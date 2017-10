«Las miserias del ser humano hechas con humor siempre funcionan» 01:25 Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir llegan esta semana a San Sebastián con el último espectáculo de Tricicle, 'Hits'. / USOZ Tricicle llega con su último espectáculo, «lo mejor de lo mejor, o casi». 'Hits' reúne una selección de los 'sketches' más recordados del trío catalán, que se subirá por última vez a los escenarios en esta gira ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 1 octubre 2017, 08:05

Cuenta la leyenda que el uno de noviembre de 1979 tres estudiantes de expresión corporal decidieron entrelazar sus ilusiones para formar una compañía tan improvisada como el nombre con el que se dieron a conocer. Casi cuarenta años después, el trío presenta su último espectáculo, 'Hits', que suena a despedida, y contiene «lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi», porque todo no cabía. La gira arrancó hace un año en Albacete y ahora llega al Teatro Victoria Eugenia (del 5 al 15 de octubre, excepto los días 9, 10 y 11). Luego seguirá circulando hasta por lo menos noviembre de 2019, cuando la formación cumpla su cuadragésimo aniversario. «De momento es el último, pero nunca se sabe, aparentemente no parece que haya otro», señalan sus integrantes.

Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans reconocen que 'Hits' es un espectáculo «muy exigente y dinámico», el más largo de todos los que han hecho, en el que los tres están sobre el escenario durante los 100 minutos que dura la función y en el que resumen sus momentos más memorables. «Hemos seleccionado los 'sketches' en los que participamos los tres, porque casi siempre son los más potentes. En total teníamos cuarenta escenas, de las que hay que hacer una selección. Y ese 'marrón' se lo hemos pasado a los espectadores». Porque es el público de cada localidad el que elegirá a través de Facebook o la página web del Tricicle los 'sketches' que quiere ver. «Entre las predilecciones del público y las nuestras se seleccionarán doce y además habrá un par de resúmenes con gags cortísimos para que haya un poco de todo».

El espectáculo Nombre 'Hits', lo mejor de lo mejor de Tricicle. Fechas Del 5 a 15 de octubre, excepto los días 9, 10 y 11. Lugar Teatro Victoria Eugenia. Precio 30, 25 y 20 euros.

Tras un año de gira, los componentes de Tricicle reconocen que los gustos del público han sido muy parecidos en todas las ciudades y la selección de las parodias ha sido parecida. Tampoco falta el famoso número que les dio a conocer en televisión, el de 'Soy un truhán soy un señor'. «En realidad, lo hemos acortado un poco, como casi todas las escenas. Las hemos resumido algo para que se pudieran incluir más».

En sus casi cuarenta años sobre las tablas se han hecho con un público fiel, al que ahora se le han ido sumando las siguientes generaciones, que se siguen riendo igual con la actuaciones de los tres actores. «Woddy Allen también lleva sesenta años haciendo lo mismo...», comentan entre risas. «'Hits' gustará mucho a los que nos conocen de toda la vida y sorprenderá, muchísimo, a los hijos de sus hijos». Porque los componentes de Tricicle tienen claro cuál es el secreto de su éxito. «Nuestros temas son tan amplios como el hombre, buscamos los problemas entre las personas, y eso no acaba nunca porque la gente no cambia. Son temas universales que no se agotan. Donde hay un conflicto hay un tema probable para nosotros. Lo que más gracia le hace al ser humano es el propio ser humano. Por eso sus miserias hechas humor siempre funcionan».

Las escenas protagonizadas por este trío catalán siempre han estado ambientadas en situaciones cotidianas. «No hacemos humor sobre algo actual o que está de moda. Eso lo puede hacer un humorista que habla, porque puede cambiar su discurso. Nosotros necesitamos días para crear una escena y muchos ensayos, por eso no podemos ir nunca con los acontecimientos que marcan el día a día», explican. «Nos acogemos a situaciones realistas y le damos un giro con nuestro particular humor. Y eso lo hace intemporal. Estamos haciendo 'sketches' de hace 30 años y apenas hemos tenido que cambiar nada, a lo sumo un fax por un teléfono móvil».

Toda una generación ha crecido y reído con el inconfundible humor de Tricicle, que sin utilizar una sola palabra, sólo con el cuerpo y la expresión, logra conectar con el público. En este sentido, reconocen que «este género lo hemos ido haciendo nuestro poco a poco. Y es tan nuestro, que cuando alguien lo ha querido imitar, se ha notado tanto que no era suyo...». Por eso lo tienen claro: «lo nuestro no se estudia en las escuelas, es difícil coger esta onda». Tras casi cuatro décadas sobre el escenario, son los mismos protagonistas los que han continuado... hasta hoy. «Somos un caso único. Ninguna compañía ha durado tanto con sus fundadores trabajando en el escenario».

Son conscientes de que éste podría ser el último espectáculo del grupo. «En todo caso, es una despedida del escenario, no del teatro, porque en Tricicle siempre estaremos vinculados al mundo teatral. Junto a otras compañías gestionamos dos teatros de Barcelona y seguimos metidos en distintas producciones. Lo nuestro no es una despedida a la francesa». Y antes de terminar la entrevista y despedirse, reivindican el humor como una terapia necesaria para todo el mundo. «La gente necesita humor para distraerse de las situaciones que vivimos hoy día, momentos de ocio que le hagan reír».