«Algunas de las mejores colecciones de arte de España están en Gipuzkoa»

La exposición de obras maestras que Lorenart organiza en el hotel María Cristina es ya un clásico que marca el inicio del verano cultural donostiarra. La galería madrileña volverá un año más a ser fiel a su cita con los coleccionistas guipuzcoanos, a los que tentará a partir de mañana con una colección con piezas firmadas por Oteiza, Chillida, Picasso, Dalí o Sorolla. Ernesto Gutiérrez, responsable de Lorenart, asegura que en el territorio se compra más por afición que por inversión. «El público vasco se mueve más por sus gustos o sus afinidades sentimentales que por criterios inversores», sostiene Gutiérrez, que afirma también que «algunas de las mejores colecciones de arte que se están haciendo hoy día en España están en Gipuzkoa».

La exposición Lugar: Hotel María Cristina de San Sebastián. Fechas: Del 29 de junio al 8 de julio. Horarios: De 11.00 a 22.00 horas. Entrada: Gratuita.

El coleccionismo de arte siempre ha tenido tendencia a la introspección. Aunque a veces surgen figuras de las finanzas o de la empresa a las que les gusta exhibir músculo alardeando de sus pinturas o sus esculturas, lo habitual es que los coleccionistas reserven sus tesoros para su disfrute personal y el de sus allegados. En el arte, como en otros muchos terrenos, la discreción es una buena forma de ahorrarse disgustos.

Charlar con un profesional del galerismo permite atisbar lo que se cuece al otro lado de la puerta aunque solo sea desde la mirilla. «Está saliendo al mercado una nueva generación de coleccionistas, gente que está un poco por encima de los 40 años, que está ocupando el lugar de los coleccionistas habituales y que se caracteriza porque tiene un criterio bastante más selectivo», detalla Gutiérrez.

Lorenart lleva tres décadas en el mercado del arte español. La galería surgió de las cenizas que quedaron tras la quiebra de la editorial que estuvo detrás de la 'Gran Enciclopedia Vasca', que se publicó en los estertores del franquismo. De ahí su estrecha vinculación con el arte vasco. En su catálogo pueden encontrarse obras de los principales artistas de Euskadi de los dos últimos siglos, de Oteiza a Chillida pasando por Zuloaga, Arteta, Arrúe, Iturrino, Zumeta, Menchu Gal o Cristina Iglesias. Pero la vinculación de la galería con el País Vasco no solo tiene que ver con sus fondos. San Sebastián, Bilbao, Pamplona o Vitoria suelen ser citas fijas en su calendario anual de exposiciones, en especial las dos primeras. «Los coleccionistas vascos nos conocen y saben que tenemos un catálogo muy trabajado, por eso venimos todos los años a plazas como Donostia»

Pero volvamos a los nuevos coleccionistas. Explica el responsable de Lorenart que los compradores pertenecientes a las nuevas hornadas no se fijan ya tanto en la firma del autor como en la calidad de la obra. «La gente ya no quiere a toda costa una pintura de Darío de Regoyos, lo que busca es una obra representativa de Darío de Regoyos. Lo que el cliente de ahora demanda -continúa- son obras significativas, obras que desde un punto de vista artístico tengan un valor añadido, no se contentan con un cuadro menor por mucho que lleve la firma de su artista preferido».

Catálogo renovado

Esa nueva tendencia, añade el marchante, ha tenidos dos efectos: ha encarecido por un lado las obras 'mayores' de los artistas pero también ha hecho que algunas piezas no tan representativas resulten más asequibles. En ese sentido, Ernesto Gutiérrez recuerda que el mercado del arte no es patrimonio exclusivo de las grandes fortunas. «Sigue habiendo una clase media que es aficionada al arte y que reserva todos los años cantidades que pueden ir de los 8.000 a los 12.000 euros para comprar tal o cual pieza a la que le han echado el ojo con el fin de ir completando su colección».

La mejora de la situación económica se ha dejado sentir también en el mundo del arte. El catálogo de la exposición que Lorenart trae este verano a Donostia, por ejemplo, se ha renovado mucho más que otros años por efecto de una mayor demanda. «Otras veces solíamos repetir más piezas, pero este año el 85% de las obras que traemos las ofrecemos por primera vez a los compradores de Gipuzkoa».

La fidelidad de la galería madrileña a San Sebastián tiene que ver con muchas variables. La primera, obviamente, es la estrictamente comercial. «Algunas de las mejores colecciones de arte que se están haciendo a día de hoy en España están en Gipuzkoa», señala el responsable de Lorenart. El perfil del coleccionista local se atiene a la que es la seña de identidad guipuzcoana por antonomasia, la de la máxima discreción. «Así como en Madrid o Barcelona los nombres de los grandes coleccionistas de arte suelen salir a la luz, en Euskadi, y sobre todo en Gipuzkoa, la gente prefiere disfrutar de sus pinturas y sus esculturas en la intimidad».

La proximidad de la frontera es otro de los factores que explica la querencia donostiarra de la galería madrileña. «Los aficionados franceses tienen un nivel cultural muy alto y saben apreciar el arte. Puede que no conozcan a los artistas con los que trabajamos, pero cuando se encuentran con algunas de sus mejores obras saben valorarlas». Los franceses, añade, se sienten atraídos por el cubismo o el surrealismo de pintores como Benjamín Palencia o Daniel Vázquez Díaz a pesar de que les son por completo desconocidos. «El francés es un público que entiende de arte».

A los franceses se ha añadido en los últimos tiempos una larga lista de visitantes de origen anglosajón de paso por San Sebastián. La nómina de clientes de Lorenart ha crecido con la presencia de clientes de Australia o Estados Unidos. «El año pasado vendimos un cuadro a un actor estadounidense muy famoso que estaba alojado en el María Cristina», revela Gutiérrez, que se resiste a dar el nombre del comprador. La discreción también forma parte del bagaje de todo buen marchante.