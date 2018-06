Por un ministro más implicado en Gipuzkoa Instituciones y agentes culturales expresan sus deseos y peticiones para el nuevo Gobierno. El ministerio que dirige José Guirao participa en los consejos del Zinemaldia y Balenciaga, y subvenciona otros sectores y organismos culturales RICARDO ALDARONDO Domingo, 24 junio 2018, 17:06

El repentino cambio de Gobierno ha abierto nuevas expectativas en muchos terrenos. Y con especial curiosidad en el ámbito de la cultura, que tantos desencuentros o desafecciones ha provocado en los últimos años, especialmente en el sector del cine y con medidas que provocaron serios problemas de viabilidad a decir de muchos. El Ministerio de Cultura, directamente o a través de sus distintos organismos, interviene en diversas instituciones y agentes de la vida cultural guipuzcoana, ya sea simplemente con una subvención directa para la organización de determinados festivales o producciones, o la intervención en el consejo de administración, caso del Festival de Cine de San Sebastián o la Fundación Balenciaga.

Tras estos agitados días con el nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura el pasado día 6 y su dimisión una semana más tarde para entregar la cartera a José Guirao, la expectación sigue al máximo en el sector. El derrotero que puede tomar el nuevo Ministerio de Cultura, con el añadido de que ahora se conforma como organismo independiente, y no integrado en el Ministerio de Educación como en el anterior Gobierno, da pie a la esperanza o el escepticismo, según los casos. Y aunque aún es muy pronto para aventurar por dónde van a ir sus primeras decisiones, y qué capacidad de maniobra tendrá en un Ejecutivo de duración incierta, veamos cuáles son las expectativas de algunas de las instituciones guipuzcoanas que de algún modo dependen o se relacionan con el ministerio de Cultura, y qué pedirían al nuevo ministro para su actividad cultural.

Y, exceptuando el Zinemaldia, que se siente plenamente satisfecho, otros organismos coinciden en solicitar una mayor implicación más allá de las subvenciones correspondientes, un conocimiento y valoración adecuados de cada organismo y no solo en función de baremos económicos, y una presencia física del ministro en alguna ocasión, para que conozca de cerca lo que se está haciendo.

El Festival de Cine de San Sebastián es el organismo guipuzcoano en el que más implicado está el Ministerio de Cultura, desde el momento en que forma parte del consejo de administración del Festival al 25% junto a las otras tres instituciones vascas, el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. El Ministerio aporta este año, al igual que las demás, 1.100.000 euros en concepto de subvención. Además, el Zinemaldia es el lugar donde se entrega cada año el Premio Nacional de Cinematografía, y hay otras relaciones entre ambas instituciones para cuestiones puntuales de las actividades de Industria durante la celebración del Festival.

«No tenemos idea de pedir ningún aumento de la subvención, si podemos evitarlo» José Luis Rebordinos, Director de Zinemaldia

José Luis Rebordinos no tiene ninguna queja del ministerio en los siete años que lleva como director del Zinemaldia. «La relación ha sido muy buena, tanto como con el resto de instituciones», afirma Rebordinos. «En el consejo de administración controlan que las cuentas estén bien, que las líneas generales del Festival les parezcan correctas, pero no han sido nada intervencionistas en estos años, han estado de acuerdo y han aprobado lo que se ha ido planteando, cosas que se debaten y se consensúan con las cuatro instituciones».

Rebordinos especifica que el contacto entre el Festival y el ministerio se establecen a través del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). «Nuestra relación con Óscar Graefenhain», director del ICAA hasta el cambio de gobierno, «ha sido estupenda, hemos tenido su apoyo en todo momento».

Así que al nuevo ministro José Guirao, y a la persona que pueda nombrar al frente del ICAA, Rebordinos solo les pediría que «tengan en la misma consideración que ha tenido el gobierno anterior al Zinemaldia». Y en cuanto a la subvención, que ya han aumentado en los últimos dos años las cuatro instituciones en diferentes grados, se conforma con que se mantenga la subida correspondiente al IPC, porque «no tenemos idea de pedir ningún aumento de la subvención, si podemos evitarlo».

Herramientas comunes

También en el caso del Museo Balenciaga el ministerio forma parte de la gestión de la institución, aquí en forma de Fundación, aportando el 30% de las subvenciones públicas, y «ha estado presente en la vida del museo desde su génesis», explica su directora Miren Vives. «Creo que el ministerio podría reforzar su relación con las instituciones de menor tamaño, presentes en todas la comunidades autónomas, para ayudarlas a dotarse de recursos y herramientas comunes, necesarias para su desarrollo en esta era digital», destaca Vives.

«La ampliación de las condiciones de la garantía de Estado podría ayudar al movimiento de colecciones» Miren Vives, Directora del Museo Balenciaga

Y en el ámbito de los museos, la directora de Balenciaga considera que el ministerio «podría trabajar también en reforzar las relaciones de las diferentes instituciones museísticas entre sí, favoreciendo especialmente la movilidad de las exposiciones que se producen con tanto esfuerzo. En este sentido, la ampliación de las condiciones de la garantía de Estado podría ayudar al movimiento de colecciones».

En la lista de los deseos de Balenciaga estaría «un apoyo específico para reforzar nuestras colecciones. También le pediría apoyo coordinado para la difusión internacional del museo y la más importante, le pediría que si no ha visitado nunca nuestro museo y si su agenda se lo permite, se acerque a conocer de primera mano lo que somos y también lo que podemos llegar a ser».

