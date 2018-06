Mugaritz se mantiene entre los 10 mejores restaurantes del mundo Andoni Luis Aduriz celebra su noveno puesto en el Palacio Euskalduna de Bilbao. / EFE La Osteria Francescana de la ciudad italiana de Módena se convierte en el número uno y el Celler de Can Roca de Girona asciende al dos. Etxebarri baja al 10, Arzak al 31 y Eneko Atxa al 43 DV Miércoles, 20 junio 2018, 00:04

Las estrellas del mundo de la restauración se reunieron este martes para la entrega de premios de The World's 50 Best Restaurants 2018, en una ceremonia celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Los premios, que han otorgado un lugar en la lista a 23 países de los seis continentes, culminaron con el anuncio del nuevo No.1, cuando el chef y dueño Massimo Bottura subió al escenario para recoger el premio a su restaurante de Módena, la Osteria Francescana.

Osteria Francescana, que ya había ostentado la primera posición en 2016, se vio acompañado en los tres primeros puestos por El Celler de Can Roca (No.2) de Girona, y Mirazur (No.3) de Menton (Francia). El primer puesto alcanzado por Osteria Francescana es el testimonio del compromiso continuado de Bottura para impulsar el carácter único del restaurante. En el discreto restaurante en Módena se sirve la cocina contemporánea de Bottura, que reinventa y desafía la tradición gastronómica italiana a la vez que utiliza los mejores productos de la región de Emilia-Romaña.

William Drew, editor de grupo de The World's 50 Best Restaurants, apuntó: «Aplaudimos a todos los que se involucran en esta lista de restaurantes inspiradores, rediseñando y siendo el reflejo constante del mapa mundial gastronómico. Estamos encantados de que Osteria Francescana haya vuelto a la primera posición en la lista de The World's 50 Best Restaurants este año.»

El chef Massimo Bottura muestra el trofeo que acredita su Osteria Francescana como mejor restaurante del mundo. / AFP

En cuanto a los restaurantes vascos, el Mugaritz de Andoni Luis Aduriz ha sido el más destacado y se ha mantenido en el puesto noveno que ya ocupó en 2017.

El segundo vasco en la lista ha sido el asador vizcaíno Etxebarri de Víctor Arginzoniz. Cae al décimo en la clasificación final, tras haber sido sexto en 2017.

El resto también ha retrasado un poco sus posiciones. El restaurante donostiarra Arzak baja al 31 y Azurmendi, de Eneko Atxa, al 43.

Aduriz, emocionado

Andoni Luis Aduriz se mostró exultante anoche tras hacerse pública la lista que mantiene al Mugaritz otro año más en el Top 10. «Entre tantos y tantos espacios que se merecen este reconocimiento, en un sector en el que tantas personas están haciendo las cosas de forma brillante, mantenernos en el número nueve del mundo es para nosotros un gran honor y una responsabilidad», declaró emocionado. Aduriz no duda en resaltar la profesionalidad y la capacidad de servicio de los suyos, y la confianza de su clientela, para lograr cotas tan altas. «Nos sentimos eternamente agradecidos a quienes desde su complicidad nos han apoyado en estos 20 años que cumplimos este 2018. Mañana volveremos a abrir las puertas con energía y ganas de seguir replanteándonos las normas establecidas», concluyó el cocinero.

En total, España puede presumir de contar con siete restaurantes en la lista: El Celler de Can Roca, en Girona (No.2); Mugaritz, en San Sebastián (No.9); Asador Etxebarri, en Axpe (No.10); Disfrutar, en Barcelona (No.18); Arzak, en San Sebastián (No.31); Tickets, en Barcelona (No.32), y Azurmendi, en Larrabetzu (No.43).

