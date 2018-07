Muere a los 41 años el músico y productor estadounidense Richard Swift Richard Swift, durante un cocinerto. / EFE Miembro de bandas como The Shins y The Black Keys, falleció ayer por causas aún desconocidas EFE Los Ángeles Miércoles, 4 julio 2018, 14:03

El músico y productor estadounidense Richard Swift, muy vinculado a la escena independiente, murió ayer a los 41 años. Una noticia que se daba a conocer hoy a tráves de su propio perfil de Facebook en la que se comunicaba su fallecimiento y se podia leer: «Y todos los ángeles cantarán 'Qué será, será'».

El portal especializado Pitchfork señaló que Swift murió en Tacoma (Washington, EE.UU.). En junio se había lanzado una campaña de fondos en internet para ayudar al músico, que no tenía seguro sanitario, a pagar sus gastos médicos, aunque nunca se informó de la enfermedad que padecía.

Richard Ochoa Swift, que era como se llamaba, fue miembro de The Shins de 2011 a 2016 y también tocó el bajo en las giras de The Black Keys. Junto a Dan Auerbach, cantante y guitarrista de The Black Keys, formó además parte de The Arcs, grupo en el que se encargó de la batería.

Swift, que también sacó varios discos en solitario, destacó asimismo como productor de artistas como Foxygen, Sharon Van Etten o Damien Jurado. «Hoy el mundo perdió a uno de los músicos más talentosos que conozco. Está ahora con su madre y hermana. Te echaré de menos, mi amigo», escribió Auerbach en Instagram, en un mensaje acompañado por una fotografía en la que aparece junto a Swift.