Recuperar lo recortado

Distinta es la intervención del ministerio en la Quincena Musical, a través del organismo correspondiente, el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música): se limita a una subvención que en este momento solo alcanza los 128.000 euros, «la mitad de lo que aportaba en 2007», señala de inmediato Patrick Alfaya. Así que el director de la Quincena tiene unas cuantas peticiones para el nuevo ministro: «Me gustaría que desarrollasen una política que fuese más allá de Madrid. Porque el INAEM gasta el 70% de su presupuesto en Madrid. Esto me parece un poco grave. Cuando se habló de la ley de mecenazgo se nos advertía que era para financiar las instituciones que ellos tenían en Madrid. No me parece lógico. Ellos hablan del modelo francés, pero en Francia el volumen económico es muchísimo mayor y se subvenciona en todas las regiones de forma importante».

«El desconocimiento del ministerio sobre lo que hacen la Quincena y otros festivales es alucinante» Patrick Alfaya, Director de Quincena Musical

La comparación tiene números aplastantes: «El festival de música clásica con más presupuesto de España es el de Granada con 3,5 millones, y el segundo o tercero es la Quincena Musical con 2,4 millones. Bien, pues en Francia hay varios festivales, no uno, que superan los 30 millones de euros de presupuesto».

También ve carencias Alfaya por desconocimiento. «No estaría mal que el ministerio se enterase de lo que hacen la Quincena y otros festivales. Su desconocimiento cuando hablas con ellos es alucinante. Que pregunten, que hablen y que se tomen las decisiones siempre hablando con los actores involucrados».

En el número uno de los deseos está, por supuesto, «recuperar la subvención que teníamos hace diez años, y a ser posible que crezca. Y si al menos tuviera el gesto de intentar ver lo que pasa fuera de Madrid, ya sería mucho». Entre otras cosas acudiendo a algún concierto de la Quincena: en los nueve años como director que lleva Alfaya no ha venido ningún ministro de Cultura.

«El gobierno de España tiene ahora una gran oportunidad para mostrar que hace suyo el euskera» Andrés Urrutia, Presidente de Euskaltzaindia

Otra institución que recibe subvención del Ministerio de Cultura, Euskaltzaindia, pide al nuevo gobierno «que apoye al euskera, y que participe y ayude a los actos del centenario de nuestra institución, que se van a desarrollar a lo largo de este año y el próximo, porque el euskera es de todos y para todos», expresa Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia. «El gobierno de España tiene ahora una gran oportunidad para mostrar que hace suyo el euskera».

Un cambio de actitud

En el cine, el sector que aparentemente ha notado más desafección del ministerio en los últimos años, hay otros sectores directamente afectados por las reglas ministeriales. Es el caso de los productores: «Lo más obvio, lo que todo el mundo está esperando es de momento un cambio de actitud, pasar de tener alguien con el que te enfrentes a alguien que apoye los objetivos del sector y de la cultura en general», explica Xabier Berzosa, uno de los productores de películas como 'Handia' y 'Loreak'. «Llevamos muchos años teniendo al enemigo en casa y eso no es normal. No pasa en ningún ministerio. De momento el nuevo ministro tiene un par de goles que puede meter fácilmente: bajar el IVA y hacer un acercamiento que demuestre otra actitud. También tiene que demostrar que es bueno en su capacidad de negociar con Hacienda, y de conseguir más fondos para el cine».

«Llevamos muchos años teniendo al enemigo en casa y eso no es normal. No pasa en ningún ministerio» Xabier Berzosa, Productor de películas

Berzosa recuerda que «España es uno de los países con menor dotación en los fondos de ayudas al cine, y por supuesto convendría subirlo». Y luego está la cuestión de las desgravaciones fiscales, «que se está peleando desde hace tiempo, y que tiene la ventaja de que no sale de los presupuestos, y es un instrumento mucho más versátil y fácil de lograr. Ahora para conseguir las desgravaciones fiscales hay que pasar por un infierno, porque hay que montar una AIE (Agrupación de Interés Económico) y es un lío. Por otra parte hay comunidades como Canarias, Euskadi o Navarra, que han subido el porcentaje de desgravación, y en cambio Madrid por ejemplo tiene unas condiciones peores, por decisiones políticas, y habría que armonizar mejor eso».

Y un aspecto importante para el tipo de cine que hacen buena parte de las productoras vascas es «pedir sensibilidad para valorar lo minoritario o lo diferente. Ahora parece que el cine español se rige por los números de taquilla, y que nadie mira de verdad la salud interna del cine español en cuanto a calidad y diversidad. Se ha dado mucho poder a las televisiones públicas y TVE en los últimos años no ha respondido como debe hacerlo una televisión pública que no responde por los mismos objetivos».

«El IVA aplicado a las entradas de cine todavía sigue siendo el más alto de la zona euro, un 21%» Coro Odriozola, Gerente de los cines SADE

El Ministerio de Cultura, a través de la Ley del Cine, también establece las normas que rigen el funcionamiento de las salas de cine y sus obligaciones en cuanto a la cuota de pantalla, el sistema de venta de entradas, etcétera. «El IVA aplicado a las entradas de cine todavía sigue siendo el más alto de la zona euro, un 21%», recuerda Coro Odriozola, gerente de los cines de SADE, por lo que su petición principal es «que la bajada del IVA», contemplada en los presupuestos del Estado, «sea una realidad en el corto plazo y nos vuelva a situar en la media de los países europeo». También considera importante «avanzar en la educación cinematográfica y que los escolares visiten las salas de cine, igual que hacen con otro tipo de salidas culturales. Y por ultimo apoyar los cambios tecnológicos derivados de la llegada del cine digital, como hacen otros países, Francia por ejemplo».