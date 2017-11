Las mejores fotos del mundo… animal

Una noche más Javier Aznar caminó hacia la hilera de farolillos que alumbraban el boscoso exterior del hotel donde se alojaba, en una reserva natural de San Lorenzo, un pueblo de Ecuador, en la frontera con Colombia. Bajo la cálida luz de los candiles montó el trípode, colocó encima su Canon 70D y empezó a disparar a la legión de ranas dispuestas a darse el habitual atracón de cabezas, patas y abdómenes puntualmente servido por una nube de insectos atraídos por el resplandor de los focos.

Cada vez que las ranas, inmóviles sobre la herrumbre de las lamparillas, tenían una presa a tiro, lanzaban su pegajosa lengua, devorándola con las mandíbulas. «Yo estaba tirando fotos y fue un amigo que venía conmigo el que me avisó: ‘Javi, ¿has visto eso?’. Miré, y allí había una rana gladiador tratando de tragarse un escarabajo... pero no podía y se estaba ahogando».

Montó en la Canon un ojo de pez, se acercó a no más de quince centímetros y apretó el disparador dos veces mientras la rana trataba angustiosamente de desprenderse de su botín, tan firmemente agarrado a la lengua que no podía ni acabar de zampárselo ni tampoco escupirlo. Esos segundos de incertidumbre y desesperación, ese inquietante cambio de guion que da un vuelco a la historia, son los que Javier ha congelado en una de las imágenes más icónicas de la Wildlife Photographer of the Year, el principal certamen de fotografía de naturaleza del mundo.

La exposición acaba de aterrizar desde Londres en Madrid (Colegio de Arquitectos, hasta el 10 de diciembre) con su centenar de instantáneas a cuestas, algunas de una crueldad que hiela la sangre, todas conmovedoras y, a su manera, asombrosamente bellas. Las fotos, seleccionadas entre 48.000 imágenes enviadas por profesionales de 92 países, transmiten belleza, conocimiento y respeto por la naturaleza, y son también una denuncia contra las amenazas que pesan sobre las maravillas naturales de nuestro frágil planeta.