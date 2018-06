Miren Arzalluz: «Todo tiene sitio en el museo de la moda de París, el chador y la txapela» La historiadora bilbaína Miren Arzalluz, en una terraza del museo de la moda de París, del que es directora desde enero. / FOTOS JULIEN DE ROSA La historiadora bilbaína participa la próxima semana en el curso de verano 'Museografías. Modos de ver el arte', en el Bellas Artes FERNANDO ITURRIBARRÍA PARÍS. Domingo, 24 junio 2018, 09:47

Miren Arzalluz (Bilbao, 1978) es desde enero la directora del Palais Galliera, museo de la moda de París, establecimiento público de titularidad municipal con el que ha firmado un contrato de cinco años. La responsable entre 2006 y 2013 de colecciones y comisaria del Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria acude a su ciudad natal para participar la próxima semana en el curso de verano del Museo de Bellas Artes, titulado 'Museografías. Modos de ver el arte'. Comparte programa de miércoles a viernes con otros ilustres ponentes como el arquitecto Norman Foster y los directores del Rijksmuseum de Amsterdam, Taco Dibbits; de la National Gallery de Londres, Gabriele Finaldi; del también londinense Design Museum, Deyan Sudjic; y de Factum Arte, Adam Lowe.

- ¿Ha sido bien recibida en París?

- Sí. No tengo ninguna queja sino todo lo contrario. Me han tratado muy bien tanto en el equipo del museo como en el Ayuntamiento, del que depende.

- ¿Se lleva bien con la alcaldesa, Anne Hidalgo?

- La he visto una vez en una ceremonia. Me trató muy bien, muy amable. Incluso me dijo que no hablaba vasco pero que podíamos hablar de otra forma. Mi trabajo no me exige tratar con ella de forma habitual.

- ¿Se nota intrusa en algo tan francés como la moda?

- Un poco, sí. La industria de la moda en París es absolutamente internacional. Hay gente de todos los rincones del mundo. De hecho, es uno de los ámbitos donde más inglés se habla. Pero, claro, yo trabajo en un museo público y, más que intrusa, una se siente un poco exótica. No hay muchos extranjeros en responsabilidades de instituciones culturales públicas. Aunque cada vez hay más. Es un síntoma de que eso también está cambiando. Si somos europeos, lo somos para todo. Eso se ejerce, no solo se predica. Al final es patrimonio cultural europeo y aquí estamos todos para gestionarlo en común.

Un sueño profesional

- ¿Cómo le llegó la oportunidad?

- Mi predecesor, Olivier Saillard, decidió dejar el museo para emprender un nuevo camino y enseguida el Ayuntamiento inició un proceso. Es verdad que yo decidí muy tarde participar porque estaba muy a gusto y comprometida ejerciendo de directora del Instituto Etxepare. Pero hay sueños profesionales que pasan una vez en la vida y decidí presentarme sin ninguna certeza de que pudiera hacerse realidad. Pasé un proceso de selección internacional bastante riguroso. No fue que de repente alguien me propuso venir a París. Fue bastante menos romántico.

- En la dirección del Etxepare solo llevaba un año. ¿Se siente en deuda con la cultura vasca?

- Sí. Fue una decisión mucho más difícil de lo que hubiera pensado. Confluían mi compromiso personal con la cultura vasca, que siempre he sentido, y una experiencia profesional en el ámbito internacional. Estaba muy ilusionada y me costó marcharme. Pero aquí o en Tombuctú para contribuir de alguna forma a la internacionalización de la cultura vasca siempre estoy.

- ¿Hace patria?

- Sí, hombre. Se hace patria allí donde se esté. Si se quiere.

- El museo va a cerrar este año por obras. ¿Es frustrante?

- No, para nada. Cuando me presenté ya lo sabía. Al revés, es una oportunidad. Será un cierre de poco más de un año para habilitar los sótanos como galerías de exposición permanente. Vamos a duplicar nuestro trabajo. No solo va a haber una programación de exposiciones temporales como hasta ahora. También habrá una colección permanente, que en moda es infinitamente más complicado que en otras disciplinas por la fragilidad de las piezas textiles que tienen que rotar constantemente. En realidad es un continuo repensarse y reinterpretar las colecciones del museo, un reto muy interesante.

- El proyecto está subvencionado por Chanel. ¿Manda el que tiene más tela?

- En el sector, los 'sponsors' evidentes son las casas de moda y los grupos del lujo. Tienen una especial sensibilidad e interés en que se promueva la moda no solo como una industria, sino también como una aportación cultural. Contribuyen a la restauración del patrimonio en Francia, en Italia y donde sea.

- Institución pública y dinero privado. ¿Hay escrúpulos?

- No. Eso es una realidad en los museos que tenemos que gestionar con naturalidad. Tampoco tenemos muchas alternativas. Los presupuestos culturales se reducen cada año. Para sobrevivir y hacer exposiciones científicamente relevantes que además atraigan a un público lo más diverso posible, necesitamos aportaciones del sector privado. No hay que tener complejos en buscarlas.

Crítica injusta

- ¿De qué va a hablar en el curso del Bellas Artes?

- De las nuevas perspectivas de la museografía en el panorama internacional y, en concreto, del fenómeno novedoso de las grandes exposiciones de moda. Desde los años 90 ha vivido un florecimiento extraordinario y un gran éxito de público, aunque no siempre de crítica, a mi juicio injustamente. No sé por qué las exposiciones de moda tienen que estar en el punto de mira más que otras exposiciones de arte que cuentan con 'sponsors' mucho mayores. Como profesional se lleva mal.

- ¿La moda se traiciona en un museo?

- No. El museo lo que hace es intentar transmitir una reflexión sobre la moda. No la traiciona para nada. Al revés, yo creo que la pone en valor como un reflejo de lo que somos, de nuestra propia época, cultura y sociedad. La valoriza.

- ¿La moda tiene nacionalidades?

- Ese es otro de los debates. En este mundo globalizado e inmediato es muy difícil establecer estilos nacionales en moda o en cualquier disciplina creativa artística. Una cosa es que se quiera promover, sostener y ayudar a los creadores del propio país y otra decir que ese grupo de creadores con origen común tenga un estilo en común. Pero eso no quiere decir que se tenga que proteger menos.

- ¿El chador tiene sitio en la colección del Galliera?

- Todo tiene sitio, el chador y la txapela. Tenemos piezas de indumentaria que quizá no sean moda, pero tienen una enorme significación religiosa, política o cultural. Por lo tanto, son merecedoras de formar parte de la colección porque son el reflejo de un determinado fenómeno y una determinada época.