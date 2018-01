El Museo Balenciaga pondrá en valor el patrimonio del modisto con una exposición en marzo Los responsables institucionales y del Museo Balenciaga en la presentación de la próxima exposición. / Michelena Un total de 51.300 persona han visitado el centro durante 2017, de los que el 40% fueron extranjeros ITZIAR ALTUNA Martes, 9 enero 2018, 16:22

Coincidiendo con el 50 a aniversario del cierre de sus casas y la retirada del diseñador, Cristóbal Balenciaga Museoa reflexionará sobre el valor patrimonial del creador de Getaria, a través de una muestra que inaugurará el 23 de marzo. La muestra 'Balenciaga. Revolución y legado' propondrá un recorrido que mostrará la evolución de su obra en sus sucesivas etapas, y aspira a convertirse en referencia para entender y conocer en profundidad el patrimonio generado por el modisto.

Con un discurso cronológico y contextualizado, la exposición se ha concebido como "una propuesta abierta, viva y de crecimiento", ha señalado la directora del centro, Miren Vives, en la presentación de la programación del museo para el año 2018. Noventa piezas de indumentaria, de las que 30 no se han expuesto con anterioridad en el museo, compondrán la muestra, además de objetos, patrones, documentos, imágenes u otros tejidos.

Otra exposición en mayo

El museo acogerá una segunda exposición, a partir de mayo, con una selección de las propuestas creativas de los 150 alumnos que han participado en los últimos años en el proyecto 'Balenciaga and the Revolution of the Silhouette', promovido por el museo desde 2016, y a través del cual alumnos de seis de las más prestigiosas escuelas internacional de Diseño en Moda han tenido acceso y han podido estudiar una de las principales contribuciones del creador de Getaria a la historia de la moda, como fue la introducción de nuevas siluetas.

Junto a la directora del museo, el diputado de Cultura, Denis Itxaso, y el viceconsejero de Cultura, Joxean Muñoz, han destacado el buen hacer y la buena marcha del centro, que el año pasado superó los 51.000 visitantes, lo que supone un aumento del 14% respecto al número registrado en 2016. El 40% fueron extranjeros, y entre éstos, la mitad franceses.