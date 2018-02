Los mundos de Itziar Okariz Tabakalera exhibe una colección de obras que ilustran la evolución de la artista donostiarra ALBERTO MOYANO Viernes, 16 febrero 2018, 19:46

«I’ll never say I’m better, I’m better, I’m better», cantaba David Bowie en el estribillo de su canción ‘New Killer Star’, pero Itziar Okariz entendía «I never said umbrella, umbrella, umbrella», en un fenómeno muy común, conocido como 'Mondegreen' que casi todo el mundo ha experimentado con temas en inglés. A partir de este error, del que su propia hija -más habituada al inglés- le sacó, Okariz (Donostia, 1965) ha organizado una exposición sobre la posibilidad de que los malentendidos alumbren hallazgos de valor. «A mí me gustaba más umbrella», confiesa la artista donostiarra, que con la muestra inaugurada en Tabakalera y que permanecerá instalada hasta el próximo 3 de junio, regresa a su ‘casa’ a lo grande.

La presentación de la exposición ha sido el primer acto público en el que ha tomado parte la nueva directora general del centro donostiarra, Edurne Ormazabal, tras su incorporación al cargo esta semana. La propia Okariz, junto a la comisaria de la muestra, Beatriz Herráez, y la directora cultural de Tabakalera, Ane Rodríguez, se encargaron de acompañar a Ormazabal en la presentación de la muestra y el posterior recorrido por las obras que la conforman.

'I Never Said Umbrella', que tal es el título de la muestra, se articula en torno a dos piezas nuevas que sirven como eje para realizar un recorrido, siquiera parcial, por la trayectoria de la artista donostiarra. Coproducida por Tabakalera junto a la Kunsthaus Baselland de Basilea y el CA2M de Móstoles, la muestra arranca con el vídeo 'Red Light', «una pieza icónica y emblemática, creada en Arteleku, en la que por primera vez una artista trabajaba la performatividad ante una cámara».

Las dos nuevas creaciones que articulan la muestra son la instalación de vídeo 'Las estatuas' (2018), en la que la artista conversa con objetos inanimados en el Guggenheim de Nueva York y en el Metropolitan Museum, y 'Ujjayi' (2018), en la que trabaja con la respiración y su carácter figurativo, a partir del trabajo iniciado junto a Jon Mikel Euba el pasado año en la propia Tabakalera.

A partir de ahí, el trayecto que propone la exposición pasa por trabajos ya conocidos de Okariz, como la serie de vídeos 'Mear en espacios públicos y privados' (2000-20004) o 'Irrintzi' (2007), 'Trepar edificios' (2003) o 'Si yo soy yo y tú eres tú' (2010). Unos trabajos en los que, al igual que sucede con la propia exposición en su conjunto, apelan a la participación del público, que pasa de ejercer de testigo de la transgresión a agente activo de la performance. Es el caso de 'Aplauso', resultado en vinilo del audio que registra el palmoteo lento y constante del público durante una intervención en el Guggenheim bilbaíno. Hace dos años realizó una nueva versión de esta pieza, con resultados diferentes, en el Reina Sofía.

Repeticiones, alteraciones

Durante el recorrido por la exposición, Okariz explicó su fascinación por las repeticiones y las alteraciones de unos textos que presenta con estética de dibujo, con las consiguientes modificaciones de su significado. Por ejemplo: la inauguración de la exposición ha consistido en la realización de la performance 'Capítulo 2, V. W.' (2012), consistente en la lectura repetida de un fragmento de la novela de Virginia Wolf 'Una habitación propia', eliminando una palabra en cada ocasión. El resultado final es un texto modificado tantas veces como palabras contiene. En este caso, Okariz elimina la última de cada versión. En otras obras, la supresión es aleatoria. En la misma idea inciden las grabaciones de audio de 'Baron Ashler' (2015), con lecturas de textos que se superponen hasta rozar lo ininteligible. El resultado es siempre la modificación radical del significado del fragmento escrito, vía amputación pura y dura. También indaga Okariz en la información que transmite una voz o incluso el sonido de la respiración.

Aunque la artista se mostró «en contra de dirigir la interpretación de las piezas» que debe realizar el visitante de la exposición, tampoco mostró excesivos recelos ante los riesgos de ser malinterpretada. «Me han sucedido cosas tan terroríficas que ya no tengo miedo», señaló. Las visitas guiadas tendrán lugar un par de días al mes. El 24 de marzo, la propia artista donostiarra y la comisaria de la exposición se encargarán de acompañar a los visitantes en su recorrido por la muestra.