami Saif, Dinamarca (74 minutos). Cines Trueba, a las 21.30 horas. 'A life in waves', de Brett Withcomb, Estados Unidos (75 minutos).

'A Life in Waves', el documental dirigido por el estadounidense Brett Whitcomb que se proyectará a las 21.30, saca a la luz la labor de Suzanne Ciani, que «hizo la banda sonora de los primeros videojuegos de Atari o el sonido de las burbujas del anuncio de Coca-Cola de 'la chispa de la vida'», tal y como explica la directora del Dock of the Bay, Eva Rivera. «Se tuvo que dedicar a los efectos sonoros porque no consiguió desarrollar su carrera musical, pero fue una pionera de la música electrónica al mismo tiempo que Tangerine Dream o Kraftwerk». Ella misma lo contará en esta película.