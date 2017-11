Mikel Erentxun regresa sin Grammy Latino pero con la maleta llena de «cariño, apoyo y confianza» El último trabajo del cantautor donostiarra estaba nominado al Mejor Álbum Pop/Rock, un galardón que acabó llevándose Juanes AINHOA IGLESIAS SAN SEBASTIÁN Viernes, 17 noviembre 2017, 14:12

«No pudo ser». El último trabajo de Mikel Erentxun, 'El Hombre sin sombra', se ha quedado sin el Grammy Latino a mejor álbum Pop/Rock. El galardón se lo lleva a casa Juanes por el disco 'Mis Planes Son Amarte', un premio que el cantautor afincado en San Sebastián ha aplaudido con deportividad. «¡Felicidades Juanes! Te mereces este premio y muchos más», tuiteaba Erentxun poco después de que se diera a conocer el ganador.

Ataviado con un 'look' muy atrevido de reminiscencias country, el exvocalista de Duncan Dhu desfiló por la alfombra roja de los 18 Grammy Latino bajo uno de los maravillosos sombreros que conforman su fondo de armario. «Pase lo que pase, el premio es estar aquí», aseguraba poco antes de arrancar la gala que se ha celebrado en Las Vegas.

'El Hombre Sin Sombra' de Mikel Erentxun se la jugaba con '50 Palos', de Jarabe De Palo, 'Fuerte', de Miranda!, 'Lo Niego Todo', de Joaquín Sabina, y 'Mis Planes Son Amarte', el álbum de Juanes que finalmente resultó ganador.

«Queridos amigos desconocidos, no pudo ser. No me traigo el Grammy a casa», ha lamentado en redes sociales Erentxun, aunque no regresa de EE UU con la maleta vacía. «Me quedo con vuestro cariño, apoyo y confianza», ha agradecido.

No es la primera vez que el músico que creó la melodía del himno del centenario de la Real Sociedad opta a un gramófono dorado. Su disco 'Corazones' fue nominado en 2015 y sirvió para afianzar la experiencia que ya había atesorado cuando Duncan Dhu fue uno de los aspirantes a Mejor Grupo Pop Latino en los premios Grammy. Está claro que el galardón se le resiste, pero Mikel Erentxun está dispuesto a hacer honor a ese «me han crecido alas en las cicatrices» que canta en uno de sus últimos temas. «¡Volveré!», ha prometido a sus seguidores.

Por suerte no hay que esperar a la próxima edición de los premios para disfrutar de la mejor música del cantante. Se le podrá ver en directo el día 29 de diciembre en el Teatro Victoria Eugenia, dentro de la gira de presentación este 'Hombre Sin Sombra' que, sin duda, es todo un éxito.

Volvere! — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) 17 de noviembre de 2017