El museo de las mil imágenes

Visitas escolares y presencia de extranjeros

No es el Photomuseum una instalación acostumbrada a las multitudes. La disposición de la exposición permanente invita a una visita sosegada en un recinto en el que cada detalle está cuidado al máximo. El museo está repartido en cuatro plantas. En la de arriba se pueden ver algunos de los ingenios que anticiparon la imagen fotográfica. Se trata de máquinas que jugaban con la luz para crear sombras o figuras en movimiento: cajas ópticas, megaletoscopios, mutoscopios, linterna mágica... En la misma planta está la biblioteca del Photomuseum, la única del país dedicada por completo a la fotografía, con más de 6.000 libros. La tercera planta explora la técnica de la fotografía desde sus inicios. El daguerrotipo, el calotipo y la placa de cristal serán los antecedentes de la película que patentó George Eastman, el fundador de Kodak, que abrió las puertas a la popularización de la fotografía. En la segunda planta se hace un repaso de los géneros fotográficos mientras que en la primera se habla de los usos y también de los primeros pasos del cinematógrafo en convivencia con un espacio para las exposiciones temporales. Desde el Photomuseum prefieren no facilitar cifras de visitantes aunque sí señalan que el grueso de su público lo forman las visitas de escolares y también las de extranjeros que están de paso por Zarautz. «También tenemos bastantes visitantes que vienen expresamente a conocer el museo porque no hay otro así», indican.