Ranking Restaurante Ciudad País 1 Osteria Francescana Módena Italia 2 El Celler de Can Roca Girona España 3 Mirazur Menton Francia 4 Eleven Madison Park Nueva York EEUU 5 Gaggan Bangkok Tailandia 6 Central Lima Perú 7 Maido Lima Perú 8 Arpège Paris Francia 9 Mugaritz Rentería España 10 Asador Etxebarri Axpe España 11 Quintonil México City México 12 Blue Hill at Stone Barns Pocantico Hills EEUU 13 Pujol México City Mexico 14 Steirereck Vienna Austria 15 White Rabbit Moscú Rusia 16 Piazza Duomo Alba Italia 17 den Tokio Japón 18 Disfrutar Barcelona España 19 Geranium Copenhagen Dinamarca 20 Attica Melbourne Australia 21 Alain Ducasse au Plaza Athénée París Francia 22 Narisawa Tokyo Japón 23 Le Calandre Rubano Italia 24 Ultraviolet by Paul Pairet Shanghai China 25 Cosme Nueva York EEUU 26 Le Bernardin Nueva York EEUU 27 Boragó Santiago Chile 28 Restaurant Odette Singapur Singapur 29 Alléno París Au Pavillon- Ledoyen París Francia 30 D.O.M. São Paulo Brasil 31 Arzak San Sebastian España 32 Tickets Barcelona España 33 The Clove Club Londres Gran Bretaña 34 Alinea Chicago EEUU 35 Maaemo Oslo Noruega 36 Reale Castel di Sangro Italia 37 Restaurant Tim Raue Berlín Alemania 38 Lyle's Londres Gran Bretaña 39 Astrid y Gastón Lima Perú 40 Sep Time Paris Francia 41 Nihonryori Ryugin Tokyo Japón 42 The Ledbury Londres Gran Bretaña 43 Azurmendi Larrabetzu España 44 Mikla Estambul Turquía 45 Dinner by Heston Blumenthal Londres Gran Bretaña 46 Saison San Francisco EEUU 47 Schloss Schauenstein Fürstenau Suiza 48 Hiša Franko in, Kobarid Eslovenia 49 Nahm Bangkok Tailandia 50 The Test Kitchen in CapeTown Ciudad del Cabo Sudáfrica

Otros premios

Azurmendi, de Larrabetzu, en Vizcaya (No.43) también ha logrado el premio Sustainable Restaurant Award, patrocinado por Dekton® by Cosentino. Dirigido por el chef Eneko Atxa, Azurmendi ya había ganado este galardón en 2014, y el logro de este año es un reconocimiento a las continuas mejoras del restaurante en sus prácticas sostenibles. Destacan la plantación de 800 árboles alrededor del restaurante y el desarrollo de un proyecto con familias y bares locales para transformar sus desechos orgánicos en abono para los granjeros de la región.

Disfrutar, situado en Barcelona, restaurante que ya recibió el premio Miele One To Watch en 2017, continúa con su ascenso al ganar el premio 2018 Highest New Entry Award, patrocinado por Aspire Lifestyles, debutando en el puesto No.18. Mientras tanto, Den, localizado en Tokio (Japón), recoge el premio 2018 Highest Climber Award, patrocinado por Lavazza, al haber pasado del puesto No.45 al No.17 en tan solo un año.

Odette, emplazado en Singapur, que abrió hace menos de tres años, es otra novedosa y destacada entrada, que pasa directamente al puesto No.28. Hi a Franko, el primer restaurante de Eslovenia en la lista, hace su entrada en el puesto No.48, lo que supone otro triunfo para Ana Ro , ganadora del premio The World's Best Female Chef en 2017.

Mikla, radicado en Estambul (No.44), representa el primer restaurante de Turquía en la lista desde 2002, y Maaemo, en Oslo (No.35) introduce de nuevo a Noruega, ausente desde 2003. Lyle's, situado en London, también es un debutante que hace su entrada en el puesto No.38. Nihonryori RyuGin de Tokio (Japón), que ocupa el puesto No.41, Schloss Schauenstein de Fürstenau (Suiza), con el No.47, y The Test Kitchen de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), con el No.50, vuelven a aparecer en la lista.